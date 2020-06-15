【法國】巴黎近郊旅遊全攻略！8個特式小鎮景點、交通及美食推薦

去巴黎自由行，可能會想要離開巴黎參觀一下其他巴黎近郊的法國小鎮。INSIDR為你準備了巴黎近郊的旅遊攻略，讓你可以在一天或數天內參觀各具特色的法國小鎮，了解更多巴黎以外有特色的城市和景點哦！更可以到訪讓你置身法國奢華年代的城堡，如沃子爵城堡、楓丹白露宮等。

巴黎近郊 法國小鎮 1. 盧瓦爾河谷 LOIRE VALLEY

盧瓦爾河谷 LOIRE VALLEY（Dorian Mongel/unsplash）

盧瓦爾河谷具有一些法國小鎮最壯麗景色。它迷人的城堡群也是許多遊客慕名而來的必到景點！

【法國巴黎】跟著電影遊走浪漫都市拍拖打卡 精選10個熱門取景點

【法國旅遊】里昂舊城區一日遊行程 4個必到景點、市區交通攻略

交通方式

你可以通過SNCF網站預訂你的火車，或直接在巴黎的火車站購買車票前往在盧瓦爾河谷。盧瓦爾河谷是法國著名的城堡群，每一個小城鎮都有一個代表性的城堡，所以我們將列下幾個你不可錯過的知名城堡！

對於打算搭乘火車遊 盧瓦爾河谷 LOIRE VALLEY 的你，我們有以下幾個景點推薦：（點圖瀏覽）👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

對於打算自駕遊 盧瓦爾河谷 LOIRE VALLEY 的你，我們還有以下幾個景點及必訪地區推薦：（點圖瀏覽）👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

巴黎近郊 法國小鎮 2. 楓丹白露 FONTAINBLEAU

楓丹白露 FONTAINBLEAU（IG@chateaufontainebleau）

楓丹白露宮 Château de Fontainebleau 是法國最大的皇宮之一。而名字「楓丹白露」的法文原義為美麗的泉水。並且由於楓丹白露風景優美、森林環繞、古蹟眾多，所以這裡一直是著名的旅遊勝地。這座城堡從12世紀建立並用於作法國國王狩獵的行宮，同時也經歷多個法國王朝，不僅許多法國帝王都曾在此居住過，王室的婚喪大典也經常在這裡舉行。而最棒的是楓丹白露宮離巴黎並不遠，搭乘火車很快就能抵達。

【相關圖輯】法國美食│精選7間巴黎甜品店 經典法式馬卡龍層次分明口感綿密！▼▼

+ 14 + 13 + 12

交通方式

從巴黎里昂車站Gare de Lyon出發只需要45分鐘車程，是個想到巴黎近郊小旅行的好去處。選則往Montargis Sens/ Montereau/ Laroche-Migennes方向的火車，並在Fontainebleau-Avon站下車，然後轉乘往Les Lilas的方向的1號線公車，最後在Château站下車。

INSIDR 悄悄話： 每個月的第一個星期日可以免費參觀楓丹白露宮，你可以使用巴黎的交通卡NAVIGO前往。

👇👇👇點圖放大看 楓丹白露 FONTAINBLEAU 景點推薦👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

【法國旅遊】聖米歇爾山懶人包 交通攻略、修道院參觀資訊

【法國旅遊】不要只識凱旋門！巴黎自由行攻略 精選15個打卡點

法國小鎮 3. 蘭斯 REIMS

蘭斯 REIMS（IG@bkm_streetphoto）

蘭斯是一個在法國東北部的美麗城市，也是法國的香檳生產重地之一， 是所有葡萄酒和香檳酒迷必須到訪的地方。

交通方式

你可以通過法國國鐵SNCF網站預訂你的火車票，從巴黎搭乘直達車前往蘭斯只需要不到50分鐘就可以抵達。

👇👇👇點圖放大看 蘭斯 REIMS 景點及餐廳推薦👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

法國小鎮 4. 里爾 LILLE

里爾 LILLE（IG@yuin.in.europe）

里爾是個坐落在法國北部的美麗法國小鎮，也是法國北部最大的城市，由於他的地理位置，它也在兩次世界大戰中所發揮的關鍵作用。除此之外由於非常靠近比利時邊境，所以也是讓你探索比利時和它周邊的戰時遺址的好地方。

