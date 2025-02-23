韓國旅遊遇靚仔店員叫人Oppa原來勁失禮？網友列10大遊韓旅客禁忌

近年來，許多人喜歡到韓國旅遊，除了機票便宜之外，部分店家都能使用中文溝通，不用擔心語言不通的困擾，不過異國文化的差異若被忽略，恐怕會造成他人困擾。



旅遊部落客「貓小姐」在社群平台分享10個到韓國旅遊須注意的小細節，建議民眾多加留意。

日韓旅遊部落客「貓小姐」在Threads上發文，分享韓國旅行應注意的10大禁忌（點擊放大瀏覽）👇👇👇

韓國旅行10大NG事項 切勿亂叫人「阿珠媽」 廁紙丟馬桶原來超錯（01製圖）

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1. 不要隨意拍照

韓國人重視私隱，拍照前務必徵求同意，避免不必要的糾紛。

2. 結帳禮儀

結帳時應將現金或卡親手遞交，直接放櫃檯會被認為不尊重對方。

3. 避免坐博愛座

博愛座專為老人或需要幫助者設置，即使車廂擁擠，也請留給有需要的人。

4. 用餐禁忌

與長輩用餐時，需等他們先動筷；切勿將筷子插在飯碗中，這是喪禮習俗。

5. 巴士禁食

巴士禁止飲食，若手持手搖飲料有機率被拒絕上車！地鐵雖無限制，但建議避免吃東西影響他人。

6. 不要隨意喊「阿珠媽」

稱呼店員時，用「這裡（여기요）」更禮貌，隨意喊「阿珠媽」可能冒犯對方。

7. 稱呼「歐巴」要謹慎

女生隨意稱呼陌生男性「Oppa」（哥哥），或男性喊女生「Nuna」（姊姊），可能被認為不禮貌或過於隨便。

8. 敬語與半語

與陌生人或長輩交談時，務必使用敬語（如「~요」），半語只適用於非常熟悉的朋友。

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9. 廁所廁紙

部分韓國廁所備有垃圾桶，表示廁紙應丟入桶內而非馬桶，以免造成阻塞。

10. 喝酒禮儀

與長輩喝酒時，避免正面乾杯，將頭稍微側過或用手遮擋更顯禮貌。

也有網友補充，韓國超商的熱食品項很少，沒有微波炸雞、微波水餃，只有便當、飯糰跟漢堡，若想吃宵夜就只能煮即食麵了，不過餅乾與咖啡冰杯的選擇倒是有很多；另外，韓國的巴士密度很高，搭乘下來也很方便，巴士亭的座椅甚至是熱的！而地鐵雖然價格偏貴，但會提供轉乘優惠，交給人們自行斟酌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】