旅遊心得｜網友列出12項出國旅遊蠢事引共鳴　網民：跟團就冇問題

出國自助旅遊時，你有曾因國情、文化不同，而發生讓自己覺得很丟臉的事情嗎？



有一位女網友在台灣Dcard以「盤點那些出國旅遊發生過的蠢事」為題，貼文分享自己出國出差時發生的蠢事。對此，有網友們在看完原PO的事蹟後，不禁感嘆還是跟團好，「自己出國就是要學會應付各種狀況，跟團就沒這問題」。

相關文章：廉航Delay、調亂行李、親友托買手信……盤點旅行最掃興的9件事（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 13

原PO文中分享四大蠢事，首先是在海外搭的士。她指出，出國出差有時要跑不同客戶，由於趕時間只好叫的士，但有時候會被司機拒載，最慘的情況是遇到好心的小黃司機，經過溝通還是會在同一條街繞了快20分鐘才找到客戶公司。

蠢事之二則是去便利店買點宵夜吃，原PO大嘆自己常會忘記要拿餐具，或是遇到需要自助微波但自己搞錯微波方式。蠢事之三是有次公司員工旅遊去日本，結果自己跟同事喝到太晚，不僅爛醉還直接斷片，隔天醒來完全不記得手袋在哪，讓她整個超焦慮，還好有導遊可以協助找尋。最後是幫人代購，買錯自己還要承擔。

網友們看完貼文後，紛紛留言分享自己經歷的丟臉事，

「付錢的時候，察覺拿到小孩的假手機，超尬」

「在日本等公車的時候招手，還兩手張開大揮那種，旁邊人都在看我。後來才知道，日本搭公車不用招，真的丟臉死」

「第一次出國太緊張，結果把行動電源放在托運行李算嗎？」

「上次在韓國叫的士，司機發現我不會韓文就把我趕下車，那時候手機快沒電我真的快瘋掉」



相關文章：住酒店最怕遇上10大狀況 乜都要排隊、食物難吃、隔音差未算最慘（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19

更有人洋洋灑灑地條列出12項自己曾做過的蠢事：

1. 護照放在飛機椅背上，就下飛機了

2. 搭的士去機場，然後手機丟在的士上，發現時已經要準備登機，於是沒有帶手機的飛到加拿大旅遊

3. 去法國玩帶杯麵省錢，但沒有熱水壺，決定用洗澡水（生水）杯麵吃

4. 去泰國出差，在公司party（派對）上懶得social（社交），埋頭狂吃buffet大蝦，然後所有台灣同事只有我食物中毒，上吐下瀉，花一萬多看醫生

5. 去日本京都玩，穿租來的和服邊吃抹茶冰淇淋，結果抹茶冰淇淋流到和服上，在路邊瘋狂拿濕紙巾擦和服

6. 在葡萄牙玩，因為酒太便宜，買了回酒店自己喝光一整支，然後就吐了

7. 第一次去香港時，不知道香港機場那麼大，剛開始還慢慢逛免稅店，最後發現不對勁開始在機場狂奔，成為最後一組上飛機的客人（空姐還在閘門狂揮手叫我們快點）

8. 第一次去意大利買精品，很智障的拿著精品的袋子搭地鐵，然後差點被扒（還好扒到一半被我發現，我抓住扒手大叫）

9. 白痴戴上萬台幣的耳環去韓國玩，因為冬天很冷戴圍巾，圍巾拿上拿下的然後弄丟一只耳環，因為太冷生病，回台灣還發現是確診

10. 去越南下龍灣玩，遇到10年最強颱，最後連下龍灣都沒去成，變成河內酒店內5日遊

11. 在德國玩的時候穿太少，然後隔天直接發高燒

12. 在西班牙享受坐在戶外吃飯，然後突然被蜜蜂叮（痛到我大叫飆淚）



相關文章：買特價平機票後出事 旅遊達人教瘋搶前必先注意這些（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 22

也有人建議，跟團就不會發生類似的蠢事了，

「自己出國就是要學會應付各種狀況，跟團就沒這問題」

「長大後我真的越來越喜歡跟團出國欸，因為懶得再自己記行程、趕車了」

「我出國自由行都很提心吊膽，就是很怕超時、坐錯車、丟東西之類的，所以跟團還是有好處，至少遇到問題有人可以幫忙一起解決」



延伸閱讀：

不是插隊、逼讓位！他好奇哪種行為「最沒家教」 搭車1習慣惹眾怒

她列9條件苦尋「理想摯友」 網友狠酸：這要求找男友都不容易

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】