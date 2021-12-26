台東旅遊懶人包｜不止熱氣球節！盤點12個好玩美食打卡好去處

重巒疊嶂的高山、相對難以到達的交通距離，讓台東自成一格，開發的慢，卻能保留的更多，帶給台東全台灣僅有的山、海、原住民文化。前陣子為了本期雜誌的大專題，編輯去了幾趟台東，每每疲憊的身心靈都能在這裡獲得滿足，到了離別之際更是捨不得，好玩、好吃、好酒，當然還有好山好水，台東是你絕不能錯過的烏托邦！



絕不能錯過的戶外運動！

台東得天獨厚的縱谷地形與太平洋海岸，讓飛行與海上運動兩者兼備，說是台灣最棒的戶外運動天堂應該沒人反對。

台灣國際熱氣球嘉年華

講到最適合台東天空的運動，可能有快一半的台灣人都知道是熱氣球，自 2011 年啟動的台灣國際熱氣球嘉年華，多年來吸引超過 600 萬人參與，台東特殊的開闊縱谷地形滿足了熱氣球所需要的環境，加上不密集的人口及航道，正是台灣飛行熱氣球的最佳場域。

最受歡迎且一票難求的「熱氣球繫留體驗」，另外超特別的就是在三仙台及太麻里曙光園區的場次，凌晨四點開始的曙光場可以在熱氣球上欣賞壯麗的東海岸日出！

+ 2

衝浪

有別於大家所熟悉的烏石港、墾丁之外，台東的衝浪也沒在客氣！台東擁有全台灣最長 176 公里的乾淨而遼闊的海域，東部海岸線的長濱、成功與東河鄉擁有豐富的珊瑚礁資源，「浪」無論大小或形狀上均是得天獨厚，東海岸的八仙洞海岸、烏石鼻、宜灣、成功鎮海岸、都歷、東河河口、金樽灣、興昌，都是衝浪者的天堂，其中從東河到長濱一帶，平緩海底地形造就平穩的海浪，非常適合衝浪。

初學者推薦前往烏石鼻及東河一帶的海域，有經驗或尋求刺激的衝浪客可前往八仙洞、成功一帶的衝浪點，浪形完美、海浪速度較快，下水時要小心海岸地區岩石以免受傷。

SUP立槳運動

假如衝浪對你來說太過激烈，那麼 SUP（Stand Up Paddle）立槳就是一般人可以好好接觸台東大海的好方式。在台中和夥伴們玩了五年衝浪及 SUP 的阿煒教練，同樣臣服於台東美好的人文環境與氣候，這兩年時間帶領了500多位學員，體驗了立槳這個還不算是很風行的運動。

SUP立槳板加上槳，用具多了一點，板子的浮力也比一般衝浪板大了一些，讓SUP板有更多種玩法。除了拿來衝浪，這塊板子還可以用來競速、做水上瑜珈、泛舟，以及阿煒教練最推薦的水域巡航活動。

因為台東最大的特點就是離大山大海都很近，遊客可以選擇到金樽海岸或是東河橋下的馬武窟溪體驗SUP，站在板子上順著微微的涼風，從心感受台東的美好。

+ 3

台東長濱早市

來台東除了吃吃喝喝，看山玩水之外，不能錯過的就是獨特的原住民文化。吃原民料理、參觀工坊都不夠有趣，不如直接逛逛最具特色的市場吧！

如果有全台灣最難到達的鄉鎮排行榜，相信位於花蓮與台東交界地帶的長濱絕對榜上有名。來到長濱私房路線就要從清晨的「長濱早市」開始逛起，比起一般觀光客愛去的打卡地點外，「長濱早市」更能真的認識這塊土地上，生活在長濱的主要族群以海線阿美族為最大宗，因此繞一圈早市，除了可以看到各種市面上少見的海鮮與山蔬，各類型原民醃漬物也是應有盡有，非常有趣。（切記提早前往，長濱的早市可與都市不同，約在十點左右就準備收攤）

+ 1

長濱早市：台東縣長濱鄉長濱路（可從台東縣長濱鄉長濱路2-5號7-11開始沿著大街逛逛）



吉本肉圓

說道台東，你一定馬上就能想到台東米的Q彈滋味，來到台東當然不能錯過用米做成的美味料理！此趟編輯印象最深的美食之一就是「吉本肉圓」啦！肉圓以台東池上在來米為材料，揉和太白粉與蕃薯粉，加上新鮮豬後腿瘦肉及筍丁，小火油炸後，淋上米漿製的白色醬料，絕對是將在地食材發揮到極致的最好示範，再點碗從清晨開始熬煮的招牌四神湯超滿足。

肉圓堅持手工製作每天限量200顆，想吃的朋友可要提早前往以免向隅啊！

吉本肉圓：台東縣池上鄉中山路118之1號



都蘭糖廠（都蘭小房子、台11藝文工作室酒寮）

如果你喜歡人文藝術氛圍，那位於都蘭山下的「都蘭糖廠」絕對是你會愛上的文創聚落。過去這裡曾是都蘭地區最重要的經濟命脈，誰也沒想到閒置多年後，都蘭糖廠竟然搖身一變成為都蘭最有意思的文化發信基地。

