日本熱傳耳仔形狀測真實性格　耳垂大小有分別、精靈耳是藝術家？

有人說，耳朵的形狀可以分析一個人的將來命運是平步青雲抑或前路堪虞。日本一個人氣心理測驗就將耳朵形狀分為6款，看看自己是屬於哪一款，就能知道潛藏內心的真實的性格！



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日本YouTube頻道「幸せ＊Style」日前分享一個心理測驗，只要根據自己的耳朵形狀即可了解可能連自己也沒有發覺的隱藏性格！

首先檢視一下自己的耳朵是屬於以下哪一款，如果看不清楚可以請身邊的朋友或家人幫幫忙！👇👇👇

👇👇👇決定好就可以看結果！👇👇👇

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同場加映：10條問題測你受異性歡迎程度

了解自己是否受異性歡迎，同時可以加強自己處理人際關係的技巧。日本早前熱傳一個心理測驗，簡單用10條問題即知你受異性歡迎的程度。每回答一個「是」就有一分，最後統計出總分，即可了解自己在異性眼中的形象和有多受異性歡迎！

👇👇👇先來答以下10條問題👇👇👇

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按全文即知結果：日本熱傳心理測驗 10條問題測你受異性歡迎程度 太完美非好事？

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