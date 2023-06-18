沖繩自由行水上活動4大體驗：滑翔傘夠刺激　浮潛觀光船啱親子遊

來到了被大海環繞的沖繩，怎麼能不體驗各種水上活動呢？由於地理環境，沖繩沿岸有著各種不同的地型，也形成各種不同的水上活動，每到夏天可說是喜愛海上活動朋友的天堂。



來到這裡雖然是日本，但各種水上活動的體驗因為觀光客眾多，所以也有多種語言可供選擇。沖繩離香港和台灣不遠，又是港台遊客非常愛前往的旅遊聖地，所以部分活動都有提供中文解說、導遊或教練。

既然來了沖繩這個水上活動天堂，怎麼能不體驗一下呢？👇👇👇

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海上拖曳傘

來到了沖繩就是要盡情地體驗在香港較少能體驗的活動，海上拖曳傘就是其中之一。搭乘著小船出海後，將會有專業的人員幫忙著裝及檢查裝備。

快艇往前衝的拉力，配合專業人員操作釋放繩索，緩慢升空。什麼都不用做，只要坐著就能享受在海上遨翔天際的體驗，還能一望藍天與大海一望無際的舒爽體驗。即使不會游泳也沒問題！不少網上平台都有拖曳傘的活動可以購買，到當地只需要出示憑證即可，工作人員都會簡單的英文，即使不會日文也不用太擔心！

動力滑翔傘

如果膽子更大的朋友，不如就來體驗動力滑翔傘吧！

動力滑翔傘是在滑翔傘下裝上一個直徑約 115-125 公分的引擎風扇。使用引擎在天空飛行的動力飛行滑翔傘。全程活動是由教練帶著一同飛行，飛上天空後你只要放鬆自在地欣賞沖繩的美景，好好享受從200公尺高的天空中俯瞰沖繩。

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恩納村青之洞窟潛水及浮潛

如果會游泳的朋友，來到沖繩一定要體驗一次的就是到恩納村青之洞窟潛水了！無論是潛水或是浮潛，都可以欣賞到各種不同的美景。

天氣好時，可以看到水底各種顏色的魚群游過你身邊，甚至可以與他們來個共舞或合影。

全程將有教練手拉手帶你下水及調整裝備，甚至幫忙拍照等。由於潛水還需要一些事前注意事項的說明，所以也有中文體驗可供選擇。如果帶年紀比較小的朋友來的話，也可以體驗比較輕鬆簡單的浮潛，一樣可以欣賞到非常美麗的海底風景，是非常推薦的必玩活動之一。

ORCA水底觀光船之旅

如果小朋友太小或不想弄濕的話，不如就來搭乘ORCA水底觀光船吧！透過船底的透明玻璃，可以在船艙內自在觀看水底魚群悠游自在的景色。是帶小小孩或老人家最安全又方便的觀光行程。

在出海抵達觀賞點之前，也可以在甲板上吹吹海風，看著波光潾潾的海天一色，心情都變得輕鬆自在了起來。

你的沖繩之旅準備好了嗎？

隨著各航空公司逐漸開賣飛往沖繩的機票，你是否也準備好要來趟海上活動之旅了呢？在沖繩無論陸、海、空都有各式各樣的體驗行程，各種年紀到這裡都可以找到適合的旅遊活動，短短的飛行時間，也適合帶無法久坐的小小孩或老人家一同前往。今年的第一次海外旅遊，不如就帶全家人一同來沖繩進行各種水上活動吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】