【法國手信】6款超市平價好物！老字號餅乾、天然番梘送人唔失禮

法國超市必買伴手禮清單！INSIDR就帶你走進法國超市，看看在地人推薦的手信必買之選。

👇👇👇按圖放大看6款法國超市必買手信👇👇👇

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1. LU餅乾

LU是法國老字號餅乾品牌，是旅客前來法國不能錯過的「古早味」餅乾！字母L和U分別代表在1846年創立LU品牌夫婦( Lefèvre-Utile）的名字大寫，從奶油酥餅、巧克力、水果、肉桂口味不等。

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2. Bonne Maman 餅乾

同樣也是法國家喻戶曉老字號的經典烘焙餅乾品牌，從奶油酥餅、蘋果內餡餅乾、布朗尼等，各種口味供大家選擇。

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3. 黃芥末 Moutarde

在法國，第戎芥末醬時常用來調配沙拉佐醬、酸甜的蜂蜜黃芥末醬，或是吃牛排、豬排、鴨胸肉等沾醬吃。第戎芥末醬各個超市架上隨手可得，第戎芥末醬還會因為品牌的不同，味道強烈程度會有所不同，價錢約為1.4歐。

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4. Kusmi Tea 茶葉

大家再熟悉不過，百年歷史的老字號茶葉Kusmi Tea，有經典系列、花果茶系列以及混合香草系列茶款。經典系列茶款無非就是，沒有添加任何花果烘培和香料的茶葉，如伯爵茶、錫蘭紅茶、大吉嶺紅茶等。混合花草、香料的茶款十分多樣，功效也各不同！

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5. 小馬賽人馬賽皂 LE PETIT MARSEILLAIS SOAP

Savon de Marseille 是法國南部馬賽地區著名的肥皂，由天然油製成（如橄欖油、杏仁油等），非常的堅硬，小馬賽人品牌除了在各大超市販售價格實惠的馬賽肥皂外，也另外有販售沐浴乳、洗髮乳等盥洗用品。

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6. 橄欖醬 Tapenade

南法蔚藍海岸，位於地中海地區，盛產果實飽滿的橄欖。也因為如此，當大家在法國旅遊，品嘗料理時會發現南北料理方式大不相同，北方奶油，南橄欖油。橄欖醬在法國南部飯前Apéro小品尤其常出現，將小番茄切半後抹在頗面上搭配吃，或是抹在法國麵包上都可。

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