珠海新酒店推介15間｜海景房／私人風呂／平住萬豪／人均$127起

珠海新酒店｜珠海鄰近澳門，不少港人去澳門遊玩都會順道去珠海，除了因為珠海的美食多，還因為當地住宿的CP值超高！如果想住有溫泉、私人風呂，可以選擇珠海海泉灣帆酒店，如果五星級酒店就可以選珠海東澳島萬豪度假酒店、珠海希爾頓酒店等等，今次《香港01》好食玩飛將會跟大家介紹珠海住宿！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！



珠海新酒店【1】珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou by IHG）

珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou by IHG）是全新開幕的五星級精品酒店，坐落於新香洲核心商圈，鄰近環宇城、富華里等熱門地標！酒店擁有198間客房，提供多種房型，以藤編、黃銅與亞麻材質打造，帶有工業風，房間舒適奢華，更可以俯瞰城市天際線！酒店最大亮點是位於25樓的露天無邊際恒溫泳池，日夜美景都非常適合打卡！酒店另配備健身中心、高爾夫俱樂部、兩間餐廳及一間酒廊。

珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou by IHG）

房價：人均HK$429起（精品房 大床）

地址：珠海香洲區健體巷1號

交通：明珠站車程10分鐘

珠海香洲英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海新酒店【2】珠海香山迎賓館美高梅華府酒店（MGM RESERVE HOTEL ZHUHAI）

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店（MGM RESERVE HOTEL ZHUHAI）於2025年5月全新開幕，坐落於健民路，鄰近香山湖公園、誠豐美術館及紅門樓水庫。酒店擁有147間客房及別墅，客房坐擁無敵山景，配備半開放浴室及浴缸、露台等奢華設施，別墅另設庭院或私人泳池。酒店同時配備2個游泳池、健身室、兒童俱樂部、餐廳及免費停車場等設施。

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店（MGM RESERVE HOTEL ZHUHAI）

房價：人均HK$779起（山景豪華大床房）

地址：珠海香洲區健民路888號-2

交通：明珠站車程14分鐘

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海新酒店【3】阿麗拉珠海東澳島（Alila Dong'Ao Island Zhuhai）

阿麗拉珠海東澳島（Alila Dong'Ao Island Zhuhai）於於2025年4月盛大開幕，坐落於距離橫琴船程40分鐘的東澳島。酒店共有103間客房與套房，所有房型均為海景房，配有露台、和室、半開放浴室及浴缸，部分房另提供私人庭院或私人游泳池。酒店同時配有室外無邊際泳池、健身室、2間餐廳、兒童俱樂部及免費穿梭巴士服務。

阿麗拉珠海東澳島（Alila Dong'Ao Island Zhuhai）

房價：人均HK$起（雅緻套房）

地址：珠海東澳島長角路100號

交通：橫琴碼頭搭乘渡輪約40分鐘

阿麗拉珠海東澳島搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海新酒店【4】珠海東澳島安麓酒店（Ahn Luh Dongao Island Zhuhai）

珠海東澳島安麓酒店（Ahn Luh Dongao Island Zhuhai）於2025年7月開幕，坐落於東澳島，鄰近觀海平台及烽火台。酒店共有187間套房及獨棟式客房，配備海景浴缸、露台、客廳等設施，部分獨棟式客房另設私人泳池。酒店同時配備茶室、SPA、室內泳池及室外無邊泳池、太極館和健身房等休閑康體設施，以及全日餐廳、中餐廳等餐飲空間。

珠海東澳島安麓酒店（Ahn Luh Dongao Island Zhuhai）

房價：人均HK$1,052起（海景套房-大床；包早餐）

地址：珠海香洲區萬山鎮東澳島倚山攬海巷555號

交通：橫琴碼頭搭乘渡輪約40分鐘

珠海東澳島安麓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海新酒店【5】珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）

珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）是於今年10月底全新開幕的重量級奢華新酒店，坐擁海岸線景色，更可以遠眺鳳凰山及港珠澳大橋！酒店擁有83間高級客房，均配備私人露天溫泉，部分房型亦設有獨立海景泳池。酒店亦是珠海市區內唯一雙私人海灘的酒店，且提供悅榕Spa、 5間特色餐廳及酒吧等設施。

珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）

房價：人均HK$1,372起（山景湯泉大床房）

地址：珠海市香洲區泉星東路9號

交通：珠海站車程38分鐘

珠海鳳凰灣悅榕莊搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

珠海新酒店【6】珠海東澳島萬豪度假酒店（Zhuhai Dong'ao Island Marriott Resort Hotel）

珠海東澳島萬豪度假酒店（Zhuhai Dong'ao Island Marriott Resort Hotel）在2024開業，擁有258客房，客房面積由45至248平方米，由於酒店位於珠海東澳島北端的海灣上，每間客房都擁有無敵大海景，另設親子房、海景露台房。酒店設施一應俱全，當中包括3間餐廳、健身房、小童俱樂部及室外無邊際泳池。

珠海東澳島萬豪度假酒店（Zhuhai Dong'ao Island Marriott Resort Hotel）

房價：人均HK$467起（豪華海景大床房）

地址：珠海香洲區萬山鎮東澳島海月巷6號

交通：前山站車程約26分鐘

珠海東澳島萬豪度假酒店預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

珠海新酒店【7】珠海·海之珠｜Global·RomanticPearl酒店（拱北口岸珠海站店）（Pearl Hotel（Zhuhai Gongbei Port Couples Middle Road Branch））

珠海·海之珠｜Global·RomanticPearl酒店（拱北口岸珠海站店）（Pearl Hotel（Zhuhai Gongbei Port Couples Middle Road Branch））開業於2024年，提供135間客房。全部客房都有智能系統控制，燈光、電視、廁所都有智能開關，房間內還有按摩椅，最適合旅遊一天後，回去消除疲倦。亦有巨型投幕可以用來觀看電影。酒店附近有不少食店，如果要買東西吃，也非常方便。

珠海·海之珠｜Global·RomanticPearl酒店（拱北口岸珠海站店）（Pearl Hotel（Zhuhai Gongbei Port Couples Middle Road Branch））

房價：人均HK$127起（歡樂影院大床房）

地址：珠海香洲區粵華路138號拱北市場5-8商鋪

交通：珠海站步行約19分鐘

珠海·海之珠｜Global·RomanticPearl酒店（拱北口岸珠海站店）預訂優惠👉🏻Trip.com

珠海新酒店【8】珠海華發萬豪酒店（Zhuhai Marriott Hotel Jinwan）

珠海華發萬豪酒店（Zhuhai Marriott Hotel Jinwan）在2023開業，提供296間客房，客房及套房均配置獨立的工作區、休閑躺椅及咖啡桌的休息區、步入式衣櫃和可飽覽城景或湖景的全景落地窗。客房提用智能設備，空調、燈光、電視都可以自動開啟，沐浴用品選用英國護膚品牌thisworks。酒店有2間特色餐廳及1間大堂吧，大堂吧白天為住客提供咖啡飲料，晚上換成酒吧為客人提供雞尾酒、威士忌。另外，設有24小時健身中心、25米室外泳池和小童俱樂部。

珠海華發萬豪酒店（Zhuhai Marriott Hotel Jinwan）

房價：人均HK$448起（豪華大床房）

地址：珠海金灣區環濱巷204號

交通：三灶東火車站車程約19分鐘

珠海華發萬豪酒店預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

珠海新酒店【9】珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）（E · Bether Hotel）

珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）（E · Bether Hotel）鄰近珠海高鐵站，距離拱北口岸僅5分鐘車程，交通非常便利。酒店在2023年開業，提供112間客房，客房面積38至288平方米，包括套房、行政套房、親子房、總裁房，部份房間設有私湯，可以一邊看風景、一邊浸浴。酒店內的設施完善，當中包括餐廳、小童樂園、健身房、游泳池、行政酒廊等。

珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）（E · Bether Hotel）

房價：人均HK$210起（豪華大床房）

地址：珠海香洲區拱北粵華路255號1層

交通：珠海火車站步行約15分鐘

珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）預訂優惠👉🏻Trip.com

珠海新酒店【10】戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）（Days Inn by Wyndham (Zhuhai Gongbei Port Railway Station Store)）

戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）（Days Inn by Wyndham (Zhuhai Gongbei Port Railway Station Store)）位於高鐵唐家灣站及珠海北站中間，交通便利。酒店在2023年開業，提供120間客房，面積為27至90平方米，房型包括客房、行政套房，酒店的設施一應俱全，設有中式、西式餐廳，活動設施有健身室、室外泳池、室外籃球場、室內羽毛球場等，適合熱愛運動的住客舒展筋骨。

戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）（Days Inn by Wyndham (Zhuhai Gongbei Port Railway Station Store)）

房價：人均HK$139起（簡約大床房）

地址：珠海香洲區高新區金星路16號8棟

交通：珠海北站車程約13分鐘

戴斯精選温德姆酒店（珠海拱北口岸高鐵站店）預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

珠海新酒店【11】星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）（SUMJOY HENGQIN TIANMU HOTEL）

星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）（SUMJOY HENGQIN TIANMU HOTEL）酒店在2023年開幕，擁有客房86間，其中行政套房2間、高級套房15間、標準客房69間，面積為25至71平方米。酒店設備有會議室、餐廳、宴會廳。酒店距離橫琴口岸、長隆海洋王國約10分鐘車程，無論是出入還是去玩，交通都相當便利。

星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）（SUMJOY HENGQIN TIANMU HOTEL）

房價：人均HK$210起（舒適大床房）

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區港澳大道868號市民服務中心3號樓

交通：橫琴站車程約9分鐘

星享橫琴天沐酒店（橫琴口岸店）預訂優惠👉🏻Trip.com

珠海新酒店【12】珠海海泉灣帆酒店（The PATA Hotel）

珠海海泉灣帆酒店（The PATA Hotel）是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私湯，直接可以在房間內享受溫泉！酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。

珠海海泉灣帆酒店（The PATA Hotel）

房價：人均HK$528起（豪華大床房）

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號

交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車

珠海海泉灣帆酒店預訂優惠👉🏻Trip.com

珠海新酒店【13】珠海橫琴悦椿酒店（Angsana Zhuhai Hengqin）

珠海橫琴悦椿酒店（Angsana Zhuhai Hengqin）於2023年落成，位於南部城市珠海最大的島嶼橫琴島，主打都會度假生活方式。酒店周圍綠葉繁茂、鳥語花香、讓人有種置身於大自然的錯覺。酒店客房靈感來自象徵純潔的蓮花，床頭板和藝術品都有蓮花元素，而且均設有陽台，可俯瞰度假村鬱鬱蔥蔥的花園，大地色調的設計配上木質和藤製家具讓人得以放鬆！酒店亦有健身房、瑜伽、普拉提室和室外泳池等休閒設施，為你營造最佳舒適感！

珠海橫琴悦椿酒店（Angsana Zhuhai Hengqin）

房價：人均HK$398起（綠藴大床房）

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：井灣站9分鐘車程

珠海橫琴悦椿酒店預訂優惠👉🏻 Trip.com

珠海新酒店【14】珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）

珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）於2023年落成開業，位於暨南大學珠海校區西南側，與拱北口岸距離約5公里，地理位置尚算方便！客房方面以大自然色調為主調，配以木質建築及裝潢，讓人感覺更自然舒適。客房全景玻璃窗可以一覽城市美景或山景，部分客房更可享270度景觀！

珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）

房價：人均HK$198起（花園大床房）

地址：珠海市香洲區圓明路348號

交通：明珠站13分鐘車程

珠海暨南大學希爾頓花園酒店預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com

珠海新酒店【15】珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）

珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）於2023年落成，位於香洲區灣仔海濱區域，與澳門隔水相望，毗鄰澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，灣仔海鮮街距離酒店咫尺之遙，地理條件相當優越！客房方面，寬敞奢適的現代化客房配備全景落地窗，可以盡享城市或濠江的絕色美景！酒店更提供半露天游泳池，180度都市天際線美景，更可望向澳門景色，夠寫意！

珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）

房價：人均HK$318起（豪華大床房）

地址：珠海市南灣南路2989號

交通：灣仔站步行9分鐘

珠海希爾頓酒店預訂優惠👉🏻Trip.com

