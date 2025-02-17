日本熱海花火大會2025｜全年有10場！日期／交通／特色煙火懶人包

日本熱海花火大會2025｜別以為日本花火大會只是夏季限定，位於静岡縣的熱海海上花火大會每年都會舉行10場或以上，一年四季都可以欣賞到五彩斑斕的煙花！壓軸上演的「空中尼加拉瓜大瀑布」特別煙花表演，更是令熱海海上花火大會聞名遐邇！本文為大家整合熱海海上花火大會的特色、日期、時間及交通，即睇下文！



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日本熱海花火大會｜歷史悠久的熱海特色煙火大會

熱海海上煙火大會是始於1952年（昭和27年）歷史悠久的煙火大會，至今已有70多年歷史。1949年8月31日，熱海市遭颱風凱蒂重創，巨浪沖走了沿岸140多棟房屋。翌年（1950年），熱海車站遭遇一場持續10日的火災，燒毀市中心979棟房屋。為了紀念居民重建家園的努力和熱海市的浴火重生，1952年起舉辦了首場熱海海上煙火大會。這項傳統一直流傳至今，成為熱海的代名詞。

熱海灣三面環山，煙火綻放的聲音會產生類似大型體育館的迴音效果。（日本觀光局官網圖片）

日本熱海花火大會｜一定要看熱海花火大會的兩大原因

【1】特殊地理條件 產生大型體育館迴音效果

煙火大會的舉辦地點熱海灣，三面環山，形狀呈凹狀，煙火在海面上空綻放的聲音在山海之間迴盪，產生類似大型體育館的迴音效果。有此得天獨厚的特殊地理條件，熱海灣因而被煙火廠商譽為「日本第一煙火會場」！

【2】美到讓人停止呼吸的「空中尼加拉瓜大瀑布」壓軸煙花

每場熱海海上煙火大會壓軸上演的「空中尼加拉瓜大瀑布」（Niagara Falls in the Sky）特別煙花，不是一顆煙花，而是整個會場同時發射高密度的銀色煙花，在空中一次性爆發，讓本該漆黑的夜空明亮如白昼，現場視覺效果極其震撼，美到讓人停止呼吸！

熱海海上煙火大會壯麗的煙花。（熱海市觀光協會官網圖片）

日本熱海花火大會｜2025全年10場花火大會時間表

熱海海上花火大會2025全年共舉辦10場，春、秋、冬舉辦的煙花表演歷時20分鐘，發射約3,000發煙花。而在夏季（7至8月）舉行的熱海海上花火大會，煙花表演時間會延至25分鐘，發射多達5,000發煙花！

日本熱海花火大會2025



日期：2月21日、3月23日、4月20日、4月28日、5月31日、7月25日、8月5日、8月8日、8月18日、8月25日、9月15日、10月13日、11月3日、12月7日（下雨天照常舉行）



時間：20:15 - 20:40（7、8月份）；20:20 - 20:40（其他月份）



地址：静岡縣熱海市熱海灣



日本熱海花火大會｜交通方法

熱海站位於伊東線和 JR 東海道新幹線上，從東京站搭乘新幹線，車程大約50分鐘。大家從 JR 熱海站步行15分鐘，即可抵達熱海煙火大會的會場。

在熱海海上煙火大會舉辦的日子，JR 熱海站及周邊地區將會非常擁擠，繁忙時段將實行人潮管制。前往伊東或下田的人士，建議到 JR 來宮站乘車。

位於静岡縣的熱海海上花火大會每年都會舉行10場或以上，一年四季都可以欣賞到五彩斑斕的煙花！（unsplash圖片）

日本熱海花火大會｜觀賞地點及注意

【1】兩大煙花觀賞位置推介

熱海海上煙火大會最佳觀賞位置在親水公園草坪台階上，正對煙花燃放點；次選可選擇陽光沙灘，傍晚5、6時到達也有機會搶到前排，當地居民則建議晚上7時半左右到達沙灘，便能找到不錯的位置。以上觀賞位置皆可免費進入。

【2】自備野餐墊方便席地休息

大家可帶上野餐墊，方便在草地或沙地坐下休息。花火大會當日，禁止在親水公園第一工區以野餐墊或其他物品霸位，這些物品可能會被沒收。

【3】附近便利店可買仙女棒

大家除了可欣賞熱海海上煙火大會壯麗的煙花，在附近便利店亦可買到仙女棒煙花。提提大家，即使是玩仙女棒也要注意安全！

【4】入住溫泉酒店可享專用觀賞席

參照熱海市觀光協會2024年的安排，7至9月期間，入住熱海溫泉旅館協會附屬酒店的客人，可使用宿泊者專用觀賞席。至於今年的詳細安排可向酒店查詢。

熱海海上煙火大會壯麗的煙花。（熱海市觀光協會官網圖片）

熱海溫泉酒店推介🏨

熱海除了有煙花大會，也是著名溫泉勝地！以下推介3間各有特色的熱海溫泉酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

熱海酒店推介【1】新赤尾酒店（Hotel New Akao）

酒店於2022年開業，不少設備都較新。臨海的位置可以讓入住的旅客近距離欣賞到煙火的壯麗，而且酒店旁邊就是另一個熱門的旅遊景點熱海秘寶館，另外亦就近熱海城和Atami Trick Art Museum。酒店設計方面，為方便旅客可以欣賞到熱海的景致，酒店不少地方都採用了落地大玻璃，引進室外的海景之外，陽光亦可以引入室內，十分光猛。於Trip.com獲得4.3/5的評分，酒店內設有溫泉，另外酒店臨海的餐廳都是不少旅客的打卡位置。

新赤尾酒店（Hotel New Akao）

房價：人均HKD$482起（6榻榻米和室）

地址：1993-65, 413-0033, 熱海市, 靜岡縣, 日本

交通：於來宮站約9分車程

新赤尾酒店訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

熱海酒店推介【2】熱海王子智能酒店（Prince Smart Inn Atami）

熱海王子智能酒店也是熱海新落成的酒店，於2020年開業，而且鄰近JR鐵路站，於熱海站步行3分鐘即可到達，十分方便。雖然酒店不是臨海，不過於酒店步行出海邊亦只是數分鐘的步程，絕對適合情侶或一家人入住。此外，酒店亦就近熱海商店街，欣賞煙花表演之前，不妨到商店街慢慢參觀或者購買手信。於Trip.com獲得4.4/5的評分，推薦度更有83%，不少旅客表示酒店房間的設備齊全，而且離JR站及海邊不遠，以商務酒店來說，性價比高。

熱海王子智能酒店（Prince Smart Inn Atami）

房價：人均HKD$309起（雙床房）

地址：Kasugacho17-14, 413-0005, 熱海市, 靜岡縣, 日本

交通：熱海站步行5分鐘

熱海王子智能酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

熱海酒店推介【3】 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

去熱海當然要住熱海溫泉酒店，竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）於高台位置，距離熱海站步行約13分鐘，附近亦有不少人氣旅遊景點，如長濱海灘、Usami Kannonji寺廟等，觀光同樣方便！酒店提供精緻日式客房，配有高木樑天花板、榻榻米，提供私人露天浴池，可以充分浸泡溫泉，同時享受絕美風景，將伊豆大島的漂亮景色盡收眼底。酒店亦提供溫泉大浴場、展望露天浴池等，完全是度假之選。

竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

房價：人均HKD$2,395起（和式房）

地址：静岡県熱海市網代627-363

交通：熱海站步行13分鐘、JR網代站8分鐘車程

竹林庵水野訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

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