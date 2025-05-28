時鐘酒店OUT了！香港浪漫酒店10間　即晚入住+大浴缸　人均$120

香港浪漫酒店推介2025｜時鐘酒店有別於傳統按夜收費的酒店，按小時收費對部分人來說更為划算，但有時候預訂幾小時的時鐘酒店都已經要價$300，加少少錢就已經住到一晚5星級酒店！《香港01》「好食玩飛」整合10間超抵住的香港酒店，最平$120，更有酒店提供天台泳池及免費下午茶！



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香港浪漫酒店推介【1】香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）坐落在沙田石門，附近有商場、餐廳及車站，地理位置優越。酒店於2019年開幕，擁有618間客房及公寓房型，採用乾濕分離浴室，空間寬敞。公寓房型另設客廳、廚房及洗衣機。酒店附設戶外天台泳池、健身室、2間餐廳及酒吧等設施。

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

房價：人均HK$248起（高級翠綠雙床房）

地址：沙田源康街1號

交通：石門站步行8分鐘

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香港浪漫酒店推介【2】香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）坐落在屯門，雖然與市區距離較遠，但可以乘坐酒店的定時穿梭巴士往來尖沙咀，交通方便！酒店臨海而建，環境舒適，提供455間客房及套房，均採用智能房間控制系統，配備浴缸、焗爐、迷你吧等。酒店附設室外游泳池、水上樂園、兒童遊樂場、沙灘排球等設施及活動。

香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

房價：人均HK$249起（園林景緻客房）

地址：屯門黃金海岸青山公路1號

交通：屯門站車程10分鐘

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香港浪漫酒店推介【3】星寓（The Stellar）

星寓（The Stellar）坐落於北角春秧街，鄰近ARTE M HONG KONG及K11 ATELIER，從步行5分鐘便可抵達地鐵站。酒店擁有164間客房及套房，最大的房型可供5人入住。房間均設有客廳、用餐桌、私人浴室、雪櫃等設施，亦特別配置二合一洗衣乾衣機，窗戶可有限度地開啟。酒店亦設有健身室，住客可以免費使用。

星寓（The Stellar）

房價：人均HK$258起（開放式雙人床單位）

地址：香港北角春秧街68號

交通：北角站步行6分鐘

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香港浪漫酒店推介【4】香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）

香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）位於佐敦，毗鄰著名廟街夜市、玉器市場。酒店曾於2018年翻新，提供465間客房，房間能俯瞰整個九龍區的翠綠景緻，寬敞開揚。酒店亦配備私人放映廳、天台游泳池、藝術畫廊等。除了房間舒適，酒店更以美食聞名，有美食廣場、多家餐廳及酒吧，入住逸東酒店再歎埋個自助餐就更浪漫！

香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）

房價：人均HK$259起（逸·雅雙床房）

地址：油麻地彌敦道380號

交通：佐敦站步行5分鐘

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香港浪漫酒店推介【5】銅鑼灣皇悅酒店（Empire Hotel Causeway Bay）

銅鑼灣皇悅酒店（Empire Hotel Causeway Bay）位於天后及炮台山地鐵站中間，步行5分鐘即達地鐵站，交通方便。酒店擁有146間客房，房間配套齊全，空間雖小但非常舒適。酒店另提供餐廳及行政酒廊，房價亦包含免費咖啡廳下午茶自助及30樓海景Happy Hour，CP值超高！

銅鑼灣皇悅酒店（Empire Hotel Causeway Bay）

房價：人均HK$212起（尊貴客房；包咖啡廳下午茶自助、30樓海景伴歡樂時光）

地址：香港銅鑼灣永興街8A

交通：天后站步行5分鐘

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香港浪漫酒店推介【6】山林舍酒店（Hillwood House Hotel）

山林舍酒店（Hillwood House Hotel）位於尖沙咀山林道，如果想在寧靜環境下享受二人世界，這家酒店絕對是首選！山林舍酒店於2021年開幕，提供82間客房，房間配備窗台、大床等，房間寬敞舒適，部分房型亦配備浴缸，可以休閒地浸浴！

山林舍酒店（Hillwood House Hotel）

房價：人均HK$217起（標準客房）

地址：尖沙咀山林道17-19號

交通：佐敦站步行4分鐘

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香港浪漫酒店推介【7】九龍東如心酒店（Nina Hotel Kowloon East）

九龍東如心酒店（Nina Hotel Kowloon East）鄰近觀塘海濱花園，距離牛頭角港鐵站3分鐘步程。酒店提供254間客房及套房，房間舒適寬敞、採光充足，部分房型更配備浴缸！酒店另設頂層室外泳池、24小時健身室、餐廳、咖啡室及酒吧等設施。

九龍東如心酒店（Nina Hotel Kowloon East）

房價：人均HK$263起（Blissful 客房）

地址：香港觀塘創業街38號

交通：牛頭角站步行3分鐘

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香港浪漫酒店推介【8】英皇駿景酒店（The Emperor Hotel）

英皇駿景酒店（The Emperor Hotel）坐落在灣仔，鄰近伊利沙伯體育館、藍屋、時代廣場等，來往地鐵站只需約步行10分鐘。酒店提供299間客房及套房，設計時尚新穎、佈置豪華舒適，均配備特長睡床、各規格電源插座、迷你吧等，套房更設有高級Marshell音響設備！酒店亦提供健身室及多款餐飲選擇，包括米芝蓮星級川粵食府「駿景軒」！

英皇駿景酒店（The Emperor Hotel）

房價：人均HK$185起（高級客房）

地址：灣仔皇后大道東373號

交通：灣仔站步行10分鐘

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香港浪漫酒店推介【9】香港屯門貝爾特酒店（Pentahotel Hong Kong, Tuen Mun）

香港屯門貝爾特酒店（Pentahotel Hong Kong, Tuen Mun）於2017年開幕，由16層高的工廈改建而成，距離屯門地鐵站約4分鐘步程。酒店提供298間客房，房間融入復古工業風設計，設備齊全，部分房間內亦提供按摩浴缸。酒店同時配備24小時健身室及公共空間，可以玩桌球等遊戲。

香港屯門貝爾特酒店（Pentahotel Hong Kong, Tuen Mun）

房價：人均HK$174起（貝爾特標準雙床房）

地址：香港屯門震寰路6號

交通：屯門站步行4分鐘

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香港浪漫酒店推介【10】城木酒店紅磡（Urbanwood Hung Hom）

城木酒店紅磡（Urbanwood Hung Hom）於2024年開幕，鄰近香港體育館，距離紅磡站及黃埔站分別11分鐘及7分鐘步程。酒店僅提供48間客房，房間乾淨整潔，電視可以觀看Netflix、YouTube等。酒店同時配備共用廚房、洗衣房、共享辦公空間等設施。

城木酒店紅磡（Urbanwood Hung Hom）

房價：人均HK$120起（高級大床房）

地址：香港九龍城機利士南路69號

交通：黃埔站步行7分鐘

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