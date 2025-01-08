意大利蒙扎酒店10間｜地鐵站2分鐘＋米蘭市中心附近　人均$279起

意大利蒙扎酒店推介2025！蒙扎是意大利皇室小鎮，更是法拉利迷的賽車殿堂！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合10間意大利蒙扎酒店推介，部分酒店鄰近國立蒙扎賽車場及蒙扎公園，有部分酒店則設有室外泳池及土耳其浴，人均只需$279起！



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意大利蒙扎酒店推介【1】德拉維雷夢莎 - 世界小型豪華酒店（Hotel de la Ville - Monza）

德拉維雷夢莎 - 世界小型豪華酒店（Hotel de la Ville - Monza）坐落在蒙扎皇家別墅旁邊，鄰近蒙扎公園及國立蒙扎賽車場，地理位置優越。酒店開幕於1899年，雖然歷史悠久但亦有進行翻新，內部設施乾淨新穎，房間配備露台，電視亦提供串流媒體服務。酒店附設免費私人停車場、桑拿、餐廳、酒吧等設施，在酒店外亦設有高爾夫球場。

德拉維雷夢莎 - 世界小型豪華酒店（Hotel de la Ville - Monza）

房價：人均HK$515起（高級雙人或雙床房）

地址：Viale Regina Margherita, 15, Monza, Lombardy, 20900, Italy

交通：Monza站車程7分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【2】赫利奧斯酒店（Helios Hotel & Terrazza Mia）

赫利奧斯酒店（Helios Hotel & Terrazza Mia）坐落在蒙扎的中心，附近有蒙扎公園及蒙扎皇家別墅。酒店於1975年開業，提供90間客房及套房，房間設計簡約，配備特長睡床及獨立浴室，套房房型可容納4人入住。酒店附設戶外花園、免費公共停車場、酒吧、餐廳、高爾夫球場等設施。

赫利奧斯酒店（Helios Hotel & Terrazza Mia）

房價：人均HK$279起（年輕雙人或雙床間）

地址：Viale Elvezia, 4, Cazzaniga, Monza, Lombardy, 20900, Italy

交通：Monza站車程11分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【3】La Ringhiera Fiorita 201 Autodromof1 Villa Reale

La Ringhiera Fiorita 201 Autodromof1 Villa Reale提供4間公寓式民宿，距離蒙扎國家賽車場和蒙扎公園不到10分鐘車程，步行15分鐘便可抵分鐘Monza站，交通方便！公寓內設施齊備，提供客廳、飯廳及廚房，並設有洗衣機、基本爐具及廚具。公寓最多可容納5人入住，非常適合家庭客！

La Ringhiera Fiorita 201 Autodromof1 Villa Reale

房價：人均HK$751起（公寓；5人入住）

地址：Via Dante Alighieri 6, Monza, Lombardy, 20900, Italy

交通：Monza站步行15分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【4】GIO的別墅（Villa Gio's）

GIO的別墅（Villa Gio's）位於蒙扎，距離蒙扎國家賽車場和蒙扎公園不到車程大約10分鐘，可以使用免費停車場或收費的穿梭巴士服務來往市區，交通非常方便。酒店提供3間獨棟別墅，別墅配備3間臥室、3間浴室、戶外花園、客廳、飯廳及廚房。別墅面積14平方米，空間十分寬敞，最多可容納6人入住。

GIO的別墅（Villa Gio's）

房價：人均HK$811起（豪華別墅；3人入住）

地址：4 Via Smetana Bedrich, Cazzaniga, Monza, Lombardy, 20900, Italy

交通：Monza站車程14分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【5】Il Codirosso – 不存在的城堡（Il Codirosso - Il Castello Che Non C'Era）

Il Codirosso – 不存在的城堡（Il Codirosso - Il Castello Che Non C'Era）鄰近機場，距離蒙扎車程大約25分鐘。酒店僅提供2間套房，房間設計宛如一座別墅，擁有寬敞的客廳、浴室及睡房，私隱度高。雖然房間內沒有廚房及客廳，但酒店亦附設宮廷風餐廳，房價亦包含免費早餐。酒店另設健身室、花園、按摩室、免費私人停車場及高爾夫球場。

