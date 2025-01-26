韓國自由行｜春天必去首爾櫻花季　嚴選7大賞櫻勝地、花期預測

春天就是要賞櫻呀！



新年快到了，過了新年就慢慢進入春天時節，不管想在香港還是外國賞櫻花，都有充足的時間來趟賞櫻之旅。不過想出國賞櫻不是只能去日本，距離也不遠的韓國事實上有著不少賞櫻勝地，去韓國賞櫻的人雖然沒有日本那樣的賞櫻人潮，但風景可是一點都不輸其他地方呢～而且還可以穿著韓服賞櫻，超有文化氣息呀！現在就把機票買起來吧！

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花期預測

現時韓國觀光公社尚未發布2025年的櫻花花期預測，但參考上年2024年的韓國櫻花開花期，上年花期比過去提早了1至7天，最早能看到櫻花盛開的地方是濟州的西歸浦，上年在3月24日就能欣賞到美麗的櫻花；首爾的櫻花則在上年4月3日左右開始綻放，從櫻花初開到全盛大約需要一週的時間，因此，西歸浦和首爾的櫻花盛開期上年在分別在3月31日和4月10日左右，這段期間會是賞櫻的最佳時機，計畫去韓國賞櫻的朋友們快將賞櫻日期筆記起來！

1. 汝矣島

以輪中路為中心的汝矣島，可以說是首爾櫻花季的代表，全長5.7公里，當春天約莫4月初的櫻花季來臨，輪中路上的櫻花便慢慢綻放，在道路上形成一條長長的櫻花隧道，美不勝收！一旁還有寬廣的漢江做為背景，讓這裡的景色美的就像一幅畫。

汝矣島

地址：首爾特別市永登浦區汝矣島洞



2. 南山公園

南山公園是首爾面積最大的公園，也是首爾中心的象徵，地標性建築「首爾塔」也座落於此。這裡每年春天百花齊放，隨便挑一條登山步道走都是賞櫻的絕佳景點，或是就沿著南山圖書館、八角亭和國立劇場連接起來的南山循環道路走，感受一路上櫻花帶來的春日氣息吧！

南山公園

Google評分：4.6

聯絡電話：02-3783-5900

店家地址：231 Samil-daero, Jung District, Seoul, 南韓

營業時間：星期一至星期日24小時營業



3. 石村湖

石村湖就位於著名的樂天世界旁，它的周圍種植了超過1千棵的櫻花樹，每到春天當這些櫻花樹盛開，就猶如一條美麗的隧道，瞬間讓這裡變成如詩如畫的景色。而且這裡高樓林立，現代建築與自然萬物的交織，也形成一種獨特風景，如果來到首爾，一定要來石村湖走走，一同感受這裡獨有的生活韻味。

石村湖

Google評分：4.6

聯絡電話：02-415-3595

地址：首爾特別市松坡區三學士路136

營業時間：星期一至星期日24小時營業



4. 伊甸園櫻花路

在首爾的京畿道，有一條名為「伊甸園」的櫻花路，位於加平郡，是一個相對未被大眾發掘的櫻花秘境，許多人在參觀完小法國村和南怡島後就匆匆離開，因此這個美麗的櫻花景點鮮為人知。

每年春天這裡都會舉行盛大的「加平伊甸園櫻花節」，這條櫻花路全長約3公里，路兩旁種滿了粉嫩的櫻花樹，當春風吹過，櫻花瓣隨風飄落，如同夢幻的櫻花雪，景色令人驚艷！慶典期間還會有各種活動，有音樂表演、手工藝品市集以及販賣加平特產和美食小吃的攤位，讓大家在賞櫻的同時，也能享受到豐富多元的文化體驗。

伊甸園櫻花路

地址：京畿道加平郡清平面伊甸園櫻花路189號



5. 首爾林公園

首爾林公園的腹地非常廣大，不僅如此，它的交通也十分便利，只要搭乘地鐵到首爾林站，從3號出口出來走約3分鐘左右就能抵達公園。由於首爾林公園真的很大，所以最好在入口處先領取賞櫻路線圖，若想節省體力就按著路線圖上標示的櫻花散步路線走，就能看到最美的櫻花囉！

首爾林公園

Google評分：4.6

地址：韓國首爾城東區聖水洞1街685



6. 昌德宮

昌德宮是朝鮮五大宮殿之一，並在1997年被聯合國教科文組織認定為世界文化遺產。每年的櫻花季節，宮殿內會盛開美麗的櫻花，那畫面就跟韓國古裝劇裡出現的場景一模一樣，著實讓人驚艷！而且只要穿著韓服入昌德宮就免門票，不妨在附近租一套傳統韓服，在昌德宮這座古蹟建築裡一邊悠遊地賞櫻、一邊感受文化氛圍，展開一趟深度賞櫻之旅吧～

昌德宮

Google評分：4.6

聯絡電話：02-762-8261

地址：99 Yulgok-ro, Jongno District, Seoul, 南韓

營業時間：星期二至星期日09:00-17:00，逢星期一休息



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7. 鏡浦臺

鏡浦臺位於鏡浦湖旁，這裡有一片櫻花樹，當櫻花季時這些櫻花樹陸續盛開，就形成一條長達4.3公里的櫻花道，環繞著鏡浦湖。除了櫻花，鏡浦臺還有迎春花和水仙花，使這裡成為一個花的世界～推薦可以租輛單車環湖騎行，欣賞鏡浦湖的美景，將櫻花和湖光春色盡收眼底！

另外，每年4月初至4月中旬，鏡浦臺附近會熱鬧起來，因為這段期間也是鏡浦臺櫻花節的舉辦時間，這個盛大的慶典同時也是江陵市的代表性活動之一呢～

鏡浦臺

Google評分：4.5

聯絡電話：033-640-4471

地址：365 Gyeongpo-ro, Gangneung, Gangwon-do, 南韓



來韓國首爾賞櫻，不妨乾脆安排個首爾自由行或其他城市旅行，只要做好行前功課，就能在韓國暢行無阻囉～

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【本文獲「輕旅行」授權轉載。】