交通方式

你可以通過法國國鐵SNCF網站預訂你的火車票，從巴黎搭乘直達車前往漢斯只需要1個小時就可以抵達。

👇👇👇點圖放大看 里爾 LILLE 景點及美食推薦👇👇👇

【相關圖輯】【法國文化】旅遊時避免尷尬發生 你一定要知道的5個禮儀細節▼▼

+ 3 + 2

巴黎近郊 法國小鎮 5. 聖米歇爾山 MONT SAINT MICHEL

聖米歇爾山 MONT SAINT MICHEL（IG@jazikovanataly）

聖米歇爾山是在法國西北部諾曼底地區的一個小島法國小鎮，不僅在法國，甚至被視為整個世界上最如詩如畫的地方之一。它很受遊客歡迎，如果想來趟巴黎近郊小旅行，這裡絕對是首選。

交通方式

前往聖米歇爾山的方式有很多，常見的方式有火車或是觀光直達車。你可以通過法國國鐵SNCF網站預訂你的火車票。而觀光直達車可以參考各家不同的當地旅行社。

👇👇👇點圖放大看 聖米歇爾山 MONT SAINT MICHEL 景點、美食及住宿推薦👇👇👇

+ 3 + 2

【法國旅遊】5天南法旅遊路線整合 玩盡8大蔚藍海岸必訪城市！

巴黎近郊 法國小鎮 6. 象鼻山之鄉——埃特爾塔 ETRETAT

埃特爾塔 ETRETAT（IG@pass.ionvoyage）

埃特爾塔Etretat也是位於諾曼底地區，它美麗的自然懸崖也就是大名鼎鼎的象鼻山吸引著人們一年四季到訪！出走市區，來一趟巴黎近郊小旅行的好選擇喔！

交通方式

象鼻海岸由於交通比較不方便，因此比較推薦自駕前往。或是也可以選擇搭乘公車Flixbus，約3-4個小時抵達。

👇👇👇點圖放大看 埃特爾塔 ETRETAT 美食推薦👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

巴黎近郊 法國小鎮 7. 尚蒂伊 CHANTILLY

Chateau de Chantilly 尚蒂伊城堡是法國最知名的城堡之一。位於法國北部的瓦茲省，它曾經是法國最後一個國王路易菲利普的家，收藏了無數藝術品和珍貴的手稿。除此之外這個地區還有的尚蒂伊賽馬場，很適合你與朋友和家人一起觀看比賽！

交通方式

你可以從巴黎Gare du Nord火車站乘坐火車，車程約25分鐘，在「Chantilly-Gouvieux」站下車。或是搭乘巴黎近郊火車RER D線，並在在「Chantilly-Gouvieux」站下車——車程約45分鐘。

👇👇👇點圖放大看 尚蒂伊 CHANTILLY 景點推薦👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

巴黎近郊 法國小鎮 8. 南錫 NANCY

南錫 NANCY（IG@chy_015）

坐法國TGV高速列車，南錫這個法國小鎮距離巴黎只有1.5小時！南錫擁有眾多的歷史古蹟，憑藉著南錫學院，南錫是歐洲新藝術運動主要發展中心之一。20世紀初這裡則成為了新藝術運動的中心。而其中著名的史坦尼斯拉斯廣場更是被列為聯合國教科文組織的世界遺產！

交通方式

你可以通過法國國鐵SNCF網站預訂你的火車票，從巴黎搭乘直達車前往南錫只需要1個半小時就可以抵達。

👇👇👇點圖放大看 南錫 NANCY 景點及美食推薦👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「Insidr」授權轉載，粉絲專頁@insidrtc】