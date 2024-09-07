日本旅行遇天災　膠袋保鮮紙可救你一命？10件防災用品便利店買齊

全世界隨時都有可能發生的自然災害，是我們生活中無法預測、必須面對的一項挑戰。尤其日本又有地震、颱風、海嘯、突發暴雨、火山噴發等，以頻繁的自然災害而為世所知。若是希望在日本旅行時遇到緊急狀況臨危不亂，相應的災害應對措施是萬不可少的。



在這種時候便利店就會是最可靠的夥伴！在日本全國各地有超過5萬間便利店（2024年3月資訊／日本連鎖加盟協會公布數據），其中有許多還是24小時營業，即便是在緊急情況也有地方可以買到必備物品。這回將由對於旅行安全管理十分熟門熟路的筆者，來推薦10款可以在便利店買到的防災用品，讓你的日本旅行更安心放心，快來一起瞧瞧！

遊日碰上颱風地震不用怕，精選介紹10款日本超市、便利店有售防災物品，遇災害不慌亂（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本遇地震颱風 防災物品10選（01製圖）

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發生災害時，首要確保必備物品能「立刻隨手取用」！

旅行時會帶的東西基本上在防災時也能派上用場，最重要的是緊急時刻只要帶著最基本的東西在身上就好，尤其是要先做好準備，隨時可以立刻帶走最好。以下這些防災必備品清單可以先準備起來，放在門口或是床頭，方便隨時帶上。

基本必備物品（LIVE JAPAN提供）

a. 護照、錢包、手機等貴重物品

b. 洗髮精、沐浴乳、洗面乳、化妝水、乳液等基本清潔用品及護理用品，以及牙刷等盥洗用品

c. 行動電源（乾電池類型的會更好）

d. 充電線等等

e. 常備藥品

f. 打火機、火柴

g. 基本內衣、衛生衣等換洗衣物

h. 鞋子



可以的話飲用水準備得越多越好，建議除了現在正在喝的水之外，平常盡量再另外多準備2瓶水放在酒店房內。

便利店買得到的防災必需品

日常用品

1. 可長時間保存的食物

便利店裡面有泡麵、果凍包飲料、能量穀物棒之類的營養補充食品，還有糖果、巧克力等零食也能幫助補充熱量，選擇非常多。建議多準備這些不需要烹煮調理，又可以放在常溫下長期保存的簡易食品。

在各種即食食品之中，還有不需要用火或熱水加熱，只要加一般的水就可以吃，或是不加熱也能直接食用。另外像是罐頭也很推薦，日本有已經調理好的串烤、燉魚、咖哩之類的罐頭，很多口味也都很好吃，非常時期也能來點小確幸，也有鳳梨、水蜜桃、橘子之類的水果罐頭。

2. 塑膠袋（小型、大型）

塑膠袋是超級好用的防災用品，建議大小兩種尺寸都準備起來。這些塑膠袋除了可以拿來當作垃圾袋，或是放一些弄髒的東西，用途超級廣泛。小塑膠袋可以拿來暫時保存食材、當作一次性塑膠手套，吃飯時先套在餐具上就可以省去清洗的麻煩。

大塑膠袋可以拿來當作包包的替代品，拿來裝一些自己的東西，寒冷時可以先剪個洞讓臉部露出來通風，套在身上加減禦寒保暖，或是拿來裝水當作水桶、汲水袋使用，也可以當作簡易廁所等等，用法超級多樣。

3. 各類衛生紙巾（濕紙巾、廁所衛生紙、攜帶包裝面紙等）

普通的乾式衛生紙、濕紙巾，用來消毒雙手的酒精消毒濕紙巾、廁所用的衛生紙、攜帶包裝面紙等等，有無含酒精成分之類的，各種類的衛生紙都可以準備起來，若是有能溶解在水裡的類型會更方便。

在災害發生時的水資源會特別珍貴，可能沒辦法隨時洗手、清洗餐具或衣物。若是在避難所之類的地方避難，會需要和不特定多數人群聚在一個地方吃喝生活，保持衛生管理也是維持健康的一大關鍵，有沒有衛生紙可以用就會是相當重要的。日本的衛生紙品質都相當優秀，親膚觸感、耐用性、溶水性等都非常好，準備多少都不嫌多。

4. 食物用保鮮膜

食物用的保鮮膜也是一個意想不到的便利小法寶。和塑膠袋一樣，可以在吃飯時套在餐具上，節省洗碗用水，不管是紙盤、塑膠盤、陶瓷餐具都可以使用。

寒冷時將保鮮膜纏在身體上也能幫助保暖，要是不小心受傷將保鮮膜直接纏在傷口上可以充當膠布或繃帶使用，只不過保鮮膜的保溫效果很好，但比較不透氣，用在傷口上會需要適時更換。日本的食品保鮮膜品質也是超讚，甚至許多住在國外日本人還會請朋友在日本買保鮮膜帶回去給他們當手信，先買起來絕不會吃虧。