Il Codirosso – 不存在的城堡（Il Codirosso - Il Castello Che Non C'Era）

房價：人均HK$3,147起（設計套房；包早餐）

地址：7 Via Monterosso, Cesate, Lombardy, 20031, Italy

交通：Monza站車程25分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【6】米蘭瑟斯託大酒店-格芮精選（Grand Hotel Villa Torretta, Curio Collection by Hilton）

米蘭瑟斯託大酒店-格芮精選（Grand Hotel Villa Torretta, Curio Collection by Hilton）位於塞斯託-聖喬凡尼，距離Monza車程大約13分鐘，搭地鐵的話則需約半小時。酒店擁有77間客房計套房，部分房間配備浴缸、閣樓、小客廳等設施。酒店附設24小時健身中心、花園、餐廳、酒吧等設施，並提供24小時來回機場班車及收費自助停車。

米蘭瑟斯託大酒店-格芮精選（Grand Hotel Villa Torretta, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HK$348起（經典大床房）

地址：Via Milanese, 3, Rondo - Torretta, Sesto San Giovanni, Lombardy, 20099, Italy

交通：Bignami站步行11分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【7】米蘭維烏設計酒店（Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels）

米蘭維烏設計酒店（Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels）是米蘭的豪華酒店之一，距離最近的車站14分鐘步程，來往蒙扎則需約24分鐘車程，交通尚算方便。酒店擁有124間房，房間空間寬敞、設備齊全，床頭設有USB充電插座，非常方便！酒店亦附設室外泳池、日光浴場、健身室、桑拿、土耳其浴、餐廳、酒吧等休閒設施。

米蘭維烏設計酒店（Hotel Viu Milan, a Member of Design Hotels）

房價：人均HK$800起（高級大床房）

地址：Via Aristotile Fioravanti, 6, Chinatown, Milan, Lombardy, 20154, Italy

交通：Garibaldi FS站步行14分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【8】科爾杜西奧宮盛美利亞酒店（Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel）

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店（Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel）鄰近多個博物館，於車站距離亦僅2分鐘步程，最快半小時便可抵達蒙扎！酒店擁有84間房，房間配備咖啡機、迷你吧、景觀浴室等，部分房間亦帶有露台。酒店亦附設室內游泳池、健身室、Spa、桑拿、餐廳及酒吧，並提供穿梭巴士及彈性接送機服務。

科爾杜西奧宮盛美利亞酒店（Palazzo Cordusio, a Gran Melia Hotel）

房價：人均HK$2,320起（尊貴房）

地址：Piazza Cordusio, 2, Cerchia dei Navigli, Milan, Lombardy, 20123, Italy

交通：Cordusio站步行2分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【9】米蘭阿瑪尼酒店（Armani Hotel Milano）

米蘭阿瑪尼酒店（Armani Hotel Milano）坐落於米蘭市中心，距離蒙扎大約35分鐘車程，搭乘地鐵前往只需換乘一次，非常方便！酒店於2011年開幕，擁有95間房，房間以溫馨的木系元素設計，配備景觀浴缸、咖啡機、特大睡床等設施，空間寬敞舒適！酒店亦設有健身室、桑拿、Spa、餐廳及酒吧等設施。

米蘭阿瑪尼酒店（Armani Hotel Milano）

房價：人均HK$3,873起（阿瑪尼豪華房）

地址：Via Alessandro Manzoni, 31, Borgonuovo, Milan, Lombardy, 20121, Italy

交通：Montenapoleone站步行2分鐘

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意大利蒙扎酒店推介【10】米蘭寶格麗酒店（Bulgari Hotel Milano）

米蘭寶格麗酒店（Bulgari Hotel Milano）為意大利珠寶品牌寶格麗的旗下酒店，坐落在蒙特拿破崙大道，距離蒙扎車程約半小時，搭乘地鐵亦可輕鬆抵達，交通方便！酒店提供61間房，房間可俯瞰米蘭植物園，設計帶有異域風情，卧室和浴室均設有落地窗，採用先進科技設備。酒店附設室內泳池、水療中心、健身室、土耳其澡堂等設施。

米蘭寶格麗酒店（Bulgari Hotel Milano）

房價：人均HK$4,520起（高級房）

地址：Via Privata Fratelli Gabba, 7B, Brera, Milan, Lombardy, 20121, Italy

交通：Montenapoleone站步行3分鐘

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