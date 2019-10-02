【沖繩南部】知念岬公園、齋場御嶽、新原海灘　巴士一日遊全攻略

沖繩北中南皆各有風情，而沖繩南部不只有美麗的白沙新原海灘，可以更多認識琉球歷史與文化的沖繩世界文化王國，讓你知性一番，還有可以看飛機起降落的沖繩小希臘瀨長島，能好好享用美食及購物，非常適合花一天來安排一日遊！現在，就讓 KKday 來告訴你如何規劃沖繩南部行程吧！

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一日遊路線 小編推薦：參加一日遊行程

沖繩小島很多，景點也很分散，小編建議除了那霸市區使用單軌電車外，其他景點採自駕或參加一日遊比較方便划算，搭公車麻煩、計程車又燒錢。知念岬、齋場御嶽、沖繩世界王國等都是沖繩南部的必去景點，還有近年來人氣正夯的瀨長島，小編建議可以將它們排成一日遊一起玩比較順路！

如果和小編一樣不會開車的話，超級推薦大家可以參加一日遊的行程來玩沖繩南部。 小編實際體驗後覺得行程排的很順，不會很緊促，可以讓人慢慢欣賞到沖繩很多美麗的風景。 另外，巴士座位很舒服，還可以攜帶大型行李上車，非常貼心。上車集合地點位於那霸的縣廳前，如下圖。

知念岬公園

想要欣賞沖繩最獨特的海岸線，小編私心認為最適合的地方非知念岬公園莫屬了！碧藍的天空、一望無際的海洋、燦爛的陽光、徐徐的微風，最後再配上一盞茶，可以堪稱人生最大的享受了吧！夜晚，也可以來到知念岬看星星，因為沒有受到光害的影響，滿天星斗點綴著天空的模樣，一定讓你畢生難忘！

知念岬公園前陣子可是被瘋狂討論，有著沖繩最獨特的海岸線，漸層的蔚藍海水加上海天一色的絕佳景緻，讓你隨便拍都可以是畫報的場景！知念岬公園還設計了完整的階梯步道，由上往下的視角，能夠將綠意盎然的草地，和天空藍的景色盡收眼底！

地址：沖縄県南城市知念久手堅（ 座標：26.166637, 127.830357 ） 交通：單軌列車「 旭橋站 」的公車站牌搭乘38號路線公車，至「 齋場御嶽 」下車即可。

齋場御嶽

第一次看到「御嶽」這兩個字的時候應該會跟小編一樣很疑惑吧？其實「御嶽」就是琉球神話裡神所居住的地方，通常都是森林，或是泉、川，而且古代還規定男性禁止進入。齋場御嶽就是琉球國時期最高級的御嶽，是最神聖的祈禱場所，雖說裡面沒有什麼特別陳設，來感受一下琉球人是如何崇拜大自然的也是非常值得！

開放時間：三月到十月 09:00~18:00(最終入場時間17:30)／十一月到二月 09:00~17:30(最終入場時間17:00) 入場費：大人300日圓／中小學生150日圓 交通：那霸巴士總站搭乘東陽38號巴士到齋場御嶽入口（座標：26.173452, 127.825980） 地址：沖繩縣南城市知念字久手堅 270-1

新原海灘

新原海灘是沖繩南部非常知名的天然海灘，除了可以在岸邊戲水玩沙，也有很多像是水上摩托車、香蕉船等水上活動可以選擇。另外，也可以搭乘海底觀光船欣賞海底的美麗生態！

地址：沖縄県南城市玉城百名（ 座標：26.133839, 127.789444 ） 交通：搭乘39號公車至新原( みーばる )ビーチ下車

沖繩世界文化王國

沖繩世界文化王國重現了當時琉球王朝的街景，來到這裡彷彿回到琉球王朝時代，更有博物館、體驗活動、表演等，可以更了解沖繩的歷史與文化。園內還有日本開放第二長的鐘乳洞「 玉泉洞 」，是個能感受大自然鬼斧神工的景點。 總長度達 5 公里的玉泉洞雖然僅開放了 800 多公尺的距離供遊客參觀，但這短短的距離就足以震撼人心，成為沖繩引以為傲的地底自然奇景。

