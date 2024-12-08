深圳花海紅葉｜打卡浪漫粉色異木棉簕杜鵑　4景點賞壯觀落羽杉林

終於迎來了一年中最好的天氣，温度保持在20度左右，瓦藍天空，和煦陽光，還有肆意盛放的各種花海。

即使是牛馬，也需要陽光和草坪，走，週末一起上深圳玩樂解疲累。



深圳賞花海指南

1. 地鐵直達的「粉色花海大道」，異木棉美人樹（龍華區）

每年秋冬，深圳頂流「異木棉花海」如約回歸，震撼的粉色花海瀑布，在觀瀾河濕地公園的永順街就能看到了。

沿着數千米的長街行走，道路兩側的異木棉樹（又稱美人樹）絢爛盛放，目之所及皆是夢幻粉色花海，讓人忍不住直呼：深圳的浪漫真是沒有天花板！

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除了異木棉大道，還有一條沿着觀瀾河延展的異木棉花海長廊，站在草地，欣賞着花瓣如雨般輕輕飄落，簡直是極致的視覺享受。

異木棉大道

地址：深圳龍華區永順街觀瀾河濕地公園

交通：深圳地鐵4號線竹村站A出口，步行500m

Tips：異木棉處於盛花期，想打卡的建議儘早去



2. 停車場的「三角梅瀑布」，簕杜鵑美到落淚（仙湖植物園）

最近仙湖植物園停車場的三角梅（又稱簕杜鵑），也迎來了開放的時節，如瀑布般垂墜而下粉花枝頭，比日劇裏的櫻花更加浪漫！一輛輛公交在花叢下穿行而過，駛向的不是秋天，而是春天。

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如此浪漫的場景，也吸引了不少市民前來打卡。在和煦的陽光下，三角梅在秋風中搖曳，而拍照打卡的人羣，也讓賞花的氛圍變得熱烈起來。

不用特意找打卡點，被粉色包圍着的停車場，幾乎每處都極佳的拍攝點。隨走隨拍，才是打開這處「限定」秋景的最好方式。

三角梅簕杜鵑花海

地址：仙湖植物園立體停車場

交通：深圳地鐵2/8號線仙湖路站C2出口，步行約700米

Tips：來往車輛較多，打卡時需注意人身安全



3. 深圳「落羽杉地圖」，踏秋必去

蓮花山公園的漾日湖畔，落羽杉的葉子越發染上金黃，彷彿在宣告深圳的浪漫季節已然開始。

連綿洪湖公園2公里的落羽杉，紅得恰到好處。從東側門進入，往左走約10分鐘就能收穫一大片震撼秋景。

仙湖植物園的落羽杉沿着水生園湖岸點片交織，在藍天碧水映襯下色彩斑斕，暈染出絕美秋色。

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梧桐島的落羽杉雖然沒有仙湖來的壯觀，但恍如隔世、悠然自然的鬆弛感氛圍卻十分少有。

蓮花山公園

交通：深圳地鐵10號線蓮花村D出口，步行5分鐘



洪湖公園

交通：深圳地鐵7號線洪湖站A出口



仙湖植物園

交通：深圳地鐵2/8號線仙湖路站C2出口，步行700米



泰華梧桐島

交通：深圳地鐵1號線固戍站D出口，步行1.3km



同場加映：逛公園，看日落，行山遠足

1. 在深圳灣公園，觀鳥看書遛彎

藍天白雲下的深圳灣公園，有種不像國內的美，每一幀都可以當壁紙的程度！

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白鷺坡書吧門前的巨型南洋楹，富有樹張力的傘形樹冠，面朝大海的絕美視角，宛如一幅電影畫報。

遷鳥書吧的窗户像是取景器，以不同的角度將綠樹、藍天、大海框進室內，更是將深圳灣海天一色的美景盡收眼底。

從下午走到傍晚，偶遇一場落日餘暉，平緩的山坡被夕陽染色，眼前彷彿一部節奏緩緩的畫卷。

深圳灣公園

交通：深圳地鐵9/11號線紅樹灣南站A出口，出站後步行即至



白鷺坡書吧

開放時間：週一至週五10:00-21:00 週六至週日09:00-21:00



遷鳥書吧

開放時間：週一至週五10:00-19:00 週末、節假日9:00-20:00



2. 含綠量100%，深圳小眾行山「淘金山綠道」

淘金山綠道全長7.07公里，面朝梧桐山，遠眺弘法寺，俯瞰深圳水庫，這裏山環水繞，步道平緩，即使是假期出行人流量也不算多，是週末休閒吸氧的絕佳去處。

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由翠蔭驛站進入「深圳布心山郊野徑」開始登山，建議走左邊石階小路，雖較為陡峭，但步行15分鐘即可登頂「金山亭」。

登頂途中回望，大大小小的「島嶼」點綴在深圳水庫中央，深圳版「千島湖」的無限風光，是淘金山綠道的獨特視野。

淘金山綠道允許帶寵物入園，是鏟屎官和毛孩子秋日出遊的好去處。比秋日徒步更快樂的是，有户外小狗陪伴一起撒歡！

淘金山綠道

交通：深圳地鐵5號線布心站D出口，步行約800米

全程觀景點：翠蔭驛站——>金山亭——>淘金攬秀——>風鈴台——>花溪亭—— >風鈴溪谷——>童趣園——>思源亭——>棲霞驛站——>沐風亭——>雙橋園——>二線亭——>紫薇亭——>湖山在望——>回望亭——>沙灣驛站

Tips：自駕需提前預約；不能騎共享單車入園；寵物入園請務必帶好牽引繩。



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