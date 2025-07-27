秘魯旅遊｜坐上Belmond東方快車探索馬丘比丘　打卡印加奢華酒店

25年央視春晚，內地歌手周深與秘魯國寶男高音胡安合唱《山鷹和蘭花花》。



陝北民歌的蒼茫與安第斯山鷹的曠遠交織，讓秘魯這個遙遠的國度闖入國人的視野。

南美之旅展開（外灘提供）

Miss的好友Yuki繼去探訪了最孤獨的沙丘酒店之後，又在今年開啟了一場南美之旅。

我在《沙丘2》取景地，住了世界上最孤獨的酒店

實探埃爾奧拉，這裏有最野的悦榕莊！



雖然是因智利飛往南美，卻意外發現短短四天三晚的秘魯行是大彩蛋。

這裏有世界新七大奇蹟之一的馬丘比丘、古印加帝國的心臟庫斯科，更有頂奢品牌Belmond旗下的東方快車開設的秘魯專列，無疑是前往馬丘比丘最佳的打開方式。

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還有堪稱南美豪華精選旗艦的聖谷豪華精選，帶來如夢如幻的下榻體驗。

秘魯的神秘和熱情，共同編織成這趟奢華而又奇幻的探尋之旅。

東方快車：穿越安第斯山間的流動盛宴

東方快車（外灘提供）

1883年啟程的「東方快車」（Orient Express）一直都是奢華鐵道旅行的代名詞，曾載過伊麗莎白二世、愛因斯坦、海明威等名人。推理女王阿加莎以它為靈感創作了《東方快車謀殺案》。

現今，Belmond品牌運營的六列傳奇列車穿梭於歐、非、南美和亞洲，打造將奢華酒店搬上鐵軌的極致體驗。

Belmond品牌運營的六列傳奇列車穿梭於歐、非、南美和亞洲（外灘提供）

本次我們乘坐的是以「馬丘比丘發現者」命名的Hiram Bingham號，從聖谷站上車，站台在聖谷Belmond酒店內。

我們住在附近車程約15分鐘的聖谷豪華精選酒店，候車期間草坪上成群的羊駝讓我們過了把「牧羊人」的癮，但人一靠近羊駝們就開始集體逃竄。

都是羊駝（外灘提供）

秘魯傳統歌舞的歡迎儀式後，大家陸續登上火車，車廂分為2節餐車，1節酒吧車廂，1節觀景車廂。

木質結構英倫復古風車廂，香檳杯叮咚碰撞，窗內是Old world的奢華雅緻，窗外是如電影快進般掠過的山川草甸河流，讓人沉浸式感受安第斯山的美麗。

木質結構英倫復古風車廂（外灘提供）

推薦大家一上車就去最後一節開放式觀景車廂，欣賞無遮擋美景之餘還有美酒不停，更有全程live樂隊的美樂陪伴。

樂隊小哥們深情的唱起三首中文歌，演奏技術也是出神入化，古有敦煌飛天的反彈琵琶，今有樂隊小哥的反彈吉他。

美酒不停（外灘提供）

3小時的車程，車票包含無限暢飲酒水、午餐，提前預定還包含非常難買的馬丘比丘2號經典線路的門票、免排隊的上山大巴和專業的隨團導遊（我注意到這次是根據國籍分配的團，我們是和三位中國朋友一起）、Belmond下午茶，相當於一價全包了（景區的廁所要額外收費，火車客人免費）。

車票包含無限暢飲酒水（外灘提供）

臨下車前還送上了裝滿冰水的紀念水杯和麂皮的書包，抵達馬丘比丘站，全體員工伴着樂隊列隊鼓掌笑臉歡送，情緒價值非常到位。我們感嘆，這麼快就到站了！

抵達馬丘比丘站（外灘提供）

馬丘比丘：在雲端對話失落的印加文明

十幾年前，朋友為見馬丘比丘真容，四天三夜的徒步+騎車+漂流，堪比「南美取經」。

如今可以選擇更舒適的方式遊覽，坐火車到熱水鎮（仍然需要轉景區大巴上山），但購買馬丘比丘的門票才是終極考驗—線上官網一放票秒空，不僅僅是「拼手速」，網站還動不動崩潰。

