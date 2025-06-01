沖繩自由行9大必去景點　秘境海灘可盡情打卡　水族館親子遊至啱

網絡討論度最高的海島度假勝地「日本沖繩」來沖繩除了造訪蔚藍大海，小編精選了九大必訪沖繩景點，不論是喜歡拍照打卡或是想看海豚表演，這裡通通都有。



此外，沖繩每年最大的煙火大會在7月份舉辦！2025年在海洋博公園舉辦，搭乘巴士就可以輕鬆前往，不用自行開車。

沖繩旅遊9大必訪景點攻略，親子遊玩到秘境打卡一網打盡（點擊放大瀏覽）👇👇👇

沖繩自由行9大必去景點 鐘乳石洞歎咖啡夠特別 水族館適合親子遊（01製圖）

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1. DMM Kariyushi水族館

位於沖繩縣豐見城市，距離那霸機場只要20分鐘的車程，也是一座結合最新影像和空間表現技術的體驗型水族館。雖然這裡只有兩層樓，但裡面展示約有5000種海洋生物和植物，最特別的是有6公尺高的水槽，正上方有巨大的展示窗，許多遊客喜歡來這打卡。DMM Kariyushi水族館是親子旅遊的必訪之一，快收藏起來吧！

地址：3-35 Toyosaki, Tomigusuku, Okinawa 901-0225日本

時間：週一～日 9:00-20:00

電話：+81 98-996-4844

門票：18歲以上￥2800 / 13-17歲￥2200 / 4-12歲 ￥1700 / 3歲以下免費



2. 部瀨名海中公園

部瀨名海中公園擁有沖繩本島唯一的海中觀景塔，位於萬座毛往更北邊的名護市中間，兩大重點設施有海中展望塔、沖繩玻璃船，可以讓你從水深5公尺的透明玻璃窗看出去海裡，可以看到五顏六色的海底生物，簡直就像在海底世界！非常適合帶家中的小朋友們來體驗看看。

地址：1744-1 Kise, Nago, Okinawa 905-0026日本

時間：週一～日 9:00-17:30

電話：+81 980-52-3379



3. 名護鳳梨園ナゴ

名護鳳梨園ナゴ是沖繩北部著名的景點之一，一個以鳳梨、熱帶水果植物的主題樂園，園區內造景十分有趣。如果家中小孩是在十歲以下的話，絕對值得來一趟。來這必搭超萌的鳳梨車遊園去，大家可以透過遊覽、品嚐的方式探索鳳梨。園區內也有不少自製的土產，包括果實酒、鳳梨相關的食品，玩完後也可以買伴手禮回家。

地址：1195 Biimata, Nago, Okinawa 905-0005日本

時間：週一～日 10:00-18:00

電話：+81 980-53-3659

門票：高中生及以上成人￥1850 / 中學生￥600 / 小學生￥450 / 小學以下免費



4. 沖繩玉泉洞

沖繩玉泉洞是日本第二大鐘乳石洞窟，位於沖繩本島的南部，靠近那霸市。裡面的鐘乳石、石筍、石柱數量非常多，歷經30年歲月形成的鍾乳洞奇景超壯觀。全長約5公里，目前開放約900公尺供民眾參觀，參觀路程大約30-40分鐘。據說裡面還有鐘乳石咖啡廳，在鐘乳石下方喝咖啡是不是很酷～

地址： Maekawa-1336 Tamagusuku, Nanjo, Okinawa 901-0616日本

時間：週一～日 9:00-17:30

電話：+81 98-949-7421



5. 美國村

美國村位於沖繩中部地區北谷町的美濱，距離那霸機場大約20公里，開車大約40分鐘左右。美國村又稱「美浜」，充滿濃濃的美式風情，隨便拍的能出大片！這裡有超過100間特色店家和餐廳，不僅如此還能免費停車。不論是白天還是晚上來造訪都超美的。

地址：Mihama, Chatan, Nakagami District, Okinawa 904-0115日本

時間：週一～日 10:00-22:00



6. 古宇利海灘——心型岩

沖繩古宇利島又被稱為神之島、戀之島，說到這裡最有名的海灘就是「Tinu海灘」，心型岩 (ティーヌ浜) 就位於「Ti-nu海灘」背向古宇利大橋的另一端，全長居然不到100公尺！是一個非常小的海灘，以前原本很少人造訪，後來因為心型岩成為一個熱門的沖繩打卡景點。

地址：2 Kouri, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0406日本

電話：+81 98-996-4844



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7. 波上宮（懸崖上的神社）

波上宮位於沖繩那霸市內，被尊稱為沖繩八社之首，也是唯一靠海的神社。神社就在一個懸崖之上，望出去便是一望無際的海洋，旁邊就是波之上海灘，讓遊客參拜完神社后可以去波之上海灘走走。 儘管神社不大，但也非常受當地人和觀光客的喜愛，如果來沖繩玩可以來這裡祈福。

地址： 1 Chome-25-11 Wakasa, Naha, Okinawa 900-0031日本

時間：週一～日 9:00-17:00

電話：+81 98-868-3697



8. Beach51

沖繩隱藏秘境「Beach51」你知道嗎？恩納村最美的「海景之窗」與「望海高台」都在這裡，尤其不喜歡人多、喜歡拍照或者喜歡找尋些秘境的人，這裡你一定要收藏！許多遊客都喜歡在「海景之窗」拍照，這裡大概可以坐兩個大人，而且窗口非常安全，因為窗口下是沙灘不是大海，可以盡情的擺拍！

地址：沖縄県国頭郡恩納村真栄田715



9. 沖繩縣營奧武山公園

奧武山公園站距離那霸機場站3站，交通很便利！帶小孩到沖繩那霸必玩的就是免費的公園，日本的公園很多，但奧武山這邊的設施大孩小孩都可以玩，而且周遭還有廁所、販賣機。公園附近不遠就是沖繩有名的沖宮，玩完公園也可以到附近走走。

地址： 52 Onoyamacho, Naha, Okinawa 900-0026日本

電話：+81 98-858-2700



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