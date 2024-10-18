珠海溫泉酒店4間｜無邊際溫泉／全幢別墅／親子友善／人均$375

珠海溫泉酒店｜天氣開始轉涼，如果想浸溫泉放鬆一下，不妨趁周末短假期去珠海。珠海有2大溫泉度假村，而且溫泉的選擇非常多，有一個度假村還可以任飲任食！今次《香港01》就會跟大家介紹一下當地兩大度假村和鄰近的酒店！



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珠海好去處——珠海海泉灣度假區

位於珠海西部海濱，佔地4萬多平方尺，主打海洋溫泉，所有溫泉水都取自深海海水，含有30多種微量元素和礦物質，對於美肌、促進新陳代謝都有很好的功效。度假區內有108個溫泉池，每個溫泉池都各有特色，部份溫泉加入薄荷、桂花、當歸，帶來額外的功效！

溫泉建築充滿異國風情，有仿土耳其皇宮的浴場、中國風的唐風和日本風的熱海等，當中最多人打卡拍照的莫過於無邊際海景溫泉池！浸完溫泉還可以去按摩（付費）或去桑拿，令放鬆身心。

度假區的周邊還有不少好去處，例如神秘島主題樂園、加勒比水樂園、漁人碼頭、夢幻劇場，附近有好幾間酒店、別墅圍繞，方便在那邊度過一個短假期。

珠海溫泉酒店【1】珠海海泉灣維景國際大酒店

珠海海泉灣維景國際大酒店提供432間房，酒店臨海而建，部份房間可以看到無敵大海照。酒店裝潢風格以地中海度假風為主，整間酒店佔地22萬平方米，由度假功能主樓、會議功能主樓、蜜月套房和温泉別墅組成。如果選擇含有私家湯池的套房，房間內都享有私人風呂，足不出戶都可以浸溫泉。酒店亦配備卡拉OK、棋牌室、室內外游泳池、健身房等設施。

珠海海泉灣維景國際大酒店

房價：人均HK$391／晚（天王星園景大床房）

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號

交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車

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珠海溫泉酒店【2】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私湯，直接可以在房間內享受溫泉！

酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。加上預訂套房大多數包含早餐，更會附上無限次海洋温泉門票及無限次神祕島樂園門票，一個價錢除了入住酒店，還可以在海泉灣玩樂一下！

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店。（Trip.com）

珠海海泉灣帆酒店

房價：人均HK$528／晚（豪華大床房）

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號

交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車

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珠海溫泉酒店【3】珠海海泉灣海洋温泉酒店

珠海海泉灣海洋溫泉酒店提供33間套房，當中部份房間可以看到海景，部份房間更有露天私人風呂！酒店的房價是海泉灣度假區裏相對便宜，不過訂房時要留意有沒有加贈度假區的門票，如果價格不含門票，就要多比較其他酒店。

珠海海泉灣海洋温泉酒店

房價：人均HK$375／晚（温泉標準大床房）

地址：珠海金灣區海泉灣路801號

交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車

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珠海好去處——珠海御温泉度假村

珠海御温泉度假村溫泉水都是經地下管道直接輸送到溫泉池，泉水絕不循環再用，保護每個池的泉水都新鮮，更在溫泉加入各種元素，咖啡泉、椰奶泉、花草泉、薑湯、酒池、蜜湯、瓜果湯、藥足浴、鹽霧浴、鹽池等等，如果泡溫泉泡累了，還可以在熱石板上休息，熱石板底部經溫泉水加熱，同樣可以紓緩疲勞。

度假村內必需要試的還有「大餐廟會」！在入口貼上紋身貼紙，就可以憑貼紙無限次進出！每晚6點至10點都會有數十個食物攤檔營業及小販流動叫賣，所食品、飲品都是免費提供，除了雪燕和手工雪糕是一人一份，現場所有飲品、食物都是任點任食，想吃多少就吃多少，烤生蠔、小龍蝦全部都沒有數量限制！

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度假村內還有遊戲區「娛樂圈」有各式遊戲、遊藝，還有煙花區可以燒煙花，如果是節慶現場仲會有煙花匯演！

珠海溫泉酒店【4】珠海御温泉度假村

珠海御温泉度假村提供491間客房，度假村分作3間酒店，分別是雲來客棧、長盛莊、御泉府邸，房間既有傳統中式風格、又帶點日式風格，面積由29平方米至40平方米不等。部份房間有私人湯屋，亦可以到度假村內的溫泉池漫泡，珠海御温泉度假村內必需要試的還有「大餐廟會」，現場所有飲品、食物都是任點任食。

珠海御温泉度假村

房價：人均HK$565／晚

地址：珠海鬥門區斗門鎮黃楊大道西珠海御温泉渡假村

交通：珠海口岸乘坐御温泉專線車直達

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