若想線下，門票當天不售賣，需要提前一天去熱水鎮上午開始拿號下午排隊叫號購買。

我們這次沒有提前45天訂火車，不保證含門票，感謝Belmond火車的員工還是在線上開啟售票後花了4天幫我們買到了搶手的2號線路的票。

下火車後有專門的休息室，大家集合休整，分配導遊，然後穿過等待上山大巴的排隊大軍，直接坐上車盤旋上山，兩邊的景色感覺置身中國的大峽谷，車程20分鐘，我們終於抵達了傳說中的「失落之城」，馬丘比丘。

排隊時和導遊尬聊，因為剛結束「世界旱級」智利阿塔卡馬沙漠之行，導遊說起了秘魯、智利和玻利維亞三國為了阿塔卡馬的沙漠資源上演現實版「三國殺」，最後秘魯失去了部分領土，玻利維亞從此沒了海，成為內陸國。

正唏噓時，午後彩虹天空環繞，雲霧漫過神廟，羊駝悠閒啃草。因為限流且嚴格按照門票時間進入，避開了人潮，遊覽體驗不錯。導遊介紹古印加人通過太陽陰影測算時間時，同團的温州女生脱口而出，這不就是日晷嘛！中華文明和印加智慧，在雲端握了手。

導遊指着山下的羊駝給我們科普，秘魯羊駝分為四種：Vicuña野生小羊駝、Guanaco原駝、Alpaca羊駝、Llama駱馬。有機會一定要摸摸Vicuña的毛，那可是羊毛中的「愛馬仕」，專供奢侈大牌。

回看歷史，羊駝見證了印加帝國的興衰。於印第安人而言，更是具有神性的動物。如今，全球約80%的羊駝仍生活在秘魯這片土地。

（外灘提供）

聖谷秘境：在安第斯山間享受

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大自然的饋贈

我們是從智利聖地亞哥機場直飛秘魯庫斯科，庫斯科機場很小，從海拔三千三的庫斯科一路盤山北上，一個半小時抵達號稱南美豪華精選旗艦店的聖谷豪華精選酒店，這裏不用擔心高反問題。

酒店設計運用大量印加風情的特色裝飾，開業很久但維護的很好。每個房間都有露台和陽台，我們的房間被升級到了套房，前是湍急的Urubamba河，後有雲霧繚繞的神山。酒店像一處世外桃源，讓人全身心的接受來自大自然的能量。

一大早，當地的原住民穿着傳統服飾牽着羊駝來「上班 」了。

大堂和餐廳都是超高挑式的，視野開闊，大堂不間斷的壁爐篝火增添了温馨的氛圍感。早餐有原住民演奏豎琴和排簫，食物和茶的種類非常豐富，也吃到了各種薯仔，我們今年薯仔和藜麥的KPI都完成了。

入住期間，我們還參加了酒店自己舉辦的特調「秘魯國酒」 Pisco Sour雞尾酒的活動。晚餐圍着壁爐篝火能品嚐到來自酒店自家有機花園種植的新鮮食材，還有一個專業烤披薩的窯爐。晚上走出大堂散步，月光灑滿整個山谷。

值得一提的是，酒店裏自帶直通馬丘比丘的私家火車站，回程我們坐的是Vistadome Observatory觀光列車，2月底前帕丁頓熊限定主題（秘魯是英國「國民小熊」帕丁頓熊的老家）。票價約是Belmond火車的四分之一，也有酒吧、樂隊表演和觀景車廂。

下火車後直接步行回酒店很方便。還能看到眼睛都睜不開的Baby Alpaca在大堂被迫營業。退房時依依不捨，期待下次再來一次秘魯深度遊！

秘魯旅遊小貼士

1. 預定Hiram Bingham列車可以直接在Belmond官網，也可以在Peru Rail上預定，往返有9折，提前45天預定保證含馬丘比丘門票。火車有2人位和4人位，去程的話是4人位風景更佳。



2. 火車軌道是單線，可能發生塌方搶修，罷工等不確定因素導致火車晚點或者取消，提前有心理預期，若乘火車從馬丘比丘景區返回庫斯科，預留充分時間，不建議訂當天離開庫斯科的飛機。



3. 去馬丘比丘沒有兑換秘魯比索不用擔心，可以支付美元。



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