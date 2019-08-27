【日本旅遊】寺廟控必買限定御朱印帳！一文看懂御朱印起源、分類

還記得，小編第一次看到「御朱印帳」的時候，是一起和朋友去寺廟參拜的時候，他從包包中拿出了一本外表非常華麗的小冊子，打開來迎面撲鼻的是一陣淡淡的墨香，緊接著映入眼簾的則是一個個如數家珍的「御朱印」。

「御朱印帳好可愛啊~~~我到底該怎麼選擇呢？」 「哪裏可以蓋御朱印呢？」 「御朱印帳有哪些需要注意的地方呢？」

各種朱印帳讓財布君不斷哀嚎（窩日本授權使用）

剛開始接觸御朱印的朋友們想必都和小編有一樣的問題吧！面對日本御朱印帳這樣從未見過的文化，想要接近又有點害怕，加上每次參拜神社的時候，事務所總是排滿了長長的人龍，如果不是有一個會懂日文的朋友在身邊相隨的話，往往還沒買到自己想要的東西就先放棄了！

說起「御朱印」，其實是一種古代寺廟對於信徒的認證，信徒會抄寫經書並作為祈求或是還願的方式，而收到這些經文的寺廟便會在這些經文上提上寺廟的真言、廟名、佛名，並且蓋上朱紅色的「寶印」，並且在右上角提上「奉納OOOO經」，而現在則改成「奉拜」。這就是御朱印的前身，也因此現在的「御朱印」一定會有幾個要素：「奉拜」、「社名、真名」、「參拜日期」、朱紅的「寶印」。

至於到了什麼時候，神社方也開始有御朱印帳，這一點目前則沒有一定的定論。就像台灣的道教和佛教到底什麼時候開始混在一起祭祀，目前也是無從考證。由於神道教也開始提供御朱印，並藉由著蒐集御朱印而了解更多的日本文化，還有收集各種獨具特色的御朱印，對於喜愛並想要深入了解日本文化的我們而言，這一點是絕對舉雙手贊成的。

「御朱印」是不可以被寫在隨意的紙本或是筆記本上，必須有特定的「御朱印帳」才可以，可以被分為兩種形式的帳本，分別是「蛇腹式（じゃばらしき）」和「和裝本（わそうぼん）」兩種。蛇腹式顧名思義指的是像蛇爬行一般，折折曲曲的由一長條紙所折疊而成；盒裝本則是像以前的舊書籍一樣是由線裝縫而成的。「現行的御朱印帳大多是蛇腹式的」，也因此在這裏提醒大家，千萬不要買到朱印帳本的時候過於開心，一個不注意就讓御朱印帳掉地上而扯破中間的紙張。

說了這麼多，到底要去哪裏買「御朱印帳」呢？由於御朱印文化的普及，不光是在寺廟神社的社務所、寺務所處可以買到，一般的書局也可以買到，甚至網路上也有店家專門在賣御朱印帳，和以前相比可以說是非常的方便。但是最推薦的，還是前往寺廟或神社處購買，不光是因為正式而已，而是因為「寺廟和神社往往有屬於自己的限定版御朱印帳」，而這些限定的御朱印帳也是御朱印的魅力之一。

大體來說，「御朱印帳」可以被稍微簡單的分類成幾種：（按圖了解）▼

而這當中最具有特色也最值得購買的，就是第三和第四項了！不光是背景的材質和花紋有特別的設計和心思，最讓人忍不住購買的就是「只有限定的期間」才買得到，然而限量是殘酷的，也因此往往價錢也不同一般，但是小編保證絕對值回票價。

限定的朱印帳質感和設計往往都大不相同（窩日本授權使用）

隨著日本政府促進觀光的大旗下，御朱印以一個嶄新的「日本文化創意商品」的形象重新出現在人們眼前，除了各式各樣的寺廟、神社紛紛推出朱印帳，保留了傳統的寶印和題字並加以採納了年輕人的設計，各種「色文字」、「圖章」都紛紛出現在御朱印上。

寶印也不再是單純的「OO山XX寺」，也進一步呈現出許多充滿「該社寺獨有的元素」的寶印，也因此，「參拜神社寺廟不再只是為了祈福、祝禱」，利用神社和寺廟獨有的境地，所保存下來的文物、庭院，形成新的「東京假日散步何處去」的文化。

寺廟的文化說明和色文字御朱印（窩日本授權使用）

而「御朱印」大致上可以被稍微分類成幾種：（點圖瀏覽）▼

「御朱印」不光是作為一個參拜證明，而是一種日本傳統宗教文化融合現代的巧思所呈現出的一種藝術，這也是日本之所以令人著迷的地方「不光只是固守文化，而是在有限度的空間裏面加入自己的創新」；每一個御朱印都有著自己的特色，每一間寺廟都有著屬於自己的歷史以及文化。有興趣的朋友可以多多關注我們的文章，我們會繼續將東京及東京近郊的神社、佛寺中，具有獨特風格和故事的御朱印介紹給大家知道，為大家提供新的東京面貌。

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