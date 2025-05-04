旅遊心得｜搭飛機想免費坐寬敞座位　達人教「簡單1招」成功率9成

搭飛機人人都想坐在寬敞的座位，卻又不想支付額外的金錢？



一位英國廉價旅遊專家Chelsea Dickenson透露，其實有一招能在不付費的情況下獲得寬敞的飛機座位，那就是「延遲登機報到」（Check-In Chicken），拖到最後一刻才辦理登機手續，若是幸運，航空公司別無選擇，只能為你分配一個高級座位。

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根據《華盛頓郵報》報導，Dickenson表示，

我在10多個航班上試過這個秘技，成功率相當高。我敢說，10次裡面有9次都成功了。

她透露，「延遲登機報到」的策略，是利用航空公司的自動座位分配程序。

Dickenson解釋，在報到手續開始時，航空公司會將最差的經濟艙座位（中間座位、飛機後方、靠近廁所）分配給單獨乘客，或者被拆散的團體客，希望不滿意的乘客會加錢購買在一起，或換到更好位置的座位。

一旦最差的位子全都分配完，航空公司就會釋出較好的位置，例如機艙前方或有更多腿部空間的座位。那些在離起飛時間較近時辦理登機手續的乘客，通常可以搶到這些夢寐以求的座位。

Dickenson也在TikTok中拍攝影片分享這樣「延遲登機報到」的策略，他示範從愛沙尼亞首都塔林飛往英國倫敦，搭乘匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air），在航班起飛前約5個半小時才辦理登機手續。當時只剩下2個有額外腿部空間的座位，而她全都搶到了。

美國知名點數里程部落格View from the Wing創辦人Gary Leff表示，當沒有任何免費座位剩下，他們將不得不分配一個原本需要額外付費的座位。

抓準報到時機

但這樣的「延遲登機報到」策略，並不適用於所有航班，因為這個秘技只有在飛機「幾乎售罄」的情況下才會奏效。Dickenson表示，

「由於沒有足夠的人來填滿那些座位，你仍然可能得到一個糟糕的座位」



相反的，如果飛機超賣且報到太晚而無法獲得座位，航空公司可能會取消你的訂位。儘管可能會獲得補償和下一班航班的機票，但如果早已排定行程，可能不值得冒這個風險。

Dickenson也曝光自己的小祕訣，她會在報到開始後，通常是提前24小時，就開始監控線上座位圖，並持續到她對剩餘的座位感到滿意為止。她表示，通常會在起飛前6到8小時下手，此時「還剩下少數好座位」且自動分配到好座位的機率較高。

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旅遊業分析師兼大氣研究集團（Atmosphere Research Group）總裁Henry Harteveldt則表示，有些航空公司會在起飛24小時前釋出更有吸引力的座位，而其他航空公司會等到離起飛時間不到8小時才釋出。

Harteveldt說，

「航空公司的營收經理在何時以及如何免費提供高級經濟艙座位方面變得更加精準，因為投資者告訴航空公司，『我們希望你以任何合法可接受的方式賺錢』。」



Leff則建議，等到經濟艙只剩下高級座位時再出手。不要期待獲得頭等艙或商務艙的座位，那是不可能的。

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