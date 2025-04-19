旅遊心得｜空姐教飛機揀位「1位置」好處最多　星期日買機票最抵

搭飛機時如何選擇座位是一大學問。



近日就有空服員社群媒體選位的訣竅，更提到「最後1排」是最佳座位，且有機會在航程中獨享整排椅子，另外也透露周日是訂機票的最佳時間點、有機會獲得意想不到的折扣。

相關文章：旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免 販賣機飲品都高危（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7

《紐約郵報》報導，41歲的空服員Jennie Weenie在YouTube、TikTok和Instagram上擁有超過2200萬名粉絲，她談到選位訣竅時表示，

「如果你不急著下飛機，就訂飛機最後面的座位，你很有可能會獨享一整排的座位」



除了選最後1排，Jennie與旅遊網站Expedia合作、發布的《2025年搭機訣竅報告》（2025 Air Hack Report）中，還透露，

「預訂航班（無論是國內航班還是國際航班）的最佳時間點是周日，因為這樣有機會獲得最優惠的價格」。



相關文章：旅行注意｜飛機上要避免的8件事 前空姐：不建議喝熱飲、噴香水（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

此外，搭乘國內航班時「周六是出發的最佳時機，因為最有機會省錢」，至於平日則是周五、這天最有機會可以節省國際旅程費用。

相關文章：尿袋放背囊都被沒收？3月起搭飛機行動電源新規 少「1標示」勿帶（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 1

延伸閱讀：

你住的飯店安全嗎？空姐傳授「進房必做步驟」 1瓶水就能檢查

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】