聖誕深圳酒店推介10間｜假期不加價／海景／近地鐵站／人均$358起

深圳酒店推介｜聖誕節又有連假，近近地最適合到深圳來個快閃聖誕之旅！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間聖誕節期間不加價的深圳酒店，不但鄰近口岸，而且配套整齊、交通方便，最平人均只需358起！



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深圳福田區

深圳酒店推介【1】深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）於2018年開業，雖然已經開業數年，但人氣及討論度仍然不減！酒店坐落於深圳市中心的城市綜合體深業上城商圈（UPPERHILLS）內，吃喝玩樂均非常方便！酒店是全球第一家無印良品酒店，設計亦別具特色，整體理念和家具皆出自無印良品，以廢舊船木作為裝飾，貫徹其環保及簡約理念。

酒店客房亦廣泛使用木系元素，配以灰色系色調，帶有舒適時尚感，部分客房更有大大的落地玻璃向著公園景，景觀開揚，採光度及空間感十足！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間，讓旅客沉浸式感受極致的無印氛圍！

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HKD$644起（A房型；包早餐）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：皇崗/福田口岸轉乘的士，車程約10分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【2】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。

於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用手服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

房價：人均HK$1,566起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【3】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，酒店旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。酒店位於36至44層，酒店客房可以看到城市景觀、部份更能遠眺深圳灣，大堂和咖啡廳就在33樓，可以一邊用餐一邊俯瞰深圳繁榮商圈。酒店基本設施齊全，恆溫游泳池、健身室、SPA都一應俱全，另外有2間餐廳提供中式及西式菜式，深圳柏悦酒店更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$1,074（柏悦大床間）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：深圳地鐵購物公園站出站步行5分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【4】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$688起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【5】深圳好日子皇冠假日酒店

深圳好日子皇冠假日酒店座落於深圳商業區福田市中心，鄰近會展中心和購物公園，房間擁有繁華的城市景觀同時享受閒靜；酒店更有有氧運動普拉達健身中心或戶外恒温泳池，在平安夜及聖誕節期間，自助晚餐更有抽獎活動，充滿聖誕氣氛！現時Klook更有獨家68折優惠，包住宿、早餐及自助晚餐！

深圳好日子皇冠假日酒店

房價：人均HK$436

地址：福華一路28號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到羅湖口岸，打車僅約車程15分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【6】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店

房價：人均HKD$358起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳福田區裕亨路38號

交通：福田口岸步行5分鐘

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深圳南山區

深圳酒店聖誕不加價推介【7】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店座落於購物中心深圳灣，而且交通方便，與地鐵2、9、11號線均交匯，徒步到紅樹灣南站只須4分鐘。酒店南接深圳灣濱海帶，可望到海景及對岸的香港，房間開揚，以高雅的綠色為主色調，時尚且予人置身在自然環境之中，相當放鬆。酒店置有Spa、桑拿房、泳池等設施，完成一天的行程後，在晚上也可做做運動放鬆身心。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HKD$898起

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行約4分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【8】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，由華人設計篩季裕堂主理，除了採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。於Trip.com中獲得4.8/5的高分評分，網民認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高，特別是下午茶。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HK$1,085起（雙床間）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

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深圳酒店聖誕不加價推介【9】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HKD$1,054起

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：深圳地鐵2號線登良站步行10分鐘

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深圳灣酒店推介【10】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

房價：人均HK$642起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）

地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座

交通：南山書城地鐵站步行10分鐘

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