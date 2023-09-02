日本機場安檢｜減肥中藥疑違禁脫光檢查　1種消暑神器禁登機沒收

出國安檢嚴格，不論入境或出境都有許多要注意的事項。日前台灣女星Lulu（黃路梓茵）前往北海道，同行友人攜帶的保健食品、減肥中藥和蔓越莓錠被懷疑是非法物品，遭日本北海道新千歲機場安檢扣留9小時，而近日也有民眾在日本關西機場被安檢攔下，原因是「涼感頸圈」不能帶上飛機。



該名網友在PTT上發文表示，他要從日本關西機場出境，背包中的涼感頸圈被安檢沒收丟掉，他問網友們說，「可能是因為裡面有水的關係？」他還說，從台灣出境時沒有這個問題，所以他只好重買一個新的。

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根據台灣東森新聞報導，背包經過安檢的X光掃描後，安檢人員就說這個東西不可以帶上飛機，只能丟到垃圾桶。

事實上，各國出入境規定攜帶上機的隨身行李內，裝有液體、膠狀及噴霧類物品之容器，其體積不可超過100毫升(100 c.c.)，因為不法人士可能會將爆炸物混入裡頭影響飛行安全。

PTT上則有網友在貼文下面留言：

「問了航空公司，建議要托運」

「除非你把裡面的液體抽掉，不然就不能放隨身」

「確定是不能隨身帶上飛機的喔！從名古屋中部機場出境時，行李檢查的地方有公告跟擺出樣品說不能隨身帶」

「果凍也不能吧」

「上週，關西機場報到櫃檯旁的螢幕有說涼感頸圈不能帶，還有不能取出電池的無線電捲棒也不行」



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但也有人表示：

「兩個禮拜前從成田搭機，全程攜帶，沒被沒收」

「前幾個月有帶回便利店透明傘上飛機」

「在隨身行李，我被刁難過，雖然後來有放行就是」

「100ml只要出過國都知道，這是最基本的常識」

「隨身帶把扇子吧，老東西還是最實用」



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