聖誕酒店15大優惠｜深圳、珠海、廣州　平住萬豪、硬石人均$165起

聖誕酒店優惠｜聖誕有幾日假期，最適合來一趟快閃之旅，現時Klook有不少國內酒店也在做聖誕優惠，入住酒店豪華房，包埋自助晚餐更有低至4折優惠，而最平人均都只需$165，詳情即睇下文！



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深圳酒店推介

聖誕酒店優惠【1】深圳硬石酒店

深圳硬石酒店坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，在觀瀾湖內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場、卡魯冰雪世界等，大朋友小朋友都可以玩得盡興！酒店融合了流行文化元素，客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適，搭配鮮紅、鮮紫色等，營造出奢華的新體驗。

酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！

此外，於12月24-25日，酒店還會有特別的聖誕主題餐，抽獎，樂隊表演，兒童彩妝，小丑魔術與客人互動；聖誕老人仲會派聖禮物。Klook現時有獨家套餐優惠4折！

深圳硬石酒店

【聖誕美食套餐】豪華房1晚（含2大1小早餐＋2大1小自助晚餐＋兒童烘焙項目＋健身房 ＋Roxity俱樂部＋頂樓泳池等）

優惠價：只需HK$1,289起｜人均HK$430（原價：HK$3,212）

優惠開售日子：即日起至2024年12月30日

適用日期：即日起至2025年3月31日

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地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，換轉地鐵4號線直達深圳觀瀾湖酒店，再於D出口離開，步行5分鐘即可到達酒店／或由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站，直接打車到酒店。



聖誕酒店優惠【2】深圳觀瀾湖酒店

深圳觀瀾湖酒店坐落在球會內，盡享國家5A級旅遊景區旖旎風光。酒店毗鄰深圳觀瀾湖高爾夫會所，大型時尚購物中心觀瀾湖新城等文化娛樂潮地。而酒店擁有寬敞舒適且不同類型的客房，可飽覽高爾夫景觀。

住客還可免費入園觀瀾湖大地生態藝術園。於聖誕節期間，酒店還有相關主題佈置，以及自助餐，仲有抽獎、節目表演及派發禮物等活動，相當有氣氛！此外，Klook現時有獨家聖誕6折優惠！

深圳觀瀾湖酒店

【KLOOK獨家優惠】高級豪華房1間1晚（含2大1小精美早餐+2大1小晚餐+觀瀾湖大地生 態藝術園門票等）

優惠價：只需HK$1,724起｜人均HK$575（原價：HK$2,901）

優惠開售日子：即日起至2024年12月25日

適用日期：2024年12月24日及12月25日

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地址：廣東省深圳市寶安區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到福田口岸，換轉地鐵4號線直達深圳觀瀾湖酒店



聖誕酒店優惠【3】深圳佳兆業萬豪酒店

深圳佳兆業萬豪酒店有深圳小夏威夷之稱，坐擁中國八大最美海灣之一 —— 金沙灣，酒店所有房間均能欣賞海天一色的美景，值得一提的是，酒店位於金沙灣濱海度假區內，可享用包括24小時健身房、室內恆溫和戶外露天泳池、兒童俱樂部、私密水療中心等娛樂休閑設施。現時Klook有低至6折套餐優惠，兼且聖誕不加價！

深圳佳兆業萬豪酒店

【KLOOK聖誕不加價優惠】高級房／豪華園景房1晚（雙早＋平日萌寵樂園1大1小門票體驗1次）

優惠價：只需HK$858起｜人均HK$429（原價：HK$1,287）

優惠開售日子：即日起至2024年12月31日

適用日期：即日起至2025年4月28日

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地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到羅湖口岸，打車約75分鐘便到達（車費約人民幣$130左右）



聖誕酒店優惠【4】深圳好日子皇冠假日酒店

深圳好日子皇冠假日酒店座落於深圳商業區福田市中心，鄰近會展中心和購物公園，房間擁有繁華的城市景觀同時享受閒靜；酒店更有有氧運動普拉達健身中心或戶外恒温泳池，在平安夜及聖誕節期間，自助晚餐更有抽獎活動，充滿聖誕氣氛！現時Klook更有獨家68折優惠，包住宿、早餐及自助晚餐！

深圳好日子皇冠假日酒店

【KLOOK聖誕不加價優惠】高級房1間1晚（含2大1小早餐+2大1小自助晚餐）

優惠價：只需HK$1,750起｜人均HK$583（原價：HK$2,578）

優惠開售日子：即日起至2024年12月25日

適用日期：2024年12月24日及12月25日

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地址：福華一路28號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到羅湖口岸，打車僅約車程15分鐘



