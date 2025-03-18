博多車站酒店10間推介｜溫泉泳池／私人風呂／包早餐／人均$252起

博多車站酒店推介2025！位於福岡的博多是熱門旅遊景點之一，景點、娛樂、美食、購物中心等應有盡有《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間鄰近博多車站的酒店，交通十分方便，有酒店更配備溫泉水游泳池，人均只需$252起！



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博多車站酒店推介【1】福岡君悦大酒店（Grand Hyatt Fukuoka）

福岡君悦大酒店（Grand Hyatt Fukuoka）坐落在博多運河城內，可以方便地到達櫛田神社、天神地下拱廊商場等熱門景點。酒店在不同平台上均獲得超高評價，住客指客房視野非常好、室內空間及浴室寬敞、設施齊全且乾淨衛生，酒店所有客房亦均配備深泡式浴缸。酒店亦設有室內恆溫泳池、桑拿、健身室、Spa等休閒娛樂設施。

福岡君悦大酒店（Grand Hyatt Fukuoka）

房價：人均HK$541起（君悦大床房）

地址：福岡市博多區住吉1-2-82

交通：JR博多站步行19分鐘

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博多車站酒店推介【2】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）距離JR博多站僅1分鐘步程，從酒店步行數分鐘即可抵達住吉神社、東長寺、樂水園等景點。酒店於2019年開幕，提供208間客房，落地玻璃窗坐擁城市景觀，均設有浴缸及淋浴間，空間寬敞、乾淨整潔！酒店亦附設室內溫泉浴場、頂層溫泉區及溫泉水游泳池，可以一邊睇美景一邊浸溫泉！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

房價：人均HKD$662起（酒店隨機房型）

地址：福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站步行1分鐘

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博多車站酒店推介【3】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，除了鄰近JR博多站，博多運河城、博多座、上川端商店街、天神地下街等景點亦均步行可達，非常方便！酒店客房設計時尚典雅，全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

房價：人均HK$462起（中等雙人房）

地址：福岡市博多區博多站前2-8-15

交通：JR博多站步行13分鐘

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博多車站酒店推介【4】The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）距離JR博多站6分鐘步程，酒店對面就是博多運河城，且鄰近櫛田神社、上川端商店街、福岡麵包超人兒童博物館等景點。酒店客房設計簡約，浴室乾濕分離，部分房型亦有榻榻米空間及獨立浴缸。酒店亦設有微波爐、洗衣機、男女大浴場及桑拿等設施。

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

房價：人均HKD$493起（普通雙人房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

交通：JR博多站步行6分鐘

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博多車站酒店推介【5】福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）位於JR博多站旁邊，步行2分鐘即達車站，酒店亦鄰近Pokemon Centre、承天寺、JR博多城等景點，地理位置極佳！酒店於2019年開業，提供205間客房，房間空間寬敞，部分房型設有浴缸及戶外平台。酒店附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施。

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

房價：人均HK$410起（標準大床房；包早餐）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23

交通：JR博多站步行2分鐘

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博多車站酒店推介【6】福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）位於博多車站附近，只需步行大約6分鐘，鄰近亦有百貨公司、景點、餐廳等，吃喝玩樂都一樣方便！酒店曾於2020年翻新，是福岡人氣爆燈的酒店之一，大堂有如一座博物館，可以欣賞藝術品、書籍等。客房方面設計則相對簡約，帶有古典氣息，客房空間寬敞，浴室乾濕分離。酒店亦附設健身室及餐廳。

福岡基礎酒店（The Basics Fukuoka）

房價：人均HKD$366起（雙人床房-川佩特1）

地址：福岡市博多區博多駅東 2-14-1

交通：JR博多站步行6分鐘

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博多車站酒店推介【7】JR九州酒店Blossom福岡（Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka）

JR九州酒店Blossom福岡（Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka）於2011年開幕，距離JR博多站僅2分鐘的步行路程，交通方便。酒店共有166間客房，空間寬敞，設備齊全。酒店亦設有2間餐廳、飲品自動售貨機、自助洗衣房、微波爐及製冰機等設施，非常方便。

JR九州酒店Blossom福岡（Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka）

房價：人均HKD$381起（高級雙人床房）

地址：福岡市博多區博多站東2-2-4

交通：於JR博多站東6出口出口步行1分鐘

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博多車站酒店推介【8】博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）

博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）位於福岡博多區，距離JR博多站僅需4分鐘步程，交通方便。酒店於2024年進行翻新，擁有多達438間客房，房間以現代日系風格設計，空間不算大但設備齊全，最大的房型可容納5人入住。酒店亦附設餐廳、洗衣房、自動售賣機等設施。

博多綠色酒店1號館（Hakata Green Hotel No.1）

房價：人均HK$252起（雙人房）

地址：福岡市博多區博多站中央街4-4

交通：JR博多站步行4分鐘

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博多車站酒店推介【9】FFFFFF酒店（FFFFFFF Hotel）

FFFFFF酒店（FFFFFFF Hotel）是2022年開幕的五星級酒店，距離JR博多站僅10分鐘步程，鄰近住吉神社、樂水園、博多運河城等熱門旅遊景點，觀光出行都非常方便！酒店僅提供32間客房及家庭房，私隱度高。客房面積雖然不大，但設備齊全，提供微波爐、雪櫃及洗衣機，附帶露台及乾濕分離的浴室。

FFFFFF酒店（FFFFFFF Hotel）

房價：人均HK$724起（雙人房）

地址：福岡市博多區博多站南2-13-1

交通：JR博多站步行10分鐘

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博多車站酒店推介【10】博多站區海口2號弗爾札酒店（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II）

博多站區海口2號弗爾札酒店（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II）距離JR博多站僅3分鐘步程，出行交通非常方便！酒店共有160間客房，設計走日系簡約風格，附設小沙發，同時備有浴缸，部分客房更採用乾濕分離浴室，空間十分寬敞！酒店亦設有按摩室、共用廚房、餐廳等設施。

博多站區海口2號弗爾札酒店（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II）

房價：人均HK$283起（Forza雙人房；11歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：福岡市博多區博多車站東1-13-3

交通：JR博多站步行3分鐘

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