橫琴酒店10間推介｜新開幕／近口岸／天台泳池／人均$124起抵住

橫琴酒店推介2025！珠海橫琴近年大力發展旅遊業。區內開設多座主題公園、酒店、運動場所，非常適合快閃旅行！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間橫琴酒店，大部分鄰近橫琴口岸，且配備泳池、健身室等設施，人均只需$124起！



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橫琴酒店推介【1】珠海雅辰悦居酒店（橫琴口岸店）

珠海雅辰悦居酒店（橫琴口岸店）於2024年全新開幕，步行2分鐘即可抵達橫琴口岸，樓下便是車站，地理位置優越！酒店共有230間客房，提供多種房型，包括家庭房及小童主題房。房間配備免費迷你吧，採用智能房間控制系統。酒店亦設有餐廳、咖啡吧、酒吧、户外露台、圖書館藝術長廊、室外游泳池、兒童泳池、健身室、桌球室等設施。

珠海雅辰悦居酒店（橫琴口岸店）

房價：人均HK$214起（悦居大床房）

地址：珠海香洲區福臨道119號

交通：橫琴站步行9分鐘

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橫琴酒店推介【2】珠海橫琴希爾頓逸林酒店

珠海橫琴希爾頓逸林酒店於2023年開幕，坐落於橫琴粵澳深度合作區，步行5分鐘即達橫琴口岸。酒店擁有202間客房，設有雙人房、家庭房及親子主題房，大部分房間配備打卡浴缸及落地景觀窗，空間寬敞。酒店亦設有天台泳池、酒吧、全日制餐廳、大堂吧、健身中心等休閒娛樂設施。

珠海橫琴希爾頓逸林酒店

房價：人均HK$230起（逸林大床房）

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區濠江路258號

交通：橫琴站步行6分鐘

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橫琴酒店推介【3】珠海橫琴凱悦酒店

珠海橫琴凱悦酒店坐落在橫琴新區，距離橫琴站車程11分鐘，鄰近珠海橫琴國家地理探險家中心。酒店客房非常有居家感，套房房型的床更正對大面積落地玻璃窗，景觀超開揚！酒店亦有室內恆溫游泳池及室外游泳池、健身室、按摩室等休閒娛樂設施，如有需要亦可以使用酒店的免費公共停車場。

珠海橫琴凱悦酒店

房價：人均HK$290起（凱悦大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區創新方七色彩虹路1295號

交通：橫琴站車程11分鐘

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橫琴酒店推介【4】珠海橫琴悦椿酒店

珠海横琴悦椿於2023年落成，位於橫琴島。酒店周圍綠葉繁茂、鳥語花香。酒店客房均設有陽台，可俯瞰度假村鬱鬱蔥蔥的花園，大地色調的設計配上木質和藤製家具讓人得以放鬆！酒店亦有健身房、瑜伽、普拉提室和室外泳池等休閒設施，為你營造最佳舒適感！

珠海橫琴悦椿酒店

房價：人均HK$316起（綠藴大床房）

地址：珠海市橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：井灣站9分鐘車程

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橫琴酒店推介【5】珠海華發喜來登酒店珠海華發喜來登酒店

珠海華發喜來登酒店距離珠海長隆海洋王國約15分鐘車程，設有穿梭巴士來往珠海灣仔口岸和華發商圈，前往珠海灣仔海鮮街亦非常方便。酒店提供548間客房，客房設計風格奢華，部分房型更可以飽覽開揚海景或澳門旅遊塔景色；另外酒店設有健身室、露天泳池等，大人小朋友都可以盡情放電！

珠海華發喜來登酒店

房價：人均HK$248起（豪華客房）

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號

交通：十字門站步行19分鐘

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橫琴酒店推介【6】珠海瑞吉酒店

珠海瑞吉酒店位處灣仔海畔珠海中心第41層至74層。客房設計極具奢華氣派，有超大型落地玻璃窗，可以飽覽無敵海景。浴室則用上雲石牆，加上置於落地窗前的浴缸，超適合打卡！此外，酒店更設有猶如宮廷般的泳池及健身室，連帶酒店早餐亦非常有貴氣，身處在內感覺自己身價都提高不少！

珠海瑞吉酒店

房價：人均HK$432起（豪華大床房）

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號E區（珠海中心41-72層）

交通：灣仔站步行23分鐘

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橫琴酒店推介【7】珠海麗呈酒店（橫琴口岸會展中心店）

珠海麗呈酒店（橫琴口岸會展中心店）於2021年開幕，距離橫琴口岸車程只需10分鐘，交通出行十分方便。酒店客房樓層分佈於10-22樓，景觀開揚，配備洗衣烘乾機，部分房型另設廚房及小童用品。酒店亦設有室外游泳池、兒童遊樂場、兒童游泳池、健身室、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

珠海麗呈酒店（橫琴口岸會展中心店）

房價：人均HK$147起（城景行政雙床房）

地址：珠海市香洲區寶南路236號2棟

交通：橫琴站車程12分鐘

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橫琴酒店推介【8】全季酒店（珠海灣仔口岸國際會展中心店）

全季酒店（珠海灣仔口岸國際會展中心店）於2024年開業，鄰近澳門街及珠海國際會展中心。酒店全館142間客房及套房，均配備65吋投屏電視及智能客控，設計簡約、空間寬敞，家庭房最多可容納4人入住。酒店亦配備健身室、洗衣間、餐廳及免費私人停車場。

全季酒店（珠海灣仔口岸國際會展中心店）

房價：人均HK$124起（大床房）

地址：珠海市香洲區會展一路160號

交通：灣仔站步行5分鐘

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橫琴酒店推介【9】珠海橫琴星樂度露營小鎮

珠海橫琴星樂度露營小鎮距離橫琴北站車程14分鐘，是絕佳的親子度假勝地！園區內有不少遊樂設施、籃球場、兒童樂園、户外燒烤等，更有房車、別墅、木屋、帳篷、自駕房車營位等多種住宿體驗！部分客房亦設有露台、庭園或戶外景觀按摩浴缸，讓你好好親親大自然！房價亦包含免費早餐，CP值超高！

珠海橫琴星樂度露營小鎮

房價：人均HK$187起（標準雙床房；包早餐）

地址：珠海香洲區橫琴環島北路108號

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橫琴酒店推介【10】珠海橫琴希爾頓花園酒店

設由珠海橫琴希爾頓花園酒店位於橫琴國際科技創新中心園區，距離橫琴口岸10分鐘車程，鄰近橫琴芒洲濕地和星樂度·露營小鎮及嶺南風情街。酒店於2018年開幕，設有158間客房。酒店亦配有室內恆温泳池，24小時健身房和自助洗衣房，以及餐廳、24小時營業的The Shop，提供各種各樣的零食和飲料，非常貼心！

珠海橫琴希爾頓花園酒店

房價：人均HK$213起（花園雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區厚朴道398號

交通：井灣站車程7分鐘

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