聖誕酒店優惠【5】深圳鹽田凱悦酒店

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）於2019年開幕，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚！部分房間亦配備景觀浴缸。

酒店亦附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。在平安夜及聖誕期間，更可享受聖誕主題晚餐及樂隊表演！Klook現有低至51折優惠！

深圳鹽田凱悦酒店

【Klook獨家優惠】：山景標準客房1間1晚 （含2大2小自助早餐+2大2小自助晚餐）

優惠價：HK$1,304起｜人均HK$326（原價：HK$2,578）

優惠開售日子：即日起至2025年2月2日

適用日期：即日起至2025年2月2日

＊兒童為5歲以下

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地址：深圳鹽田區海景二路1025號1-6層、30-50層

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，換轉乘坐地鐵8號線直達深圳鹽田凱悦酒店



聖誕酒店優惠【6】深圳同泰萬怡酒店

深圳同泰萬怡酒店地理位置便利，緊鄰深圳國際會展中心與深圳寶安國際機場。客房設計時尚及現代，所有客房均配備靈活的休閒和工作區域。此外，酒店亦包括健身中心、Wi-Fi以及餐廳，配狗十分齊全。

在平安夜或聖誕節期間，自助晚餐時段現場有豐富表演及抽獎環節，包括歌樂隊表演，聖誕唱詩班，魔術師或小丑表演，還有豐富禮品現場多輪抽獎！Klook現時亦有平安夜及聖誕優惠，雙人住宿連自助早、晚餐有獨家64折！

深圳同泰萬怡酒店

【聖誕狂歡】豪華大牀房／雙牀房（含雙人自助早餐+雙人聖誕主題自助晚餐）

優惠價：HK$1,639起｜人均HK$820（原價：HK$2,578）

即日起至2024年12月25日

適用日期：2024年12月24日及12月25日

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地址：福永鎮橋頭社區寶安大道6259號同泰時代中心

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，然後再轉深圳地鐵11號線到福永站，出地鐡站需要步行大約5分鐘就到達酒店



聖誕酒店優惠【7】深圳國際會展中心皇冠假日酒店

深圳國際會展中心皇冠假日酒店位於深圳市重點規劃片區會展新城內，交通方便。酒店擁有298間客房及套房，主打現代設計風格，房間時尚典雅。另外，酒店的透明懸空無邊際泳池也是一大賣點，可在寬闊空曠的泳池享受度假的舒適感。現時Klook更有低至71折雙人套餐優惠，除了可免費延遲至2點退房，在12月24-25日期間，還可享用自助早餐、聖誕節自助晚餐！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店

【雙早雙晚套餐】高級房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人中式/西式晚餐/雙人自助晚餐+皇冠 家族樂園+户外泳池+室內泳池以及健身房+延遲退房等）

優惠價：HK$1,073起｜人均$537（原價：HK$1,504）

優惠開售日子：即日起至2024年12月31日

適用日期：即日起至2024年12月31日

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地址：深圳市寶安區展雲路8號

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，然後再轉深圳地鐵20號線國展南站，C出口出地鐡站步行大約100米就到達酒店



聖誕酒店優惠【8】Amigo米閣睡眠酒店

Amigo米閣睡眠酒店位於龍華新區民治中心區，飯店交通十分便利。酒店配置全智能設備的豪華客房，二十四小時櫃檯服務等等。此外，酒店亦鄰近長湖地鐵口、觀瀾湖新城、觀瀾湖旅遊度假區、觀瀾古墟、龍華壹方天地等旅遊熱點，吃喝玩樂十分便利。現時Klook有獨家優惠買一送一，包住宿、兩大兩小早餐！

Amigo米閣睡眠酒店

【Klook獨家買一送一】清眠房住宿+兩大兩小早餐+限時贈送（接/送觀瀾湖一次+手工DIY 活動）

優惠價：HK$659起（平均每晚：HK$330；人均：HK$165；原價：HK$1,400）

優惠開售日子：即日起至2024年12月30日

適用日期：即日起至2024年12月30日

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地址：觀瀾街道新瀾觀光路1319-10號101

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站，換轉地鐵5號線直達酒店



珠海酒店推介

聖誕酒店優惠【9】珠海橫琴凱悦酒店

珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）坐落在橫琴新區，距離井灣站及橫琴站分別7分鐘及11分鐘車程，鄰近珠海橫琴國家地理探險家中心。酒店提供客房及套房房型，以溫馨的木色系設計，非常有居家感。

