【農曆新年2020】數台北5間至靈財神廟　趁凌晨祈福悶聲發大財？

2019年的你財運如何呢？無論偏財或是正財，相信大家都希望累積財富、財源滾滾。想要求助神明卻不知道如何查起？如果新年將會去台灣旅行的話，不妨順便行個大運，這篇將一文為你盤點在地人精選的「財運」必求廟宇！

1. 金山五路財神廟

這間財神廟小編小時候去過好多次，是每到過年必去的遊春景點！在廟裡可以看到許多身穿制服的地產經紀業者們在廟裡祈求業績長紅，加上有許多神蹟故事，成為北台灣非常有名的求財神廟！在過年也有許多活動給民眾參加。

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

電話：（02）2498-1186

在廟裡可以看到許多身穿制服的房仲業者在廟裡祈求業績長紅，加上有許多神蹟故事。（圖片來源：金山財神廟Facebook專頁）

2. 中和烘爐地土地公廟

在山上要爬勁多層樓梯才到的超大土地公廟，已經有200多年的歷史！這裡不單只可以求財，晚上還可以欣賞到大台北的夜景，而據說深夜11點到凌晨1點是這裡求財的最好時辰，所以會出現有別於其他廟宇，越夜越熱鬧的盛況。

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

電話：（02）2942-5277

3. 北投關渡宮

關渡宮是台灣人都知道的著名媽祖廟，之所以會是求財勝地，是因為關渡宮有着特殊的「財神洞」。「財神洞」的兩旁都有許多的財神，民眾可以觸摸神像的金銀財寶象徵把金銀財寶通通帶走，也可以透過參加補財改運等活動改變財運。

地址：台北市北投區知行路360號

電話：（02）2858-1281

4. 台北中山四面佛

這間四面佛寺隱身在六福客棧後面，而四面佛是由已故創辦人「莊福」從泰國請回來的，是台灣「第一尊」四面佛，不管在這邊求財、求感情、求健康、求平安，在台灣可是廣受歡迎！在廟的四周可以看到許多酬謝四面佛的花籃。

地址：台北市中山區長春路與松江路交叉口的六福客棧後方

電話：（02）2507-3211

5. 石碇五路財神廟

這間財神廟特別之處是隨處都可以看得到以元寶裝飾的東西，連廟裡的獅子都是金色的。在石碇五路財神廟求財非常方便，只要有擲出聖杯，登記完資料就可以拿取桌上的「發財金」，超吸引。

地址：新北市石碇區永定村大湖格路20-1號

電話：（02）2663-3372

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