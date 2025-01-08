新年旅遊Trip.com 5大優惠　酒店減$120　高鐵＋景點門票買一送一

撰文：張雨靜
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新年旅遊優惠｜很多人都喜歡趁新年長假期去旅行，Trip.com就趁農曆新年推出優惠，最啱準備新年北上的朋友仔！當中包括高鐵車票、酒店、景點門票預訂優惠，以指定信用卡結帳，勁減高達$2,900！《香港01》好食玩飛幫大家整理好優惠資訊，齊齊慳到盡！

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Trip.com農曆新年優惠｜1.中銀信用卡專屬優惠

中銀信用卡用戶可享酒店、高鐵車票、景點門票或體驗低至半價優惠！當中包括香港西九龍至廣州南／福田高鐵車票買1送1優惠、酒店優惠券預訂減$200或$80！中銀信用卡用戶只要在指定優惠期內，每日早上10時於優惠頁面領取專屬優惠碼，預訂時輸入指定優惠碼並以中銀信用卡結帳，即可享優惠！

高鐵車票買1送1優惠日期：1月10日至16日、29日至31日
內地酒店票優惠日期：1月10日、11日、14日、15日、29日

農曆新年想北上旅遊就要留意Trip.com優惠。木（Trip.com圖片）

Trip.com中銀信用卡優惠加碼

即日起至2025年3月31日，憑中銀信用卡於 Trip.com預訂酒店、機票、門票／體驗及高鐵車票，結帳前輸入指定優惠碼可減合共高達$380！登記中銀Visa信用卡「狂賞派」，網上平日簽賬額外賺2%回贈；紅日簽賬更加碼賺5%回贈！

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Trip.com農曆新年優惠｜2.高鐵優惠碼

每日大派高鐵優惠碼，優惠高達$250！預訂高鐵車票滿$201即減$200，或滿$51即減$50！（優惠只限15日香港出發或目的地的高鐵車票）

1月10日至12日，憑優惠碼【MTR50】預訂4日內出發來回指定目的地（佛山西、肇慶東、江門、開平南及桂林西）指定班次高鐵車票，即減$50，更可重複使用！

高鐵優惠碼即減$50！（資料圖片）

Trip.com農曆新年優惠｜3.高鐵+酒店回贈高達$78

1月10日早上10時至1月31日晚上11:59分，預訂高鐵及內地酒店前，預訂前於指定頁面點擊「立即參加」，完成出行後，Trip.com額外賞1,000 Trip Coins（價值約$78）

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Trip.com農曆新年優惠｜4.訂車票送景點門票

預訂高鐵車票再送景點門票半價優惠券！景點包括廣州熱雪奇跡珠海橫琴國家地理探險家中心廣州長隆度假區，優惠券上限減$200！只需要在購票前於指定頁面按「立即參加」，即可獲得熱門景點半價優惠券！

室內都可以滑雪！訂車票送廣州熱雪奇跡半價優惠券！（Trip.com）

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Trip.com農曆新年優惠｜5.景點門票買1送1

1月10日早上10時起有香港迪士尼樂園1日門票買1送1；1月17日有新濠影匯水上樂園冬季、澳門teamLab超自然空間、傳奇英雄科技城入場、Big Bus香港觀光巴士遊，全部都有額外買1送1！

此外，1月10日早上10時起，Trip.com大派香港、澳門及內地門票／體驗優惠碼，勁減高達$160。

深受港人歡迎的香港迪士尼樂園1日門票也有買1送1。（迪士尼圖片）

Trip.com農曆新年激賞

優惠日期：1月10日至16日、1月29日至31日
優惠時間：早上10點開始

農曆新年激賞優惠只限Trip.com手機應用程式，記得提前下載及註冊成為會員，每日早上10時準時搶優惠碼！

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