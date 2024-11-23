冬天旅行洋蔥式穿搭大錯特錯？遊日本衣服「這樣穿」夠暖又方便

進入冬天，各國的天氣也逐漸轉冷。最近有網友表示日本也開始變冷了，但奉勸大家不要再「洋蔥式穿搭」，並且教導正確穿搭，引起網友熱議。



一名網友在社群平台「Threads」指出，洋蔥式穿搭只會讓人在進入室內時滿手衣服，而且還要一直穿穿脫脫超蠢。原po表示，正確的穿搭是裡面不要穿太熱，外面穿一件保暖的外套，很冷的話再多搭一件風衣，因為室內基本上都會開暖氣，「如果是洋蔥式穿搭，很難想像到餐廳要掛幾件衣服」。

不少過來人也認同，

「日本才不穿洋蔥呢，都是薄上衣，厚外套，進門就是暖氣」

「第一次去時傻傻的，結果就是在椅子上掛了6件 」

「日本除非待在戶外很長時間，不然根本走到哪都熱到流汗」

「我從來不穿多過兩件，在日本就是一件衛衣加一件保暖外套」

「完全同意，第一次冬天去北海道就穿洋蔥式，跟團坐遊覽車，每次一上車就脫好幾層」



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也有人指出要看地點和性質，

「洋蔥式穿法適合戶外時間長的、適合冬天不開暖氣的地區，例如台灣；玉米式穿法適合頻繁進出室內、高緯度會開暖氣的例如日韓歐美等國家」

「是要看旅遊性質，如果都在市區的確不需要。如果需要長時間戶外活動就需要」

「台灣才需要洋蔥穿」



有追星經驗的網友也說，

「去日本除非你要去爬山或是有機會在室外排周邊／遊樂設施要到3、4個小時，基本上外套也真的都不要帶太大一件，也不要穿太多層衣服！真的沒有那麼冷！如果就是很怕冷建議重點是圍個圍巾或是肚圍，衣服穿太多沒有任何助益」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】