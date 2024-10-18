珠海溫泉酒店4間｜無邊際溫泉／全幢別墅／親子友善／人均$375

撰文：張雨靜
出版：更新：

珠海溫泉酒店｜天氣開始轉涼，如果想浸溫泉放鬆一下，不妨趁周末短假期去珠海。珠海有2大溫泉度假村，而且溫泉的選擇非常多，有一個度假村還可以任飲任食！今次《香港01》就會跟大家介紹一下當地兩大度假村和鄰近的酒店！

如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024Trip.com優惠碼2024

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com/Klook/Agoda優惠碼+信用卡優惠　訂酒店7折起｜持續更新Booking.com優惠碼2024｜10月最新本地、全球酒店85折Klook優惠碼2024｜10月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學機票優惠碼2023｜航空公司信用卡優惠 買機票前必看！室內好去處2024｜涼冷氣做運動9大推介　滑雪／滑板／劍擊$50起暑假好去處｜水上活動7大推介51折起　浮潛/獨木舟/$89玩足6小時

珠海好去處——珠海海泉灣度假區

位於珠海西部海濱，佔地4萬多平方尺，主打海洋溫泉，所有溫泉水都取自深海海水，含有30多種微量元素和礦物質，對於美肌、促進新陳代謝都有很好的功效。度假區內有108個溫泉池，每個溫泉池都各有特色，部份溫泉加入薄荷、桂花、當歸，帶來額外的功效！

溫泉建築充滿異國風情，有仿土耳其皇宮的浴場、中國風的唐風和日本風的熱海等，當中最多人打卡拍照的莫過於無邊際海景溫泉池！浸完溫泉還可以去按摩（付費）或去桑拿，令放鬆身心。

度假區的周邊還有不少好去處，例如神秘島主題樂園、加勒比水樂園、漁人碼頭、夢幻劇場，附近有好幾間酒店、別墅圍繞，方便在那邊度過一個短假期。

珠海溫泉酒店【1】珠海海泉灣維景國際大酒店

珠海海泉灣維景國際大酒店提供432間房，酒店臨海而建，部份房間可以看到無敵大海照。酒店裝潢風格以地中海度假風為主，整間酒店佔地22萬平方米，由度假功能主樓、會議功能主樓、蜜月套房和温泉別墅組成。如果選擇含有私家湯池的套房，房間內都享有私人風呂，足不出戶都可以浸溫泉。酒店亦配備卡拉OK、棋牌室、室內外游泳池、健身房等設施。

珠海海泉灣維景國際大酒店
房價：人均HK$391／晚（天王星園景大床房）
地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號
交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車
珠海海泉灣維景國際大酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com

珠海溫泉酒店【2】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私湯，直接可以在房間內享受溫泉！

酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。加上預訂套房大多數包含早餐，更會附上無限次海洋温泉門票及無限次神祕島樂園門票，一個價錢除了入住酒店，還可以在海泉灣玩樂一下！

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店。（Trip.com）

珠海海泉灣帆酒店
房價：人均HK$528／晚（豪華大床房）
地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號
交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車
珠海海泉灣帆酒店 搶先預訂👉🏻Trip.com

珠海溫泉酒店【3】珠海海泉灣海洋温泉酒店

珠海海泉灣海洋溫泉酒店提供33間套房，當中部份房間可以看到海景，部份房間更有露天私人風呂！酒店的房價是海泉灣度假區裏相對便宜，不過訂房時要留意有沒有加贈度假區的門票，如果價格不含門票，就要多比較其他酒店。

珠海海泉灣海洋温泉酒店
房價：人均HK$375／晚（温泉標準大床房）
地址：珠海金灣區海泉灣路801號
交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車
珠海海泉灣海洋温泉酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com

珠海好去處——珠海御温泉度假村

珠海御温泉度假村溫泉水都是經地下管道直接輸送到溫泉池，泉水絕不循環再用，保護每個池的泉水都新鮮，更在溫泉加入各種元素，咖啡泉、椰奶泉、花草泉、薑湯、酒池、蜜湯、瓜果湯、藥足浴、鹽霧浴、鹽池等等，如果泡溫泉泡累了，還可以在熱石板上休息，熱石板底部經溫泉水加熱，同樣可以紓緩疲勞。

度假村內必需要試的還有「大餐廟會」！在入口貼上紋身貼紙，就可以憑貼紙無限次進出！每晚6點至10點都會有數十個食物攤檔營業及小販流動叫賣，所食品、飲品都是免費提供，除了雪燕和手工雪糕是一人一份，現場所有飲品、食物都是任點任食，想吃多少就吃多少，烤生蠔、小龍蝦全部都沒有數量限制！

+6

度假村內還有遊戲區「娛樂圈」有各式遊戲、遊藝，還有煙花區可以燒煙花，如果是節慶現場仲會有煙花匯演！

珠海溫泉酒店【4】珠海御温泉度假村

珠海御温泉度假村提供491間客房，度假村分作3間酒店，分別是雲來客棧、長盛莊、御泉府邸，房間既有傳統中式風格、又帶點日式風格，面積由29平方米至40平方米不等。部份房間有私人湯屋，亦可以到度假村內的溫泉池漫泡，珠海御温泉度假村內必需要試的還有「大餐廟會」，現場所有飲品、食物都是任點任食。

珠海御温泉度假村
房價：人均HK$565／晚
地址：珠海鬥門區斗門鎮黃楊大道西珠海御温泉渡假村
交通：珠海口岸乘坐御温泉專線車直達
珠海御温泉度假村 搶先預訂👉🏻Trip.com

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店折扣優惠｜附教學Klook優惠碼2024｜10月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜10月最新本地、全球酒店85折
旅遊Jetso
珠海
珠海
酒店
酒店
酒店住宿資訊
北上消費