坐落門口的「都蘭小房子」，是兩位平面設計師放下穩定工作移民台東的築夢計畫，來這裡除了必嘗的牛肉漢堡外，別忘了再來顆純手工製作的古早味布丁（布丁可是私房超推薦！），而角落的「台11藝文工作室酒寮」內右邊是不定期有當地歌手駐唱的酒吧，左邊則是以販售手工商品為主的藝文空間。

+ 1

都蘭糖廠：台東縣東河鄉都蘭村61號



台澢號 Taitung Tea House

從都蘭糖廠步行可以到達的「台澢號」，招牌海浪冰在 Instagram 一炮而紅，店面帶點美式也有點日式，最後混合成台式，散發出濃濃的海岸渡假感風格非常強烈。

招牌海浪冰以藍柑橘漿製成海的顏色的剉冰為基底，白色的浪花則是鹹奶油，兩者鹹鹹甜甜的清爽口感搭配起來還真有種在大海裡的感覺！

山茶冰則是以有機的鹿野紅烏龍小火將茶葉熬煮製成，旁邊搭配一碗波霸珍珠，整碗冰有回甘的茶香，令人口齒留香，不但好吃也適合拍照！

台澢號Taitung Tea House：台東縣東河鄉146-2號



柴源製菓

青創老闆吳鎮宇曾至日本北海道與當地師傅學習烘焙技術，畢業後決定返回台東，結合所學與結合台東在地優勢食材，做出又溫度的美味麵包。

柴源使用來自日本麵粉、自家培養酵母、初鹿鮮乳、在地牧場有雞蛋製成，不斷嘗試並運用當地農產品，研發融入各式產品中，除了讓產品的滋味更豐富外，更能將台東獨有特色一併原味呈現。堅持手工每日新鮮現做，才能吃的到美味好品質的麵包。

+ 3

柴源製菓：台東市更生路126號



果珍濃台東水果珍珠專賣店

台灣手搖飲料何其多，這款就只有台東喝的到！果珍濃台東水果珍珠專賣店地點就在老字號榕樹下米苔目旁，別看這一杯五顏六色以為加了什麼色素，實則以自然農法種植的火龍果、木鱉果還有鳳梨打成泥，並採用相同原料製作手工珍珠，再調和初鹿鮮奶而成，即便不加糖，也是料好實在的自然風味飲。

果珍濃台東水果珍珠專賣店（GQ授權使用/林科呈攝）

果珍濃台東水果珍珠專賣店：台東縣台東市大同路190號



森川自然工藝聚落

近年來，有不少認真耕耘的在地工藝創作者，以回歸本質的理念，建構出工藝文化的摩登樣貌，像是由一群木做師傅組成的「森川自然工藝聚落」，秉持「不離開部落，才能學習及傳承更多部落文化」的精神，以世代沿襲的排灣族人技藝，運用木工藝創作出尺度小至生活器皿、大至公共藝術的作品。

在這裡排灣木做師傅們以共同的理念實現生活風貌，可以看見許多未完成的作品，以及樂活主張的原住民師傅們，十足地被感染這開心的氛圍，以及他們對於工藝的執著。

森川自然工藝聚落：台東縣太麻里鄉東61鄉道963號



白色陋屋「小白屋」

被稱為「台版哈爾移動城堡」是這個外牆被漆成白色的四層樓磚造民宅別稱，臨近海濱公園，是一位退伍榮民李老先生透過撿廢材、自己一磚一瓦所建，以一根大粱為中心不斷往上增建，沒有打地基也無鋼粱，逐步建構成極具特色的拼裝屋，花了 40 年建成還不受颱風、地震影響，實在很特別。

據說屋內行走路徑錯綜複雜，從 A 屋入內，還可鑽地道離開，或者由廚房現身，真的讓人有通往異次元的感受。（可惜現在只能拍外觀無法入內）

白色陋屋「小白屋」：台東縣台東市中正路1號



鸞山部落

花東縱谷國家風景區有座既天然又原始的森林博物館──鸞山部落，是台灣林區保存最完整的楠榕混生林帶與布農族人生活所在地。這裡沒有建物、電力設施一切文明裝置，巨大榕樹氣根盤根錯節蔓延開來感覺特別鮮活，被稱為「會走路的樹」。參觀預約全導覽，還可品嘗到布農族傳統美食。

+ 1

石一方

遊走幅員廣大的台東，三五天以上才足夠，玩了一整天之後，當然優質的住宿不能少！石一方民宿主人曾是資深媒體人，退休後搬到台東買地蓋屋，為避免風吹日曬並保有好景色，建築本體採用獨樹一格的斜線設計，更令人想不到牆面上拼接的石板，居然是整個貨櫃從意大利進口！主人出手豪氣，連多年古董老件收藏也大方陳設供住客使用，部分家具還是他親手打造。如果你很在乎隱私，每戶獨立出入口的貼心設計，一定令你滿意。

延伸閱讀：

【GQ口袋名單推薦】最貼近自然的味道！ 台東 3 間道地「原住民料理」，吃進純粹的部落美味！

【GQ口袋名單推薦】出乎你意料的風土滋味！台東 3 間必吃「 Fine Dinning 」精緻料理

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ口袋名單推薦】被天使眷顧的烏托邦！來去「台東」走走：熱氣球節外值得一去的 12 個必玩必吃「私房景點」！】