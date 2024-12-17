珠海親子酒店10間推介｜戶外泳池／私人溫泉／小童免費／人均$216

撰文：陳映蓉
出版：更新：

珠海親子酒店2025！珠海擁有美食、主題樂園、自然景觀等，非常適合親子出遊！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間珠海親子酒店，部分配備私人泳池、私人溫泉、兒童俱樂部等，人均只需$216起，小童更可以免費入住！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜12月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2024／2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

珠海親子酒店【1】珠海長隆企鵝酒店

珠海長隆企鵝酒店坐落在橫琴新區，距離珠海長隆站僅珠海長隆海洋王國、長隆國際馬戲城、長隆飛船樂園等景點。酒店提供多達2000間主題客房及家庭房，房內均配備兒童設施、私人浴室、雪櫃等基本設備。酒店更擁有企鵝館、主題餐廳、戶外美食廣場、健身室、小童俱樂部及兒童遊樂場等超多設施！

珠海長隆企鵝酒店
房價：人均HK$309起（極地大床房）
地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣
交通：珠海長隆站車程6分鐘
珠海長隆企鵝酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

珠海親子酒店【2】長隆飛船酒店

長隆飛船酒店位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，鄰近長隆飛船樂園、珠海長隆海洋王國及橫琴水世界。酒店坐擁多達1250間客房及套房，每間房有不同主題，例如：星球、太空、飛船主題等。房內均配備私人浴室、露台、迷你吧等設施，套房另設浴缸。酒店附設主題餐廳、無邊際泳池、健身室、兒童遊樂場等設施。

長隆飛船酒店
房價：人均HK$355起（飛船雙床房）
地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣1號
交通：珠海長隆站車程9分鐘
長隆飛船酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

珠海親子酒店【3】長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）鄰近隆橫琴國際馬戲城、海洋王國、橫琴灣水世界等景點，地理位置優越！酒店擁有1808間客房及套房，各具海洋特色，配有露台、浴缸、辦公桌等，親子房型另提供兒童用品及玩具。酒店亦提供室內及室外泳池、水上樂園、小童游泳池、兒童遊樂場、篝火晚會、烹飪體驗等設施及活動。

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）
房價：人均HK$324起（祕境無窗房；17歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣
交通：珠海長隆站車程6分鐘
長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

珠海親子酒店【4】珠海橫琴星樂度露營小鎮

珠海橫琴星樂度露營小鎮是絕佳的親子度假勝地！園區內有不少遊樂設施、籃球場、兒童樂園、户外燒烤等，更有房車、別墅、木屋、帳篷、自駕房車營位等多種住宿體驗！全部住宿均有充足的電源插座及洗漱用品，部分客房亦設有露台、庭園或戶外景觀按摩浴缸，讓你好好親親大自然！房價亦包含免費早餐，CP值超高！

珠海橫琴星樂度露營小鎮
房價：人均HKD$225起（標準雙床房；包早餐；17歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海香洲區橫琴環島北路108號
交通：橫琴站車程7分鐘
珠海橫琴星樂度露營小鎮搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

珠海親子酒店【5】長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）位於珠海長隆國際海洋度假區內，步行10分鐘內便可抵達卡卡劇場、海洋王國、水世界及飛船樂園。酒店提供730間客房及家庭房，採用歐洲小鎮設計，配備景觀窗、私人浴室、兒童設施等。酒店配套設施齊全，包括主題餐廳、室內小童遊樂區、洗衣房等。

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）
房價：人均HK$216起（雜技雙床房）
地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣
交通：珠海長隆站車程6分鐘
長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

珠海親子酒店【6】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私人溫泉、滑梯等，直接可以在房間內享受美好時光！酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。酒店亦附設室外泳池、兒童遊樂場、健身室、溫泉、餐廳等設施，吃喝玩樂一應俱全！

珠海海泉灣帆酒店
房價：人均HK$464起（豪華大床房；包早餐；包體驗門票；12歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號
交通：珠海機場站車程40分鐘
珠海海泉灣帆酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

珠海親子酒店【7】珠海橫琴悦椿酒店

珠海橫琴悦椿酒店於2023年開幕，位於中醫葯科技產業園區內，來往海洋王國車程大約20分鐘，可搭乘酒店提供的穿梭巴士。酒店設有客房及別墅房型，全部房間均設有浴缸、露台、用餐區、迷你吧等，別墅房型另設私人庭園、客廳及飯廳，最大的別墅更設有私人泳池，可供多達6人入住！酒店亦擁有室內游泳池、桑拿、Spa、健身室、餐廳等設施。

珠海橫琴悦椿酒店
房價：人均HK$290起（綠藴大床房；3歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號
交通：井灣站車程9分鐘
珠海橫琴悦椿酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

珠海親子酒店【8】珠海希爾頓酒店

珠海希爾頓酒店於2023年落成，與澳門隔水相望，毗鄰澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，灣仔海鮮街距離酒店咫尺之遙，地理條件相當優越！客房方面，寬敞奢適的現代化客房配備全景落地窗，可以盡享市景或江景！酒店更提供半露天游泳池、兒童俱樂部、高爾夫球場、公共浴池、健身室、籃球場等設施。

珠海希爾頓酒店
房價：人均HK$287起（豪華大床房；17歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海市南灣南路2989號
交通：灣仔站步行9分鐘
珠海希爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

珠海親子酒店【9】珠海華發萬豪酒店

珠海華發萬豪酒店在2023開業，提供296間客房，客房及套房均配置獨立的工作區、休閑躺椅及咖啡桌的休息區、步入式衣櫃和可飽覽城景或湖景的全景落地窗。客房提用智能設備，空調、燈光、電視都可以自動開啟。酒店有2間特色餐廳及1間大堂吧、24小時健身中心、25米室外泳池和小童俱樂部等設施。

珠海華發萬豪酒店
房價：人均HK$310起（豪華大床房；17歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海金灣區環濱巷204號
交通：三灶東火車站車程約19分鐘
珠海華發萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

珠海親子酒店【10】珠海橫琴凱悦酒店

珠海橫琴凱悦酒店坐落於橫琴新區，國家地理探險家中心、紫檀博物館、口袋屋運動夢工場等景點均步行可達。從酒店出發到海洋王國、水世界、飛船樂園等則需約15分鐘車程。酒店所有客房均設浴缸、梳化、用餐區等，部分房型更有露台！酒店提供6家餐廳與酒吧、室內及戶外泳池、水療中心、桑拿、小童俱樂部等設施。

珠海橫琴凱悦酒店
房價：人均HK$320起（凱悦親子房；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：珠海香洲區橫琴新區創新方七色彩虹路1295號
交通：井灣站車程7分鐘
珠海橫琴凱悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店42間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
珠海
珠海
珠海長隆
酒店
酒店
酒店住宿資訊
大灣區
大灣區旅遊
旅遊Jetso