旅遊注意｜Agoda訂酒店未被保留？日酒店揭訂房網站5大常見亂象

線上訂房平台Agoda訂房糾紛時有所聞，日本觀光廳今年3月向其日本法人發出業務改善要求，主因是該平台頻傳訂房糾紛，包含預訂房間未確實保留、訂房資訊與實際不符等問題。



儘管Agoda在4月提出改善對策，但至今仍持續接獲旅客投訴。日本觀光廳警告，若問題未見明顯改善，不排除進一步採取行政處分。其中也有台灣旅客受害，並透露，

擔心最後沒地方住

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根據《共同社》報導，日本觀光廳指出，多家大型酒店反映，有大量外籍旅客在透過Agoda完成訂房付款後，抵達住宿地點才發現無法入住。部分旅客投訴訂房日期與房型與實際銷售內容不符，造成諸多困擾。觀光廳認為，Agoda未依照《旅行業法》履行與顧客的契約義務，已構成違約。

即便酒店業者依據Agoda要求，為旅客安排其他房型或替代方案，仍無法改變該平台違反契約義務的事實。由於此次業務改善要求並非行政處分，因此觀光廳並未對外公開相關細節。不過，觀光廳強調，若Agoda未能在短期內徹底改善，不排除祭出更嚴厲的行政處分。

一名台灣旅客Henry向《TVBS新聞網》透露，去年5/29-6/2為了寶可夢（又譯：寵物小精靈）活動至仙台，原本透過Agoda預訂仙台市中心的酒店週三到週日單人房，結果到的時候櫃檯找到的訂房卻變成雙人房週三到週六，致電Agoda客服，結果被轉到另一家訂房網Expedia香港，

「客服問要幫我付升等費用還是找預備房型，最後週六到週日這晚被改到入住仙台里士滿飯店」



Henry感嘆，

「一開始連飯店櫃檯人員也一頭霧水，雖然沒有被多收錢，但造成了不少麻煩，擔心最後一晚沒地方住」



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鑒於類似訂房糾紛，日本連鎖酒店「東橫INN」也在官網發出聲明，指出近期發現，東橫INN提供給合作訂房平臺的空房，遭部分代理商轉售至海外訂房網站（如Agoda等），引發不少問題，包括：

1. 顧客的預訂訊息未能及時通知酒店，導致房間未能成功保留

2. 酒店收到的預訂訊息與客人實際預定的房型或日期不符，導致無法保留正確的房型和入住日期

3. 由於客戶完成預訂與酒店收到預定通知之間存在數天延遲，酒店無法即時及確認預定

4. 有時房價會明顯高於酒店設定價格進行販售

5. 部分房間有時以不可取消的條件進行販售



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東橫INN特別呼籲，透過海外訂房網站如Agoda等完成的預訂，顧客請直接聯繫所使用的訂房網站。由於手續限制，即使聯繫酒店，亦無法辦理預訂的確認、變更或取消，包括信用卡預付款。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】