床頭部分有電源插座及燈光控制面板，浴室設有浴缸及化妝鏡，套房房型的床更正對大面積落地玻璃窗，景觀超開揚！酒店亦有室內恆溫游泳池及室外游泳池、健身室、按摩室等休閒娛樂設施，如有需要亦可以使用酒店的免費公共停車場。

於12月24日至12月25日期間，更可享受聖誕主題自助餐、樂隊表演、兒童麋鹿彩妝、小丑魔術，以及聖誕老人送禮物等活動。Klook亦有獨家低至65折優惠！

珠海橫琴凱悦酒店

【KLOOK美食套餐】凱悦客房1閒1晚（含雙人自助早餐+雙人晚餐+長隆／口岸接駁車）優惠價：HK$1,176起｜人均$588（原價：HK$1,704）

優惠開售日子：即日起至2024年12月25日

適用日期：即日起至2024年12月25日

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【KLOOK獨家優惠】凱悦客房1晚（含雙人早餐+衍水療100元護理代金券2份+往返長隆及口 岸巴士）

優惠價：HK$763起（原價：HK$1,169）

優惠開售日子：即日起至2024年12月30日

適用日期：即日起至2024年12月31日

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地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路1295號

交通：由香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海橫琴口岸，直接打車到酒店／或到港珠澳大橋的另一端珠海橫琴口岸後轉乘官方營運的長隆接駁巴士前往



聖誕酒店優惠【10】珠海御溫泉渡假村酒店

珠海御溫泉渡假村酒店位於珠海市香洲區，是一個集合了超過50個不同主題溫泉池和4間酒店的度假勝地。御溫泉度假區範圍超大，溫泉區有很多不同款式的浴池，酒店內有好多打卡位，可以盡情享受各種設施，仲可以睇小動物！由即日起，Klook推出獨家69折優惠，除了包住一晚外，還可享用自助早餐、晚餐、90分鐘按摩、無限次溫泉體驗等服務！

珠海御溫泉渡假村酒店

【KLOOK獨家特惠】客房1間1晚（含自助早餐+大餐廟會晚餐+90分鐘按摩+遊戲券+酒 吧券+無限次溫泉體驗等）

優惠價：HK$2,161起｜人均HK$1,081（原價：HK$3,116）

優惠開售日子：即日起至2024年12月30日

適用日期：即日起至2025年3月31日

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地址：廣東省珠海市斗門區斗門鎮斗門大道333號

交通：從近港澳碼頭或中港城碼頭乘搭船到達珠海九洲港，再選擇坐的士去珠海御溫泉（車費大約人民幣$160）／從近港澳碼頭或中港城碼頭乘搭船到達珠海九洲港，可直接選擇坐御溫泉免費接駁車



聖誕酒店優惠【11】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店位於珠海海泉灣溫泉度假區裡面，充分融合青春、時尚、科技、文化、等元素，是海泉灣度假區主要的玩樂景點。這裹由六個區域組成，遊樂設施包羅萬有，十分適合喜歡刺激的年輕人，以及一家大細前往。此外，於度假區還可以欣賞充滿異國風情的特色表演秀。現時Klook有獨家63折優惠，除了有雙人早餐外，更有主題樂園門票及無限次海洋温泉！

珠海海泉灣帆酒店

【玩樂套餐】豪華房1間1晚（含雙人早餐+雙人神秘島X無動力王國門票／無限次海洋温 泉（2選1））

優惠價：HK$669起｜人均HK$335（原價：HK$1,062）

優惠開售日子：即日起至2024年12月31日

適用日期：即日起至2024年12月31日

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地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號（海泉灣溫泉度假區內）

交通：從近港澳碼頭或中港城碼頭乘搭船到達珠海九洲港，再轉乘接駁車到酒店／香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海口岸，再轉乘接駁車到酒店



聖誕酒店優惠【12】珠海橫琴悦椿酒店

珠海橫琴悦椿酒店在珠海全新的休閒金融區，酒店內綠葉繁茂，鳥語花香，賓客可以更接近大自然。您可沉浸在濃鬱的嶺南濱海文化中，並可在附近的景點享受各種趣味活動。現時Klook有獨家低至59折優惠，兼聖誕不加價！

