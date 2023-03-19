台東自由行｜不只伯朗大道和多良車站　必去景點美食酒店交通攻略

台東的好山好水，吸引了國內外旅客前往，尤其每年暑假熱氣球嘉年華，台東的觀光熱度直接升到最高點！



但是台東除了熱氣球嘉年華，其實還有非常多地方值得一去，就讓小編一一介紹給你們！

點圖看看台東必去的11個人氣景點👇👇👇

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台東栗松野溪溫泉

有著「全台最美」、「人間仙境」之稱的栗松野溪溫泉就位在台東山區，在這個看似普通的山谷間，卻有不凡的景致。由於山壁上凝結了碳酸鈣結晶、碳酸鈣結晶上附著了翠綠的溫泉藻，岩壁就像是翡翠所鑄成，非常震撼！不過要到達栗松溫泉的路途稍微艱辛，需要走約40分鐘的路程，沿途需溯溪、攀石、拉著繩索才能順利抵達。

小編小提醒：建議於枯水期（11月至4月）前往，並且一定要衡量自身體力、注意安全。

交通：台東縣海端鄉南橫公路利稻附近東段新武呂溪上游河谷

路線：台20號道（南橫公路）約169公里處轉入雜貨店旁小路至登山口，開始步行。



三仙台

三仙台據說是因為八仙過海時，李鐵拐、何仙姑和呂洞賓曾在此歇息，烙印了仙跡，於是有了三仙台這個夢幻的名字。而三仙台有一座「八拱橋」，它可是可以跨海抵達三仙台嶼的喔！大自然的鬼斧神工也造就了四周豐富的海蝕景觀，海蝕溝、壼穴、海蝕柱、海蝕凹壁等。這裡除了是台東必來景點之外，也是每年元旦大家搶見第一道曙光的最佳地點喔！

交通：台東縣近台11線110.5公里處



小野柳風景區

小野柳風景區是一座天然的石雕公園，因為各種多變形狀的海蝕景觀，與新北萬里的野柳有著異曲同工之妙，所以名為小野柳。小野柳有些岩石充滿坑洞、有些則佈滿波紋、有些挺直聳立，真的是滿滿的奇岩怪石啊！海水長期的侵蝕形成了如此獨特的景觀，親眼看過之後真的嘆為觀止，來台東一定要順道來瞧瞧。

小編偷偷說：每年5月至10月還有「夜訪小野柳」專業的導覽活動，夜晚的小野柳又是另一種風貌喔！

交通：台東縣台11線156公里處



台東森林公園－琵琶湖、活水湖、鷺鷥湖

佔地三百公頃的台東森林公園就位在台東市區，來到這兒一定要租單車繞遍公園，且一定要穿越木麻黃林去拜訪公園內的三大美湖，分別是琵琶湖、活水湖、鷺鷥湖。清澈的湖面映入眼，看見那壯麗的湖泊之美，彷彿穿越時間空間來到了世外桃源。一直騎就能抵達與台東森林公園相連的台東海濱公園（國際地標）喔！

交通：台東縣台東市華泰路300號



推薦附近住宿－台東翠安儂風旅

位於台東市區的台東翠安儂風旅距離台東森林公園只要5分鐘！台東翠安儂風旅有「東台灣最法式的甜點旅店」之稱，除了給旅人舒服的住宿體驗，也提供法式甜點並設置了餐酒館，真的很法式啊！

附近景點：台東森林公園、台東美術館、台東海濱公園國際地標

地址：台東縣台東市四維路三段152號



多良車站

由於依山傍海被稱為全台最美車站的多良車站，位於太麻里鄉，多年前就廢站停止營運，僅有火車通過、並不會停靠多良車站。但這樣的美景吸引了許多鐵道迷及旅人在此停留，形成了一個小商店街、觀光車站，並販售許多美味的小吃：馬告香腸、原住民特色料理，觀景、聽海，超值得來一趟！

小編小提醒：為維護居民道路品質，車輛無法行駛上去車站，需停好車再步行上去喔！

交通：台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號



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加路蘭海岸

加路蘭是從阿美族語的「kararuan」直翻過來的，指的是洗頭髮的地方，因為這裡的溪水富含許多黏地礦物質，洗髮後自然潤濕亮麗，所以就稱作加路蘭海岸了，非常特別的由來。加路蘭海岸本來是空軍的廢棄土置放場所，後來開始整建，最讓大家慕名而來的就是這裡的裝置藝術啦！這裡不僅是看海的好地方，滿滿的大地裝置藝術，更添加了幾分美感。

小編偷偷說：加路蘭的夜晚更美，天氣好的話可以看見滿滿的星星喔！

交通：台東縣台11線157.7公里處



知本溫泉

提到知本，大家第一個一定會先聯想到知本溫泉！台東知本溫泉是個規劃相當完善的溫泉之鄉，由於知本溫泉富含礦物質，有著美白、保濕、促進血液循環的效果，於是有了「美人湯」之稱；知本溫泉屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，因為泉質很乾淨又無色無味，是許多人喜愛的溫泉喔。到了台東肯定要繞過來泡溫泉，也可以直接預定溫泉酒店最享受了。

交通：台東縣卑南鄉知本溫泉風景區



台東大學圖書資訊館

綠意盎然的金字塔，其實是位在台東大學裡頭的圖書資訊館，超漂亮的！台東大學圖書資訊館由圖書館學會票選為非去不可的圖書館之一，因為整座校園都沾染了東部的美麗氣息，能夠愜意的在校園漫步感受東部的好空氣；拍一張照留念也是必要的，畢竟這裡現在可是觀光客朝聖的熱門地標呢！

