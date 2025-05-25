旅遊冷知識｜搭飛機空姐最驚乘客點咩飲料？「這2款」處理極麻煩

從要求免費升等到拒絕遵守安全帶指示，乘客有很多NG行為可以讓機組人員的工作淪為噩夢，沒想到就連點飲料也可能毀掉空服員的一天。



有1位美國空服員透露，乘客點零卡可樂（Coke Zero）或健怡可樂（Diet Coke）可能會造成機組人員的不便。

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《每日郵報》報導，社群網站Reddit用戶violet_mango_green詢問道「比起含糖汽水，空服員真的更討厭乘客點健怡可樂嗎？」，留言區有空服員回應稱，

「我不知道這背後的科學原理，但健怡可樂和零卡可樂比其他飲料更容易產生氣泡，而且倒出來要花很長時間才能消掉！」。



這名空服員繼續說，

「如果乘客要求的話，我通常會把整罐飲料直接給他們，因為等我把杯子裝滿的時間，已經可以幫3名乘客提供服務」。



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報導提到加拿大麥基爾大學（McGill University）的研究顯示，健怡可樂產生更多氣泡的原因是它的黏度更高。這意味著雖然它的冒泡機率略低，但一旦氣泡形成，往往更穩定、維持更久。而氣泡越多，空服員倒健怡可樂或零卡可樂就越困難、造成不便。

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