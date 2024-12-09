深圳Omakase推介5大｜41樓高空靚景／海膽、刺身山／人均¥158起

深圳Omakase推介｜廚師發辦（日語：お任せ Omakase）是指由主廚設計的菜單，代表套餐內的刺身壽司會由師傅選擇，亦可就個人喜好作調整。深圳近年都有不少抵食又高質的Omakase餐廳，部分Omakase價格更低至人均百元。《香港01》好食玩飛記者就整理了深圳5大Omakase餐廳，包括高空美景Omakase隱谷Omakase、人均不到¥300，食到爆餡海膽海苔包的大熱之選十貫SUSHI JYUKAN，以及主打性價比刺身山的鮨匠龍等。



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深圳Omakase【1】隱谷Omakase

隱谷Omakase位於福田區財富大廈41樓高空，裝修優雅簡約，餐廳吧枱環繞玻璃窗，可邊觀賞深圳市中心美景，邊享受廚師發辦豐富又新鮮的菜品，適合聚會及慶祝活動。

套餐分單人餐和雙人餐，其中原價¥1,880海膽熱狗單人餐最受歡迎，共有8道菜，可品嘗到啖啖鮮美海膽和吞拿魚壽司、肥美而不膩的藍鰭金槍魚大腹壽司和鐵板燒大花竹蝦等，而廚師每道菜都會逐一介紹，服務細心。另外，隱谷亦設有人均約¥400的午市套餐，食客表示菜品同樣高質，想食平一點不妨考慮午市前來。

隱谷Omakase

地址：深圳市福田區福華三路88號財富大廈41B

營業時間：星期一至星期日11:30-14:30／17:30-22:00



深圳Omakase【2】十貫SUSHI JYUKAN (皇庭廣場)

居然有人均不用¥300的Omakase？在深圳福田區皇庭廣場和南山區保利文化廣場都有分店的十貫，不僅餐廳位置方便就腳，而且最平只需¥298就可享用8道菜的海膽熱狗單人餐。餐內用料不馬虎，海膽海苔包壽司同樣鋪滿海膽，每啖入口即化，而餐內蟹腿茶碗蒸、壽司七貫、稻庭烏冬亦算中規中矩，可謂親民之選的Omakase！

但要留意的是，十貫不設訂座，而且餐廳人氣十足，有網民建議在餐廳營業半小時前開始排隊／取籌，避開人潮。

十貫SUSHI JYUKAN (皇庭廣場)

地址：深圳市福田區皇庭購物廣場L2層19號

營業時間：星期一至星期日11:30-15:30／17:30-22:00



深圳Omakase【3】穗 Sushi Minoru

穗Sushi Minoru屬於中高價位的Omakase，裝潢走雅致日系風格。最平午市單人餐原價¥680，而最平晚市單人餐原價¥1,280。雖然價錢是5間推介中較貴的一間，不過餐廳食材品質高，如店舖招牌金槍就是從紐西蘭或西班牙等地空運到店，加上師傅手勢專業，令金槍壽司味道充滿層次。

穗 Sushi Minoru

地址：深圳市南山區海德三道大成基金總部3樓

營業時間：星期一至星期日12:00-14:00／18:00-22:30



深圳Omakase【4】鮨政•Omakase

鮨政屬於Omakase連鎖店，主打價格實惠的Omakase，連本地人都稱他為排隊王，在香港銅鑼灣也有分店。位於福田平安金融中心的分店則上榜2024大眾點評必吃榜，最平單人餐只需¥284可品嘗9道菜品，當中最多人推介的壽司是鵝肝蓉拌吞拿魚，鵝肝被磨成粉鋪面，配合肥美的吞拿魚，是意想不到的美味。

鮨政•Omakase

地址：深圳市福田區益田路平安金融中心B1樓13號舖

營業時間：星期一至星期日11:30-21:00



深圳Omakase【5】鮨•匠龍

位於羅湖KK TIME有分店的鮨匠龍，是不少港人愛去的Omakase餐廳。不但位置便利，部分套餐更低至¥158食8道菜，菜品同樣豐富，有真鯛配黑松露、藍鰭吞拿魚中腹等。而餐廳最受矚目是其刺身山「3D海底總動員」，由20多種刺身層層疊起組成的刺身丼，很快就成為了食客必打卡的菜品。

鮨•匠龍

地址：深圳市羅湖水貝KKTIME購物中心4樓419a

營業時間：星期一至星期日11:30-14:30／17:30-21:30



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