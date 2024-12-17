珠海親子酒店10間推介｜戶外泳池／私人溫泉／小童免費／人均$216

珠海親子酒店2025！珠海擁有美食、主題樂園、自然景觀等，非常適合親子出遊！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間珠海親子酒店，部分配備私人泳池、私人溫泉、兒童俱樂部等，人均只需$216起，小童更可以免費入住！



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

珠海親子酒店【1】珠海長隆企鵝酒店

珠海長隆企鵝酒店坐落在橫琴新區，距離珠海長隆站僅珠海長隆海洋王國、長隆國際馬戲城、長隆飛船樂園等景點。酒店提供多達2000間主題客房及家庭房，房內均配備兒童設施、私人浴室、雪櫃等基本設備。酒店更擁有企鵝館、主題餐廳、戶外美食廣場、健身室、小童俱樂部及兒童遊樂場等超多設施！

珠海長隆企鵝酒店

房價：人均HK$309起（極地大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

珠海長隆企鵝酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【2】長隆飛船酒店

長隆飛船酒店位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，鄰近長隆飛船樂園、珠海長隆海洋王國及橫琴水世界。酒店坐擁多達1250間客房及套房，每間房有不同主題，例如：星球、太空、飛船主題等。房內均配備私人浴室、露台、迷你吧等設施，套房另設浴缸。酒店附設主題餐廳、無邊際泳池、健身室、兒童遊樂場等設施。

長隆飛船酒店

房價：人均HK$355起（飛船雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣1號

交通：珠海長隆站車程9分鐘

長隆飛船酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【3】長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）鄰近隆橫琴國際馬戲城、海洋王國、橫琴灣水世界等景點，地理位置優越！酒店擁有1808間客房及套房，各具海洋特色，配有露台、浴缸、辦公桌等，親子房型另提供兒童用品及玩具。酒店亦提供室內及室外泳池、水上樂園、小童游泳池、兒童遊樂場、篝火晚會、烹飪體驗等設施及活動。

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）

房價：人均HK$324起（祕境無窗房；17歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【4】珠海橫琴星樂度露營小鎮

珠海橫琴星樂度露營小鎮是絕佳的親子度假勝地！園區內有不少遊樂設施、籃球場、兒童樂園、户外燒烤等，更有房車、別墅、木屋、帳篷、自駕房車營位等多種住宿體驗！全部住宿均有充足的電源插座及洗漱用品，部分客房亦設有露台、庭園或戶外景觀按摩浴缸，讓你好好親親大自然！房價亦包含免費早餐，CP值超高！

珠海橫琴星樂度露營小鎮

房價：人均HKD$225起（標準雙床房；包早餐；17歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海香洲區橫琴環島北路108號

交通：橫琴站車程7分鐘

珠海橫琴星樂度露營小鎮搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【5】長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）位於珠海長隆國際海洋度假區內，步行10分鐘內便可抵達卡卡劇場、海洋王國、水世界及飛船樂園。酒店提供730間客房及家庭房，採用歐洲小鎮設計，配備景觀窗、私人浴室、兒童設施等。酒店配套設施齊全，包括主題餐廳、室內小童遊樂區、洗衣房等。

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）

房價：人均HK$216起（雜技雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【6】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私人溫泉、滑梯等，直接可以在房間內享受美好時光！酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。酒店亦附設室外泳池、兒童遊樂場、健身室、溫泉、餐廳等設施，吃喝玩樂一應俱全！

珠海海泉灣帆酒店

房價：人均HK$464起（豪華大床房；包早餐；包體驗門票；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號

交通：珠海機場站車程40分鐘

珠海海泉灣帆酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【7】珠海橫琴悦椿酒店

珠海橫琴悦椿酒店於2023年開幕，位於中醫葯科技產業園區內，來往海洋王國車程大約20分鐘，可搭乘酒店提供的穿梭巴士。酒店設有客房及別墅房型，全部房間均設有浴缸、露台、用餐區、迷你吧等，別墅房型另設私人庭園、客廳及飯廳，最大的別墅更設有私人泳池，可供多達6人入住！酒店亦擁有室內游泳池、桑拿、Spa、健身室、餐廳等設施。

珠海橫琴悦椿酒店

房價：人均HK$290起（綠藴大床房；3歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：井灣站車程9分鐘

珠海橫琴悦椿酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海親子酒店【8】珠海希爾頓酒店

珠海希爾頓酒店於2023年落成，與澳門隔水相望，毗鄰澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，灣仔海鮮街距離酒店咫尺之遙，地理條件相當優越！客房方面，寬敞奢適的現代化客房配備全景落地窗，可以盡享市景或江景！酒店更提供半露天游泳池、兒童俱樂部、高爾夫球場、公共浴池、健身室、籃球場等設施。

珠海希爾頓酒店

房價：人均HK$287起（豪華大床房；17歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海市南灣南路2989號

交通：灣仔站步行9分鐘

珠海希爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海親子酒店【9】珠海華發萬豪酒店

珠海華發萬豪酒店在2023開業，提供296間客房，客房及套房均配置獨立的工作區、休閑躺椅及咖啡桌的休息區、步入式衣櫃和可飽覽城景或湖景的全景落地窗。客房提用智能設備，空調、燈光、電視都可以自動開啟。酒店有2間特色餐廳及1間大堂吧、24小時健身中心、25米室外泳池和小童俱樂部等設施。

珠海華發萬豪酒店

房價：人均HK$310起（豪華大床房；17歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海金灣區環濱巷204號

交通：三灶東火車站車程約19分鐘

珠海華發萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海親子酒店【10】珠海橫琴凱悦酒店

珠海橫琴凱悦酒店坐落於橫琴新區，國家地理探險家中心、紫檀博物館、口袋屋運動夢工場等景點均步行可達。從酒店出發到海洋王國、水世界、飛船樂園等則需約15分鐘車程。酒店所有客房均設浴缸、梳化、用餐區等，部分房型更有露台！酒店提供6家餐廳與酒吧、室內及戶外泳池、水療中心、桑拿、小童俱樂部等設施。

珠海橫琴凱悦酒店

房價：人均HK$320起（凱悦親子房；11歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海香洲區橫琴新區創新方七色彩虹路1295號

交通：井灣站車程7分鐘

珠海橫琴凱悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店