交通：台東縣台東市大學路二段369號



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鹿野高台

鹿野高台每年暑假都會舉辦為期約兩個月的熱氣球嘉年華，吸引大量「球迷」來觀賞各式可愛又壯觀的熱氣球。但是沒有熱氣球的期間，鹿野高台值得一來嗎？答案是肯定的，鹿野高台有一大片極為療癒的草皮，站在鹿野高台上可以眺望花東縱谷，將所有美景盡收眼底。（小編就很愛在非嘉年華時間前往，美景一覽無遺！不用人擠人！）

小編偷偷說：鹿野高台也有滑草、飛行傘等活動可以體驗喔！

交通：台東縣鹿野鄉永安村高台路42巷145號



推薦附近住宿－台東鹿野鹿鳴溫泉酒店

台東鹿野鹿鳴溫泉酒店距離鹿野高台開車只要10分鐘！在飯店就可以眺望鹿野高台，設有浴缸的房間都有溫泉水，實在太享受！飯店內也設置大眾溫泉池、SPA，還有餐廳！絕對是來到鹿野的住宿好選擇。

附近景點：鹿野高台、初鹿牧場、鹿野火車站

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號



伯朗大道

伯朗大道因為伯朗咖啡以及金城武曾於此拍攝航空公司廣告而聲名大噪，也因為金城武在一棵茄苳樹下拍攝，這棵樹被稱作「金城武樹」吸引了許多旅人前往朝聖。伯朗大道很單純、卻是難得的美景；來到這裡就像進入畫中，一片廣闊無際的金黃稻田、筆直的田間道路，有藍天白雲、群山在側以及田野相伴，無疑是台東必來的景點之一啊！

小編偷偷說：每年5月至6月、10月底至11月初為金黃稻田（詳細稻況可洽池上鄉公所）

交通：台東縣池上鄉伯朗大道



推薦附近住宿－台東池上日暉國際渡假村

台東池上日暉國際渡假村距離伯朗大道開車只要10分鐘，園區設施也相當豐富，健身房、兒童遊樂區、戶外泳池、卡拉OK包廂、溫泉SPA區，還有三間餐廳和酒吧，充滿渡假的風情啊！

附近景點：伯朗大道、悟饕池上飯包文化故事館

地址：台東縣池上鄉新興路107號



台東鐵花村音樂聚落

原是臺鐵貨倉宿舍，後來改造成了現在的鐵花村音樂聚落，距今已經成立超過十年。這個聚落走一個文青風，裝飾滿了小熱氣球，夜晚格外有氣氛。在這裡，可以欣賞不同的音樂舞台演出、逛逛由台東各地手作達人和小農所組成的慢市集，若是你充滿靈感、想展現，也能有機會報名在音樂舞台上盡情演出喔！

小編小提醒：周一、周二為鐵花村的休息日喔！

交通：台東縣台東市新生路135巷26號



推薦附近住宿－台東The GAYA Hotel渡假酒店

台東The GAYA Hotel渡假酒店距離鐵花村音樂聚落走路只要2分鐘！在市區真的非常方便，GAYA HOTEL內還有超美的屋頂游泳池，SPA、健身房，以及四間餐廳和兩間酒吧，超漂亮、地理位置又好，超吸引人！

附近景點：鐵花村、台東森林公園、正氣路美食一條街、台東夜市

地址：台東縣台東市新生路169號



火車票怎麼搶

自從有了普悠瑪號，到台東更快速！從台北大約只要3.5小時就會到，可是聽說普悠瑪號超難搶，快來看看小編整理的小祕訣：

1. 使用台鐵線上訂票系統，乘車前的兩周車票開始開放預訂，不過每逢周五則可多預定至周日的票！所以假如今天是周一就可以訂下下周一的票，但是假如今天是周五，則可以預訂到下下周日的票，所以假如你是周六日要去玩，記得要提早到周五就要搶票囉！

2. 每個護照號碼一次最多可預訂6張票，可以訂來回票。

3. 記得訂購完2日內需要完成取票或付款，但是如果訂的票是2天之內的票則要在1天內付款或取票。

4. 可取票的地點相當多，有各大超商、郵局、車站等，相當方便，詳細資訊可上台鐵網站



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台東一日遊、台東三日遊怎麼安排

台東一日遊這樣玩

來到台東怎麼能錯過伯朗大道、天堂路，還有超美味的池上飯包；旅客如果喜歡海邊，也非常推薦來個東海岸一日遊，欣賞壯闊的海洋和奇岩怪石。

行程建議一早先到小野柳、加路蘭海岸看台東最美景致，中午到正氣路美食一條街吃午餐，下午前往台東森林公園騎單車，在琵琶湖拍個網美照；接著去寶桑湯圓吃碗豆花，再去採購地瓜酥當手信，然後前往鐵花村聽一場音樂會放鬆身心。

台東三日遊路線推薦

三日遊就能走很多比較遠的景點！第一天可以安排多良車站半日遊，這個被譽為台灣最美車站的地方，絕對非常值得一看；第二天就來個台東市區一日遊吧，前往熱門打卡地點「台東國際地標」、充滿詩情畫意的台東森林公園；第三天就沿著海岸線一路來到台東的北邊，欣賞美麗的三仙台和天空之鏡，讓清澈的海水洗滌身心的疲憊。

台東常見Q&A

台東景點非常多，而且每一個都很美、值得停留，小編覺得一天一定不夠玩，最好安排個三日遊，來台東讓美景洗滌一下身心靈，好好放鬆。現在就可以趕快開始安排行程啦！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【台東景點推薦】出發吧！2021台東不能錯過的11大景點】