琉球古民家聚落宛如首里城下町，一間間紅瓦古民宅比鄰而居，風貌美麗迷人。除了可以參觀古色古香的建築物以外，還有藍染工坊、製紙、吹製玻璃等體驗，讓你實際體會真正的琉球風味！像是體驗日本傳統弦樂器三味線，這種經驗不像穿和服很多地區都可以體驗到，但在這裡不只可以接觸此樂器，在傳統的琉球古民家彈奏，更有一番風味。既然都來到了沖繩，就來好好認識一下琉球的歷史充實一下知識吧！王國歷史博物館除了網羅各種沖繩風獅爺之外，還有據說是沖繩風獅爺原型的亞洲獅子。另外，博物館也會時常舉辦以沖繩的歷史、文化、生活為主題的企劃展。

按圖看更多沖繩世界文化王國內的特色景觀吧▼▼

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開放時間：9:00～18:00（ 最後受理 17:00 ） ▸ 入場費套票 （ 玉泉洞、王國村、毒蛇博物公園 ）：大人 1650日圓｜小孩 830日圓 ▸ 交通：那霸公車總站第11區搭83號公車至玉泉洞 ▸ 地址：沖縄県南城市玉城字前川1336（ 座標：26.139767, 127.750359 ） ▸ 詳細資訊：沖繩世界文化王國官網

瀨長島 × Umikaji Terrace

瀨長島離那霸機場很近，只有30分鐘的路程，除了可以玩水以外，還可以看飛機起降落，再加上2015年複合式商場「 Umakiji Terrace 」在瀨長島正式開始營業，一棟棟白色的建築物彷彿置身希臘，拍照怎麼拍怎麼美，成為近年來沖繩的人氣景點。

怎麼去瀨長島？點擊下圖看前往瀨長島的三個方法！▼▼▼

推薦的店家：幸福鬆餅店 幸せのパンケーキ

來到瀨長島，絕對不能錯過的就是這間幸福鬆餅店！由於它為高人氣排隊名店，建議可以先在網路上預約。雖然菜單上有很多種口味的鬆餅，但小編愛的還是最基本的「幸せのパンケーキ」，三大塊厚實的鬆餅，搭配以紐西蘭蜂蜜和北海道鮮奶油所調出來的特製奶油，口感蓬鬆濕潤，彷彿在吃梳乎厘般，一入嘴就化開的幸福感直湧上來！

點擊下圖看看幸福鬆餅店令人垂涎三尺的Pancake吧！▼▼▼

地址：瀨長島32號店鋪 營業時間：10:00 – 19:30（平日）10:00 – 20:30（週末） 電話：098-851-0009 詳細資訊：幸福鬆餅店官網

氾濫漢堡 Chimufugasu

氾濫漢堡 Chimufugasu 的Chimufugasu 是沖繩方言讓人嚇一跳的意思，果然如店名所言，不只美味程度，漢堡份量更是令人驚奇，竟然高達500公克！想要盡情飽餐一頓的朋友，氾濫漢堡絕對是你最划算的選擇！

點擊下圖看看氾濫漢堡的份量有多「氾濫」吧！▼▼▼

地址：瀨長島4號店鋪 營業時間：11:00 – 21:00 電話：098-851-8782

沖繩手作意式雪糕 yukuRu

以粉紅和白色為基底裝潢的義式冰淇淋店yukuRu，最具特色的就是有許多沖繩限定口味的義式冰淇淋，像是紅芋、鳳梨口味等，由於採取最新鮮的食材製成，所以每天的菜單也會些許的小改變。

地址：瀨長島7號店鋪 營業時間：10:00 – 21:00 電話：098-996-1577

瀨長島47 STORE

瀨長島47 STORE位於瀨長島的入口處，裡面提供了日本47都道府縣的土產，在這裡都可以買。當然，還是以沖繩的土產為居多，像是石垣島的辣醬、雪塩餅乾等，十分好逛。

地址：瀨長島1號店鋪 營業時間：10：00 – 22：00 電話：098-996-4348

【本文獲「KKday」授權轉載。】