日本旅遊｜100円店DAISO 15樣人氣好物推薦　全部商品平香港一半

百元商店龍頭DAISO大創是到日本必逛必挖寶的聖地，雖然香港都有DAISO，但是匯差之下，日本大概才一半價錢。



小編幫大家整理好今年到日本DAISO必買的15樣人氣商品，有餐飲用具也有生活小物，許多都只要110日幣，全部買下來5千日圓有找，超划算的啦！（日文商品名也一起附上，方便大家拿著問店員喔）

日本自由行百元商店DAISO必買清單，15款實用小物從餐飲到生活小物全收錄（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本100円店DAISO 15款人氣商品推薦 5000円已可全部買晒（01製圖）

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餐飲用具

1. 可以橫放的冷水壺

夏天必備的就是冷水壺了，白開水、麥茶、冷泡茶，都要泡一壺放在冰箱常備，不過一般冷水壺都是站立式的很占冰箱右側空間，這款冷水壺可以傾倒放，也可以疊起來，以後想要泡什麼飲料都不用怕沒位子放了。

商品名：横置きできる冷水筒

内容量：1.6L

價格：330日圓（含稅）



2. 出汁蛋卷微波調理器

日本料理中的高湯煎蛋卷是一道很花工夫的料理，通常只有高級的店裡才會有，DAISO的這款調理器只需要雞蛋和放入微波爐加熱，就能做出和店裡一樣的味道。之後早餐想吃或是便當裡要加配菜，都可以輕鬆調理出來，省時省力超方便！

商品名：レンジで簡単だし巻きたまご

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



3. 雪糕用熱傳導湯匙

大家應該都有遇過這樣的情況，就是滿心期待買了雪糕回家，但卻因為雪糕太硬挖不動而吃到生氣。這款湯匙有良好的熱傳導功能，透這個功能將手的溫度傳遞到湯匙末端，將雪糕變軟變好挖。吃雪糕再也不用費勁也不用生氣了。

商品名：アルミアイスクリームスプーン

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



4. 燕三条製筷架

如果想要送家人朋友伴手禮，DAISO也是很好挖寶的地方。這款筷架是日本製鐵有名的新潟縣燕三条地區所打造的，日本製的高品質工藝讓用餐時光變得更有質感，不說沒有人知道這其實是百元商店買的呢！

商品名：カトラリーレスト

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



5. 省空間砧板

這款由主婦想出來的砧板是獨居在外之人必備的廚房用品，不要看它小小一塊，用途非常地多，還曾經得到GOOD DESIGN設計獎。一來省空間，二來有邊的設計可以防止切的東西掉落，並且能讓水份自動滑到邊邊，三來有小洞方便吊掛，這麼好用，不入手怎麼行！

商品名：主婦が考えた省スペース多機能また板

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



6. 碎食物機

坊間碎食物的機器都很大一台而且還要找地方插插頭才能用，這款碎食物機是手動的不用插電，只要按壓就可以切，而且還可以調整切塊的大小，無論要做沙律、包水餃切菜，或是幫小孩做副食品都很方便。

商品名：プッシュ野菜カッター

内容量：1個

價格：550日圓（含稅）



7. 磁吸兩用吊架

大創的磁吸商品可是相當地受歡迎，種類也非常地多，當中有一款2用吊架特別值得買。因為它不但有三個分支可以吊掛3條毛巾或抺布，還可以拗起來呈直角狀，用來將保特瓶或水壺倒掛其上瀝乾，家裡一定要買一支！

商品名：水切りも出来るふきん掛け

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



8. 萬能托盤

微波爐雖然可以很快地加熱食物，但是加熱完很燙的狀態，卻很難馬上將碗盤從微波爐中取出。有了這款托盤，就可以連盤帶要加熱的碗盤一起放進微波爐，加熱完後托盤完全不燙，能立刻取出，從此可以擺脫厚手套和其它隔熱工具了。

商品名：万能トレー

内容量：28.9（長）×22.9（寬）×2.4（高）cm

價格：110日圓（含稅）



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生活小物

9. 不會弄壞衣領的衣架

衣服最怕就是洗久了衣領變鬆看起來像荷葉邊，其實很多時候不是洗衣機造成，而是曬衣方法不對，在曬衣時硬扯開領子掛上衣架。這款衣架上方呈現斜型設計，能輕鬆地滑進領口中，就不用再硬扯衣領曬衣服了。

商品名：掛けやすいハンガー

内容量：6個

價格：110日圓（含稅）



10. 迪士尼造型洗衣網

好的衣服或是內衣等材質纖細的衣料除了要用上述的衣架來掛，洗的時候最後也要用洗衣網套住，來避免衣服被過度拉址。

大創和迪士尼聯手推出一系列卡通人物造型洗衣網，小熊維尼、三眼怪、杯麵、米奇、米頭的衣服和手套每個都超可愛，就讓這些角色來保護你的衣服吧！

商品名：洗濯ネット

内容量：6個

價格：110日圓（含稅）



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11. 折疊帳蓬

露營風氣當道，DAISO不只有各式各樣的露營小物，連帳蓬都有！這款帳蓬收納起來僅有一個包包的大小，能輕易帶著走，到郊外玩耍時可以省去搬大件行李的重量。不過它僅有二邊遮蔽，所以只能當臨時的休息空間，但就這個價錢來說已經是無可挑剔了。

商品名：クイックエクスパンドサンシェード

内容量：143（長）×99（寬）×99（高）cm

價格：1,100日圓（含稅）



12. 旅行壓縮包

旅行最重要的就是要想盡辦法擠出更多的空間來放購物戰利品，衣服能壓多扁是多扁。這款袋子利用拉鏈的擠壓方式來達到壓縮內容物的目的，原本蓬鬆的衣物，瞬間變得只有三分之一的厚度，讓你可以擺脫真空袋和吸塵器了。

商品名：COMPRESSION BAG圧縮バッグ

内容量：30（長）×20（寬）×7（高）cm

價格：330日圓（含稅）



13. 軟管擠壓器

軟管包裝的牙膏、化妝品、調味料，每次用到後來都越用越難擠，有了這個軟管擠壓器，就可以將內容易擠到一滴也不剩。最棒的是擠壓器還附了可以吊掛的吸盤，讓你不會找不到用剩的軟管。

商品名：チューブ絞り

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



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14. 動物造型磁吸迷你小刀

快遞送東西來總是迫不及待要拆包裹，但往往要找刀子剪刀又一時找不到？大創出了好多款可愛的迷你小刀，有貓咪、小熊，還有抱著蜂蜜罐的輕鬆熊，可以輕鬆吸附在門上或冰箱上。當包裹一進到家中，就能馬上從門上拿下小刀拆紙箱，動作一氣呵成不浪費時間。

商品名：マグネット付きミニカッター

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



15. 磁吸小物收納裝飾盒

這款磁吸小物收納盒分成黑白2色並有大小2種尺寸，並且可以在吸附牆上的狀態直接打開拿取裡面的東西。除了擺雜貨，也能拿來放小娃娃或飾品，只要發揮創意擺設得當，還能為家中裝潢帶來畫龍點睛的效果。

商品名：つけたまま開け閉めできるマグネット小物入れ

内容量：1個

價格：110日圓（含稅）



看完這些商品，是不是迫不及待想飛到日本補貨了呢！現在就存下文章，之後照著購買吧！

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