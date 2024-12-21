韓國自由行｜首爾廣藏市場10大必吃美食　米芝蓮推薦拌牛肉勁新鮮

韓國的廣藏市場又稱「舊東大門市場」，是韓國歷史最悠久、規模最大的傳統市場，因為有許多韓國地道美食，因此近年是許多人到韓國旅遊必訪的景點之一，許多人喜歡到那裡品嚐小吃、購買天絲被。



那廣藏市場該怎麼去呢？可以搭乘首爾地鐵1號線到鍾路5街站，8號出口步行約3分鐘或是搭首爾地鐵2號線、5號線乙支路4街站走4號出口，步行約5分鐘就能抵達。廣藏市場的營業時間為09:00-18:00，有部分小吃攤則營業到23:00，糖餅、綠豆煎餅、生章魚牛肉通通都不能錯過，這次編輯就為大家整理了10個到廣藏市場的必吃美食，一起來看看！

韓國廣藏市場10大必吃美食餐廳攻略，一次食盡韓式傳統風味（點擊放大瀏覽）👇👇👇

韓國首爾自由行 廣藏市場10大必吃餐廳 品嚐最地道韓式滋味（01製圖）

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1. 부촌육회富村生拌牛肉

常常在韓國實境秀看見韓國人們在吃生章魚拌牛肉的你想不想吃吃看呢？那你到廣藏市場一定要吃這家「부촌육회富村生拌牛肉」，從2017到2023年連續7年獲得了米芝蓮必比登推薦，開業超過60年，招牌的生章魚拌牛肉，都使用最新鮮的生牛肉與活章魚，添加香油與白芝麻增添香氣，可以最直接的吃到章魚與牛肉的清甜，包在生菜裡面吃更加爽口，店內的海苔及小菜都可以免費續加，是一定得吃的寶藏名店！

2. 광장시장 찹쌁꾀배기糯米麻花捲

「광장시장 찹쌁꾀배기糯米麻花捲」是廣藏市場裡面的排隊名店，現炸的糯米麻花捲到手熱騰騰的，一口咬下外皮超級酥脆，裡面蓬鬆煙韌，灑在表面的糖粉剛剛好不會過甜，建議大家可以多買幾個，因為真的太好吃了！

3. 고향칼국수故鄉刀削麵

曾經在Netflix世界小吃中出現的「고향칼국수故鄉刀削麵」就位在廣藏市場裡面，老闆娘背負著債務在市場內製作餃子跟刀削麵，即使過程遭受許多人生困難，但還是不忘初衷製作美味的餃子及刀削麵，故鄉刀削麵的湯底以鯷魚等海鮮燉煮，喝起來濃郁清甜，麵條因為是手作刀削麵，吃起來勁道爽滑，在麵裡的餃子肉餡鮮香，讓人不得不接一口，下次去別忘了去嚐一碗充滿故事的溫暖刀削麵！

4. 광장쑥자매찹쌀호떡廣藏傻姐妹糯米糖餅

糖餅是韓國的傳統街邊小吃，糯米製的甜餅兩面煎至酥脆金黃，餅內流淌著甜蜜的糖液，在寒冷的冬天吃上一個就令人感受暖暖的，「광장쑥자매찹쌀호떡廣藏傻姐妹糯米糖餅」的糖餅比起其他家尺寸稍大一些，是一個老奶奶在賣的，口味非常的傳統地道、口感煙韌軟糯，裡面包著砂糖跟芝麻，吃起來不會過甜非常療癒～口味有原味、蔬菜、艾草，大家都可以試試看！

5. 홍림洪林醬油螃蟹

到韓國怎麼能不吃醬蟹呢？「홍림洪林醬油螃蟹」大大的招牌上寫著「洪林」兩個漢字，是70年的老字號韓式小菜名店，販售多種地道的韓式醃漬海鮮小菜，喜歡韓國小菜的可以來這裡逛逛，不過除了小菜十分有名之外，今天還要推薦大家到這裡要吃他們家的醬蟹及生醃蝦，店內有一些些空位提供給吃醬蟹的客人，這裡的醬油螃蟹現殺現做，可以選擇傳統口味或是甜辣風味，吃起來非常新鮮、完全沒有腥味，價格也比外面的餐廳便宜不少，喜歡醬蟹的讀者不要錯過！

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6. 순희네빈대떡元祖順熙家綠豆煎餅

韓國綜藝節目《Running Man》也來拍攝過的「순희네빈대떡元祖順熙家綠豆煎餅」是廣藏市場內的高人氣名店，將綠豆放在石臼裡面磨碎再加入麵糊、豆芽菜等配料煎炸而成，吃起來的味道很單純、外皮酥酥脆脆搭配洋蔥味的醬料吃起來很療癒，可以多個朋友一起點一份嚐嚐味道！

7. 원조누드치즈김밥元祖裸飯捲

「원조누드치즈김밥元祖裸飯捲」的名字十分特別，為什麼叫裸飯捲呢？因為這款飯捲有別於一般飯捲，外面並沒有用紫菜包住，吃起來更柔軟一點，不會有嘴巴和紫菜奮鬥的狀況XD，剛煮好的白飯裡面放入誠意滿滿的鮪魚、蔬菜、粉絲，因為包了蔬菜所以吃起來口感爽脆，既好吃又有飽足感！

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8. 강가네 떡볶이姜氏炒年糕

到韓國一定要來一份最地道的辣炒年糕，經過「강가네 떡볶이姜氏炒年糕」攤位就能聞到香香辣辣的香味，這家的醬汁不像一般的橘紅色醬汁比較稀，是十分正宗的正紅色，口味是真的比較辣的那種，最大的特色是會在辣年糕裡面加入蘿蔔絲，軟糯的年糕搭配爽脆的蘿蔔絲吃起來真的超過癮，這裡還可以點2、3種炸物沾著一起吃，直接get韓劇最地道吃法！

9. 3시50분 순대 할머니老奶奶血腸攤

接下來這攤非常厲害，因為是需要碰運氣的！廣藏市場內的「3시50분 순대 할머니老奶奶血腸攤」可不是你想吃就吃得到的，不像一般有編號的攤位，這位老奶奶是直接搬出盆子及食材坐在地上賣，出攤的時間約莫都在下午3、4點左右，奶奶一坐下來就會被一群人包圍住準備搶購，現做的內臟跟血腸口感扎實沒有腥味，沾著鹽巴吃可以吃得最真實的原味，因為沒有確切攤位，所以特別難找，如果經過有看到血腸奶奶的話記得買一份來吃吃看哦！

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10. 아베베베이커리爆漿奶油甜甜圈

最後一家必吃是位在廣藏市場外的「아베베베이커리爆漿奶油甜甜圈」，這家甜甜圈是從濟州島開過來的，供應各式口味的甜甜圈，這裡的甜甜圈不是一般中間有一個洞的那種，而是像有填餡的波蘭甜甜圈，因為來自濟州島，所以原料都是選擇濟州島的本地食材，每種口味都填了滿滿會爆漿的鮮奶油，橘子、開心果、黑芝麻都是人氣口味，在市場裡面吃飽就到外面買個甜甜圈吃吧！

以上10個就是本次為大家搜羅出在廣藏市場的必吃美食，通通都是超厲害的平民美食，近期有打算到韓國旅遊的你趕快收藏起來吧！

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