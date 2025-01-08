新年旅遊Trip.com 5大優惠　酒店減$120　高鐵＋景點門票買一送一

新年旅遊優惠｜很多人都喜歡趁新年長假期去旅行，Trip.com就趁農曆新年推出優惠，最啱準備新年北上的朋友仔！當中包括高鐵車票、酒店、景點門票預訂優惠，以指定信用卡結帳，勁減高達$2,900！《香港01》好食玩飛幫大家整理好優惠資訊，齊齊慳到盡！



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Trip.com農曆新年優惠｜1.中銀信用卡專屬優惠

中銀信用卡用戶可享酒店、高鐵車票、景點門票或體驗低至半價優惠！當中包括香港西九龍至廣州南／福田高鐵車票買1送1優惠、酒店優惠券預訂減$200或$80！中銀信用卡用戶只要在指定優惠期內，每日早上10時於優惠頁面領取專屬優惠碼，預訂時輸入指定優惠碼並以中銀信用卡結帳，即可享優惠！

高鐵車票買1送1優惠日期：1月10日至16日、29日至31日

內地酒店票優惠日期：1月10日、11日、14日、15日、29日

農曆新年想北上旅遊就要留意Trip.com優惠。木（Trip.com圖片）

Trip.com中銀信用卡優惠加碼

即日起至2025年3月31日，憑中銀信用卡於 Trip.com預訂酒店、機票、門票／體驗及高鐵車票，結帳前輸入指定優惠碼可減合共高達$380！登記中銀Visa信用卡「狂賞派」，網上平日簽賬額外賺2%回贈；紅日簽賬更加碼賺5%回贈！

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Trip.com農曆新年優惠｜2.高鐵優惠碼

每日大派高鐵優惠碼，優惠高達$250！預訂高鐵車票滿$201即減$200，或滿$51即減$50！（優惠只限15日香港出發或目的地的高鐵車票）

1月10日至12日，憑優惠碼【MTR50】預訂4日內出發來回指定目的地（佛山西、肇慶東、江門、開平南及桂林西）指定班次高鐵車票，即減$50，更可重複使用！

高鐵優惠碼即減$50！（資料圖片）

Trip.com農曆新年優惠｜3.高鐵+酒店回贈高達$78

1月10日早上10時至1月31日晚上11:59分，預訂高鐵及內地酒店前，預訂前於指定頁面點擊「立即參加」，完成出行後，Trip.com額外賞1,000 Trip Coins（價值約$78）

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Trip.com農曆新年優惠｜4.訂車票送景點門票

預訂高鐵車票再送景點門票半價優惠券！景點包括廣州熱雪奇跡、珠海橫琴國家地理探險家中心、廣州長隆度假區，優惠券上限減$200！只需要在購票前於指定頁面按「立即參加」，即可獲得熱門景點半價優惠券！

室內都可以滑雪！訂車票送廣州熱雪奇跡半價優惠券！（Trip.com）

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Trip.com農曆新年優惠｜5.景點門票買1送1

1月10日早上10時起有香港迪士尼樂園1日門票買1送1；1月17日有新濠影匯水上樂園冬季、澳門teamLab超自然空間、傳奇英雄科技城入場、Big Bus香港觀光巴士遊，全部都有額外買1送1！

此外，1月10日早上10時起，Trip.com大派香港、澳門及內地門票／體驗優惠碼，勁減高達$160。

深受港人歡迎的香港迪士尼樂園1日門票也有買1送1。（迪士尼圖片）

Trip.com農曆新年激賞



優惠日期：1月10日至16日、1月29日至31日

優惠時間：早上10點開始



農曆新年激賞優惠只限Trip.com手機應用程式，記得提前下載及註冊成為會員，每日早上10時準時搶優惠碼！

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