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女性護理用品

5. 身體用濕巾、乾洗髮

遇到災難很有可能會碰到好幾天都沒辦法洗澡的狀況，要是頭髮、身體不乾淨也會讓人備感壓力，天氣炎熱又留長髮更是讓人苦不堪言。因此清潔臉部、身體用的濕巾也是頗重要的必需品，真的沒辦法的話也可以用不含酒精的濕紙巾替代。頭髮清潔則建議準備不需要用水的乾洗髮噴霧或粉末。

6. 生理用品

對女性而言生理期的問題不容小覷，災難發生後可能會因為過於緊張、心理壓力等因素，導致經期提前或是拉長好幾天的情形也是很有可能的，但這種狀況下想取得生理用品可是相當不易，況且生理用品不像一般用品，有些人可能會因不好意思而難以啟齒向他人詢問。

在便利店裡面一定可以買到極為輕薄小尺寸的衛生棉，建議自己先準備好最為妥當。此外衛生棉的材質不管是吸水或吸血的效果都非常好，也可以當作受傷時包紮傷口的止血紗布、軟墊。

7. 保濕護膚品（護唇膏、護手霜、身體乳液）

雖然在災難時不會是大家首先想到的問題，但肌膚乾燥也是很需要注意的，要是皮膚或嘴唇乾燥會容易讓人情緒低落，長時間如此可能還會導致發癢、濕疹等皮膚問題，有小孩更是絕對必須要先備好。因此護唇膏、護手霜、身體乳液等皮膚護理用品最好都是事先備著以防萬一。

凡士林也很好用，可以用在臉、嘴唇、雙手、身體等各部位保濕，也能當作小傷口或燙傷的藥膏，堪稱萬能。

家庭成員用品（孩童、年長者）

8. 尿布、簡易廁所等，如廁相關消耗品

不管年齡、性別為何，廁所問題在緊急情況下都會至關重要，畢竟這需求無法忍耐或避免。災難發生後可能會遇到斷水，導致沖水馬桶無法使用，或者身體狀況變差而出現肚子痛、噁心之類的情形，這時候就會需要尿布、尿墊、一次性簡易廁所。

日本的尿布品質非常好，還有不少人特地到日本買尿布帶回家，評價極高。不僅是小孩子用的尿布，即便是平常不需要用到的成年人，在緊急時刻有成人尿布能用也會比較安心。要是覺得用尿布心理上實在過不去，也可以使用尿墊，一樣能在緊急情況派上用場。

9. 小孩子的零食、玩具、嬰兒副食品

準備防災用品時，零食、玩具這類娛樂嗜好物品通常優先度較低，但其實相當重要。實際上受災戶常有「大人要是有一些娛樂的東西，就可以當作在避難所生活時的消遣，可以幫助緩和心情、紓解壓力」這一類的感想。像小孩子的零食、古早味點心、卡牌遊戲、吹泡泡之類的玩具也是任何人都能玩的簡易小娛樂。如果有需要吃離乳食的小寶寶，那麼副食品就會是必備品。

經歷災害發生、身處避難所這類不熟悉的環境，小孩所承受的壓力會比成人還來得更大，對於心靈的打擊也更巨大，有這些小東西可以減少心理不安，不僅小孩會比較安心，大人的情緒也會比較緩和。

10. 防寒用具、避暑小物

一般來說空調可能會無法使用，就算可以用，避難所這類多人聚集的場所很難讓氣溫適合每一個人，尤其是小孩和年長者的身體比較沒辦法隨時針對環境調節溫度，身體很容易會有狀況，容易畏寒的女孩子也要特別注意。

這邊建議準備好能對應寒冷及酷暑的用品，像是夏天可以準備拿出來敲一敲就會瞬間冷卻的保冷劑，冬天有暖包等等。其他像是毛毯和大毛巾也很方便好用，可以舖在瓦礫和木材等碎片散落的地方防止受傷，也可以當作地毯、靠墊、眼罩、床鋪來用。

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日本旅行必備防災應急品！預先準備好就不怕買不到

不論是颱風或地震等天災隨時都有可能發生，建議把這篇文章保存在手機中，面對災難發生時才能臨危不亂、馬上行動。便利店的商品種類及存貨會因店鋪位置有些許差異，但這次文章中介紹的防災用品特別選了幾乎是每一間便利店都會賣的東西。碰到災難發生時，很有可能會引發搶購潮，導致買不到的狀況發生。

大家來到日本旅行時，也建議先預先把這些東西買好準備起來，就算最後沒有用到，未來也可以放在家裡當作防災小物，畢竟日本商品創意與品質兼具，一定能找到地方派上用場的！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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