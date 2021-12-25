台灣行山｜17條登山路線盡覽森林鐵道高山湖泊　新手與進階皆適宜

相較於海邊只有夏季較為適合，登山反而是一年四季都可以嘗試的療癒輕旅行，加上台灣擁有260座海拔3,000公尺以上的高峰，讓不少人從日常的郊區健行到想要挑戰自己，登上百岳，就算你還無法成為達人前進百岳，但小旅行的入門款絕對是可以的，



以下盤點全台灣著名的登山路線，不僅有零經驗新手能隨時出發的路線，也有登過不少郊山，想要來點難度較高的挑戰路線，而且這幾個登山路線更同時是網路上備受人氣的景點。

台灣除了以夜市聞名，還有這些著名的登山路線可讓你挑戰！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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人氣登山路線推薦#1：南投八通關古道+特富野古道

八通關古道是台灣的國家一級古蹟，漫步其中會經過父子斷崖、雲龍瀑布等著名自然景觀；特富野古道則是過去運送林木的「水山線」鐵路，保留下來的木棧道、舊鐵軌與檜木舊橋，十分有懷舊意境。兩條古道的柳杉與闊葉林生態置身其中既浪漫又靜謐。

人氣登山路線推薦#2：嘉義阿里山眠月線

消失的森林鐵道

近年超夯的阿里山眠月線本來是阿里山森林鐵路的支線，全長共9.2公里，共有24個橋樑與12個隧道，過去因為921地震使得鐵路損毀而被時間塵封，不僅有著「消失的森林鐵道」美稱，最近更因為登山熱潮被大家挖掘，成為熱門景點，整趟行程會經過木橋、叢林、河流等自然風景，愜意又療癒。

人氣登山路線推薦#3：嘉義水漾森林

舉世獨立的秘境

適合登山新手的水漾森林同樣坐落在阿里山中，因為921大地震使得石鼓盤溪上游河道受阻所形成的一座堰塞湖，湖中的杉林因為長期泡水枯死，卻意外因為湖水倒映有種淒涼之美，置身其中彷彿到了秘境般神秘奇幻，這裡也歡迎旅人在入水口營地野營享受自然之美。

人氣登山路線推薦#4：宜蘭松蘿湖

十七歲少女湖

有著「十七歲少女湖」的夢幻美稱，松蘿湖隱身在雪山山脈之中，海拔約1,300公尺，是山林凹處的一塊小盆地，因為匯集附近的雨水形成湖泊，全年雲霧繚繞，加上清晨的露水讓人宛如置身仙境般浪漫唯美，也因為多雨潮濕的氣候，讓沿途的生態資源非常豐富，不僅可以看到闊葉林與針葉林混生的景觀，腳邊也有許多苔癬、蕨類植物，是探索大自然的絕佳地點。

人氣登山路線推薦#5：宜蘭加羅湖

位於宜蘭大同鄉，剛好是中央山脈北段南湖大山與三星山的山地交會點，又因為鄰近加羅山而命名之，傳說更有著因為仙女摔破明鏡，碎片灑落在加羅山區而形成多處湖泊，鳥瞰彷彿是一顆顆散落的珍珠，從四季部落進入，可以沿途欣賞到高山草原的美。

人氣登山路線推薦#6：新竹大霸群峰

不論你有沒有聽過這座山，你一定看過它的照片，因為大霸群峰就是新台幣500元背面的那座山，大霸尖山擁有「世紀奇峰」的美名，同時也是泰雅與賽夏兩族的聖山，群峰的路線會依序登頂加利山、伊澤山、大霸尖山、小霸尖山等4座百岳，一覽台灣高山美景。

人氣登山路線推薦#7：台中合歡主+東+北+石門山

許多登山新手喜歡挑戰的合歡山，涵蓋了主峰、東峰、北峰以及石門山，登頂的同時也能欣賞日出或是日落，到了夜晚更是享受無光害的璀璨星空，非常震撼。

人氣登山路線推薦#8：南投奇萊南峰、南華山

合稱為「奇萊南華」的兩座山，大多數人都會從「能高越嶺古道」溪段開始，清晨可以欣賞到日出雲海的美景，前往南華山路途中則可看到綿延的綠色草原，周圍還有多座群峰環繞，景致非常壯麗。

人氣登山路線推薦#9：屏東北大武山

位於屏東的北大武山是中央山脈最南端超過3,000公尺的高山，不僅是台灣的五嶽之一，也是屏東的百岳之一，更是排灣族的聖山，其有著「雲海的故鄉」美名，沿途可以欣賞日出、雲海與鐵杉等自然美景，同時也是全台面積最大的原始林，極為豐富的生態資源，在登山的途中也會不時被自然的壯麗震懾。

人氣登山路線推薦#10：南投能高越嶺古道

這條長達26.5公里的古道橫貫中央山脈，從南投霧社連通至花蓮銅門二地，走完全程不僅可以橫跨中央山脈，全程的古道美景、高山草原等都是讓人嚮往的景致。

人氣登山路線推薦#11：台中雪山東峰

最佳的百岳入門測試行程

許多人說，人生第一座百岳就從「雪山東峰」開始，它在台灣百岳的排名為74名，海拔3,201公尺，因為沿途的登山路線規劃完善，被許多人視為最佳的入門行程，來到這裡只要通過「哭坡」即可抵達觀景台，將中央山脈美景一覽無遺。

人氣登山路線推薦#12：台中南湖大山

如果是專業山友，這個進階百岳系列的登山行程絕對是口袋名單之一，一步步登上五嶽帝王之山的「南湖大山」，沿途令人發自內心震懾的天然壯闊美景、冰河圈谷地形，絕對只有親身體會過才能感受大自然的力量。

人氣登山路線推薦#13：台中武陵四秀

總長約10公里的的高山稜脈雪山山脈的其中一段，路線都是從著名的武陵農場做為起點，沿途行經桃山、池有山、品田山、喀拉業山等4座百岳，每一座山都有各自的特色，像是品田斷崖、池有名樹等，更因為坐落在武陵農場，若是春天或是秋天造訪還能欣賞到櫻花與楓葉，增添登山賞美景的樂趣。

人氣登山路線推薦#14：南投玉山

不僅是全台最高峰，更是東亞第一高峰的玉山，相信是許多山友的夢想之山，主峰標高3,952公尺，是百岳中的第一名，來到這裡可以感受到台灣山景的壯麗與寂靜，但是想要登山之前別忘了要參加系統抽籤申請，想實現夢想還得先中籤才能成行。

人氣登山路線推薦#15：花蓮奇萊主峰+北峰

以險峻著名的奇萊山，超過3,000公尺高的大山，加上變化多端的氣候，時常會有午後風雨或是雲霧增加登山的難度，加上奇萊主稜的路線本身就非常陡峭，北峰更是「十峻」之一，若是想要挑戰自我的山友，不妨列入清單。

人氣登山路線推薦#16：台東嘉明湖

天使的眼淚

若前面4個都已經挑戰過，是時候來點進階版的！台東嘉明湖因為「天使的眼淚」稱號被大家認識，但千萬別小看它，這裡可是台灣第2高的高山湖泊，坐落在中央山脈南二段，因為清澈的湖水倒映著山嵐的景致讓許多登山客非常嚮往。在高山上欣賞日出緩緩升起的景致更是這趟旅行中不可錯過的行程。

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