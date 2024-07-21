日本手信｜又買芝士蛋糕東京香蕉？「這款甜點」性價比高又好吃
撰文：聯合新聞網
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什麼是你去日本旅行必買的手信？不少人熱愛前往日本遊玩，當地的伴手禮琳瑯滿目，到底要送什麼才顯得體面又划算？
一位台灣網友近日到東京旅遊，準備回國時煩惱起要購買什麼伴手禮，故上網發文。貼文發布後，網友們貼出自己的口袋名單，不過眾多內行網友紛紛欽點「這一款」甜品，直讚「日本買價格跟台灣差超多」。
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一位網友在PTT上發文，表示自己近日前往東京自由行，不免俗要購買一些手信給家人、朋友和同事。不過日本知名的伴手禮並不少，回程之際，原PO苦惱的上網詢問，
除了常見的東京芭娜娜（香蕉蛋糕），NY起司奶油脆餅，還有什麼不錯、可以帶回台灣的伴手禮？
貼文曝光後，網友紛紛秀出自己的口袋名單，不只甜食類的伴手禮，更有人分享藥妝店必買好物：
「Sugar butter sand tree」
「Butter sand」
「Yokumoku的雪茄蛋捲要買的」
「東京牛奶起司工坊，超好吃」
「絕對是小倉山莊，好吃、送人也有面子」
「小倉山莊的仙貝米果超讚」
「一蘭的拉麵組也蠻好吃的」
「機場如果有看到LeTAO的起司蛋糕也可以買一下」
「LeTAO起司蛋糕也好吃，比較貴，幫自己買就好」
「合力他命，一人一大罐，滿意度突破200%」
不過許多人皆指出，「Royce'巧克力」是必買的伴手禮之一，內行網友表示，儘管該品牌已進駐港台，不過在日本購買價差比較漂亮，非常值得：
「Royce'生巧克力，很便宜量又多」
「台灣Royce'大概賣3倍價，印象中400多台幣，但你在日本機場買只要800日幣（約新台幣163元）」
「Royce'生巧克力！日本買價格跟台灣差超多」
「沒有，台灣Royce'賣五百多台幣」
「機場的冷藏巧克力，好像850日幣一盒，頂到不行，巧克力控如我候機時直接吃半盒，黑巧克力超頂」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】