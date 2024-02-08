草津溫泉酒店10間推介人均$290！一泊二食/私人風呂/交通近巴士站

撰文：陳映蓉
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草津溫泉酒店推介2024！日本除了是購物天堂，更是溫泉天堂！其中草津溫泉更被譽為是日本三大名泉之一，從東京出發車程3小時便可抵達，位於市中心的「湯畑」及日本活火山—白根山更是主要的旅遊熱點！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合10間草津溫泉酒店，大部分鄰近溫泉街，更提供一泊二食，人均只需$290起！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

草津溫泉更被譽為是日本三大名泉之一。（chiharu_libera_official＠IG）
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草津溫泉酒店推介【1】里草津蕩TOU旅館（URAKUSATSU TOU）

里草津蕩TOU旅館（URAKUSATSU TOU）於2022年才開幕，位於草津的中心點，距離草津最知名景點「湯畑」僅3分鐘步程，出行觀光都相當便利！酒店打破一貫傳統溫泉酒店的設計，客房以柔和的木色調製造溫暖和諧的格調，並以榻榻米鋪設，溫馨感十足，客房大窗戶更可望向庭園景觀。部分房間提供私人半露天風呂，可以享受自己泡湯的樂趣，而大眾浴池更可享受草津名湯地藏源泉！

里草津蕩TOU旅館（URAKUSATSU TOU）
房價：人均HKD$709起（Japanese-Style Room with Tatami）
地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津300
交通：從JR「長野原草津口站」乘坐巴士約25分鐘
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草津溫泉酒店推介【2】草津Skyland酒店（Kusatsu Skyland Hotel）

草津Skyland酒店（Kusatsu Skyland Hotel）地理位置極佳，步行即可抵達上信越高原國立公園，距離草津國際滑雪場亦僅12分鐘步程，有意滑雪的遊客不妨入住這間酒店！酒店客房採用東方現代主題設計，並保留部分日本傳統風味建築。此外，酒店的大浴場與露天浴池均皆以檜木搭建，在秋冬季入住更有機會可以邊賞紅葉邊浸溫泉！酒店亦包含免費晚餐，主打當地自產自消的日本懷石料理，光看圖片都口水直流！

草津Skyland酒店（Kusatsu Skyland Hotel）
房價：人均HKD$起
地址：群馬縣吾妻郡草津町530-3
交通：草津溫泉巴士總站步行8分鐘
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草津溫泉酒店推介【3】LA VISTA 草津Hills（共立度假區）（La Vista Kusatsu Hills）

又有譯作「草津拉維斯塔飯店」，酒店採用德式風格建築，客房以德國格林童話為主題，有白雪公主房、小紅帽房、糖果屋等房間，充滿異國風情！所有客房均設有天然私人露天風呂，讓你可以寫意地邊浸溫泉邊俯瞰草津街道！此外，酒店頂樓亦設有景觀浴池及4種不同的貸切風呂，在頂樓眺望白根山和草津溫泉街，光是景觀已是滿分！酒店更有提供一泊二食專案，讓你足不出戶就可以享受一系列便捷的設施與服務！

LA VISTA 草津Hills（共立度假區）（La Vista Kusatsu Hills）
房價：人均HKD$783起（雙人雙床房+露天風呂）
地址：群馬縣吾妻郡草津町草津226-15
交通：草津溫泉總站步行7分鐘
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草津溫泉酒店推介【4】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）

草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）提供西式客房、和洋客房，更有獨立小木屋，全部客房均可瞭望大自然景觀。雖然酒店客房沒有私人風呂，但亦有提供室內及露天溫泉，更有健身中心、游泳池、兒童樂園等設施，亦有提供一泊二食專案，配套非常完善！雖然酒店距離市中心較遠，但酒店有接駁巴士服務來往草津巴士總站，交通尚算方便！

草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）
房價：人均HKD$463起（Tower West-Style Room）
地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津618番地
交通：草津溫泉巴士總站轉乘酒店接駁巴士
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草津溫泉酒店推介【5】草津溫泉度假酒店（Kusatsu-Onsen Hotel Resort）

