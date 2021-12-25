台灣5間特色民宿　森林海邊老宅小木屋超難忘　這間開門就係大海

自從 2019 年年底，新冠疫情在全球開始一一爆發，這段時間，相信大家也花了許多時間了解能夠出國、去大自然遊玩的珍貴，因此今天編輯要向大家推薦「風格與房型都非常獨特的台灣超美民宿」，等疫情結束後，期待你我都能體驗到的特殊夏日風情！

文：Amber Chiu, Nick Hsu（GQ Taiwan）



點圖了解遠離城市煩囂、體驗各種戶外活動或充滿復古韻味的民宿▼▼▼

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花蓮——海漾小木屋

海漾小木屋背對著山，面對著太平洋，躺在床上兩面大片的落地窗，一邊可看森林，一邊看海，聽著蟲鳴鳥叫放鬆身心。夜晚看著星空入眠，隔天再聽著海浪聲甦醒，格外愜意！

位於花蓮縣壽豐鄉台11線16.7K



花蓮——侘寂海屋

海屋座落在花東太平洋海岸的懸崖上，空間不大，一次只接待一組客人，內部裝潢不過度，修飾簡單樸實，大多由老儈木裝造起來，展現自然不造作的美感，而木造的縫隙間，在早晨時會灑入閃閃陽光，夕陽西下的斜陽也會將室內填成金黃色，享受寧靜舒適的秘境。

位於花蓮縣壽豐鄉



台東蘭嶼——吉米探險家

除了民宿變得越來越流行，露營也逐漸變成許多年輕人的夏日度假玩法，追求一群人窩在小空間裡，彼此互相扶持、交換內心秘密的刺激感。然而，位在蘭嶼的吉米探險家恰好都能符合以上條件，不僅蘭嶼也是台灣本地遊盛行之地，可以更大程度地遠離城市喧囂，體驗潛水的樂趣，還能欣賞清澈絕美的星空，營區內也提供天然泳池、有冷氣的帳篷，讓大家也能涼爽的在夏天露營！

台東縣蘭嶼鄉紅頭村 60 號



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南投——忘憂天空

因為比起酒店，小木屋多帶了一份溫馨，而位於南投竹山的忘憂天空就是以小木屋打造，位於海拔 500 公尺的山上，擁有占地 3000 坪花園，也有露營區、水管屋等選擇，適合在清晨先在森林裡看看雲海，日出及日落時的夢幻美景都令人難忘，來一趟享受恬靜自適的旅行。

南投縣竹山鎮田南巷 22-2



高雄——CandyFloss 棉花糖民宿

隨著復古風潮的流行，位於高雄的棉花糖民宿主打日式的眷村老宅，任何一個角落拍起來都是 IG 的美照。不但位於距離鳳山熱鬧的中山路宵夜美食街車程只需 5 分鐘，到達百年古蹟龍山寺也只需要 5 分鐘，如同在喧囂的城市中，自成一個能夠安靜休息的小區域，讓大家能夠一起回到過去，享受高雄地方的歷史背景，身繞著懷舊的建築物中療癒身心，好好享受日本深植在高雄的特殊文化底蘊。

高雄市鳳山區東二巷 83 號



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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：住在古蹟裡、房門打開就是海邊？！台灣 6 間「特殊住宿房源」特蒐，體驗不同的旅宿風情！】