珠海橫琴悦椿酒店

【Klook獨家優惠】單卧／雙卧套房1間1晚（雙人悦趣活動體驗+歡迎水果+長隆海洋王國往返穿梭巴士）

優惠價：HK$1,074起｜人均HK$537（原價：HK$1,814）

優惠開售日子：即日起至2024年12月31日

適用日期：即日起至2025年3月31日

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地址：廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：由香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海橫琴口岸，打車約18分鐘車程



聖誕酒店優惠【13】珠海粵財皇冠假日酒店

珠海粵財皇冠假日酒店坐落於珠海市繁華商業中心地帶，毗鄰近海濱公園、城市陽台及珠海漁女等著名景點，地理位置優越。環繞飯店不同景觀，坐觀潮起潮落、臥著看遠眺迷人海景，近觀繁華鬧市。

另外，在12月24日，還可享受平安夜自助餐、晚宴抽獎資格1份、聖誕DIY、聖誕老人派禮物、唱詩班表演等精彩活動。Klook現有聖誕節獨家71折優惠，包含雙人自助早餐、雙人晚餐，以及酒店至長隆海洋王國單程服務！

珠海粵財皇冠假日酒店

【聖誕節特惠】高級房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人晚餐+酒店至長隆海洋王國單程班 車)

優惠價：HK$828起｜人均HK$414（原價：HK$1,169）

優惠開售日子：即日起至2024年12月31日

適用日期：即日起至2024年12月31日

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地址：廣東省珠海市香洲區景山路188號

交通：香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海口岸（橫琴口岸），打車大約36分鐘車程。



聖誕酒店優惠【14】廣州花園酒店

廣州花園酒店是首批豪華五星級酒店標誌之一，展示了對中國文化和當代藝術的精彩演繹。廣州花園酒店擁有828間客房和套房，榮獲米其林獎項等多個殊榮的9間餐廳；更有21,000平方米城央自然花園，坐擁18米雙瀑布；盡情探索美食、大自然、藝術。Klook獨家優惠76折！

廣州花園酒店

【美食套餐】花園客房1晚（含兩位桃園館定製早餐+雙人自助晚餐+博物館參觀+一隻花園小羊）

優惠價：HK$1,529起｜人均HK$765起（原價：HK$2,021）

優惠開售日子：即日起至2024年12月30日

適用日期：即日起至2024年12月31日

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地址：廣東省廣州市越秀區環市東路368號

交通：由香港西九龍高鐵站搭到廣州東站/南站，直接轉乘的士／或選擇轉乘高鐵至廣州北站，再轉搭地鐵5號線到淘金站，再步行數分鐘到酒店。



聖誕酒店優惠【15】廣州融創施柏閣酒店

廣州融創施柏閣酒店的整體設計風格以嶺南民國時期的民居為主調，面對著河畔美景，為到訪的商務及休閒客人締造温馨愜意之旅。另外，Klook更獨家贈送20分鐘頭頸放鬆／肩背放鬆（2選1）Spa，令客人整體體驗更輕鬆愉悅！

廣州融創施柏閣酒店

【雙人滑雪+限量送Spa】高級湖景雙牀房1晚（含雙早+雙人單次3小時初中級滑雪門票）＋限量贈送：20分鐘頭頸放鬆／肩背放鬆（2選1）Spa

優惠價：HK$1,181起｜人均HK$591起（原價：HK$1,499）

優惠開售日子：即日起至2024年12月30日

適用日期：即日起至2024年12月30日

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地址：廣東省廣州市花都區鳳凰北路73號

交通：由香港西九龍高鐵站搭到廣州東站／南站，直接轉乘的士，或選擇轉乘高鐵至廣州北站，再坐20分鐘的士到廣州融創樂園，需花約2-3小時／或乘搭永東直通巴士由香港前往花都專線3小時到廣州，可直達位於廣州融創文旅城（在香港有共14個上車點）



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Klook另有獨家優惠，以下8間長隆酒店減$100！

👉🏻 珠海長隆飛船酒店

👉🏻 珠海長隆橫琴灣酒店

👉🏻 珠海長隆企鵝酒店

👉🏻 珠海長隆馬戲酒店

👉🏻 珠海長隆迎海酒店公寓（珠海海洋王國店）

👉🏻 廣州長隆酒店

👉🏻 廣州長隆香江酒店

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此外，香港及澳門Klook用戶，只要憑滙豐銀聯卡（卡號以62開頭）於付款時使用合資格滙豐銀聯卡並輸入指定優惠碼，再享額外優惠！

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推廣期：2024年11月1日至11月30日



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