草津溫泉度假酒店（Kusatsu-Onsen Hotel Resort）位於海拔1200米的高原，酒店四周都被綠意盎然的大自然圍繞，讓人心曠神怡。客房有傳統和式風格與西式風格兩種，兩種客房均可望向大自然景觀。酒店亦有提供室內及室外溫泉，溫泉為提供萬代礦源泉100%掛流的溫泉，絕對可以好好放鬆！此外，酒店亦有一泊二食專案，供應精緻日式料理，CP值極高！

草津溫泉度假酒店（Kusatsu-Onsen Hotel Resort）
房價：人均HKD$290起
地址：群馬縣吾妻郡草津町草津15-8
交通：草津溫泉巴士總站步行10分鐘
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草津溫泉酒店推介【6】湯畑草菴（Yubatake Souan Hotel）

湯畑草菴（Yubatake Souan Hotel）是融合西洋與日式風格的酒店，客房設計保留傳統日式氛圍，並配以西式床鋪及設備，部分客房更有供應獨立露天溫泉。湯畑草庵有兩個公眾室內浴池，更有一間咖啡廳「足湯咖啡」，除了能享用點心、飲品，同時可在天然足湯中泡腳放鬆，別具特色！

湯畑草菴（Yubatake Souan Hotel）
房價：人均HKD$700起（標準雙床間）
地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津118-1
交通：草津溫泉巴士總站步行5分鐘
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草津溫泉酒店推介【7】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）

草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）是草津最大規模的溫泉飯店，擁有草津溫泉最大的30米長源泉大浴池！酒店設有露天溫泉、室內溫泉、個人湯屋，全部均採用草津溫泉的三大名泉，有時間便可以一次嘆盡三種溫泉！酒店是傳統日式溫泉旅館，客房以塌塌米設計，另有提供洋室客房選擇。值得一提的是，酒店大廳在晚間有熱鬧非凡的太鼓表演，絕對必看！

草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）
房價：人均HKD$803起（Economy Beds Japanese Style）
地址：群馬縣吾妻郡草津町465-4
交通：草津溫泉巴士總站步行5分鐘
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草津溫泉酒店推介【8】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）

草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）雖然距離溫泉街較遠，但勝在鄰近滑雪場，而且酒店亦有供應免費接駁巴士服務，如果想浸溫泉又想滑雪，這間酒店絕對是最佳選擇！客房方面，酒店提供雙人房、和洋室、和室以及套房等不同房型，部分客房擁有私人露天風呂！如果想自己泡溫泉，除了選擇提供私人風呂的客房外，酒店亦有額外付費的包場私人湯屋，亦設有露天風呂及室內大浴場，非常貼心！

草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）
房價：人均HKD$816起（Japanese-Western style room）
地址：群馬縣市吾妻郡草津町白根750
交通：草津溫泉巴士總站轉乘酒店接駁巴士
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草津溫泉酒店推介【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）

草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）具有悠久歷史，外型古色古香，富有日本傳統風味！酒店更有專屬藝術空間展出不同傳統藝術品、畫作和古董，別具特色！客房則採用和室設計而且非常寬敞舒適，最多更可提供8人入住，非常適合家庭旅客！雖然酒店只有室內溫泉，但勝在與湯畑在步行可達的距離，前往享受男、女湯或大眾池亦相當方便！

草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）
房價：人均HKD$472起（Japanese-style room）
地址：群馬県吾妻郡草津町368
交通：草津巴士總站步行5分鐘
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草津溫泉酒店推介【10】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）

草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）位於草津溫泉街的正中心，距離草津巴士總站亦僅4分鐘步程，便利出行！酒店客房採用日式和室設計，需要自行鋪設床墊，讓你可以完整體驗日本傳統文化！客房景觀開揚，將湯畑及溫泉街的日夜景色盡收眼底。此外，酒店有4個室內及戶外溫泉，泉水均來自湯畑！

草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）
房價：人均HKD$462起（日式客房）
地址：群馬縣吾妻郡草津町126
交通：草津溫泉巴士總站步行4分鐘
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