韓國旅遊遇靚仔店員叫人Oppa原來勁失禮？網友列10大遊韓旅客禁忌
撰文：聯合新聞網
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近年來，許多人喜歡到韓國旅遊，除了機票便宜之外，部分店家都能使用中文溝通，不用擔心語言不通的困擾，不過異國文化的差異若被忽略，恐怕會造成他人困擾。
旅遊部落客「貓小姐」在社群平台分享10個到韓國旅遊須注意的小細節，建議民眾多加留意。
日韓旅遊部落客「貓小姐」在Threads上發文，分享韓國旅行應注意的10大禁忌（點擊放大瀏覽）👇👇👇
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1. 不要隨意拍照
韓國人重視私隱，拍照前務必徵求同意，避免不必要的糾紛。
2. 結帳禮儀
結帳時應將現金或卡親手遞交，直接放櫃檯會被認為不尊重對方。
3. 避免坐博愛座
博愛座專為老人或需要幫助者設置，即使車廂擁擠，也請留給有需要的人。
4. 用餐禁忌
與長輩用餐時，需等他們先動筷；切勿將筷子插在飯碗中，這是喪禮習俗。
5. 巴士禁食
巴士禁止飲食，若手持手搖飲料有機率被拒絕上車！地鐵雖無限制，但建議避免吃東西影響他人。
6. 不要隨意喊「阿珠媽」
稱呼店員時，用「這裡（여기요）」更禮貌，隨意喊「阿珠媽」可能冒犯對方。
7. 稱呼「歐巴」要謹慎
女生隨意稱呼陌生男性「Oppa」（哥哥），或男性喊女生「Nuna」（姊姊），可能被認為不禮貌或過於隨便。
8. 敬語與半語
與陌生人或長輩交談時，務必使用敬語（如「~요」），半語只適用於非常熟悉的朋友。
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9. 廁所廁紙
部分韓國廁所備有垃圾桶，表示廁紙應丟入桶內而非馬桶，以免造成阻塞。
10. 喝酒禮儀
與長輩喝酒時，避免正面乾杯，將頭稍微側過或用手遮擋更顯禮貌。
也有網友補充，韓國超商的熱食品項很少，沒有微波炸雞、微波水餃，只有便當、飯糰跟漢堡，若想吃宵夜就只能煮即食麵了，不過餅乾與咖啡冰杯的選擇倒是有很多；另外，韓國的巴士密度很高，搭乘下來也很方便，巴士亭的座椅甚至是熱的！而地鐵雖然價格偏貴，但會提供轉乘優惠，交給人們自行斟酌。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】