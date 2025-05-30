首爾Cafe推介12間｜打卡必去！韓屋改建+英倫小鎮風+這間韓星都去

首爾Cafe2025｜韓國首爾可說是咖啡控的天堂，別具特色的Cafe幾乎隨處可見。以下12間首爾必去的Cafe推介給大家，除了有堪稱「首爾維也納咖啡三巨頭」的oats coffee、Milestone Coffee及Archivist coffee外，還有位於近郊，擁有絕美山景的一人一杯，想知詳情就要留意下文！



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首爾Cafe推介【1】oats coffee——維也納咖啡巨頭 貓耳雲朵忌廉超打卡able

號稱「首爾維也納咖啡三大巨頭」之一的oats coffee位於延南洞，是近年人氣爆紅的咖啡店。店家熱賣的維也納咖啡，有雲朵忌廉在上面，近看還有點像貓耳朵，非常可愛。香甜的忌廉搭配濃郁微苦的咖啡，風味獨特且層次豐富！而簡約的木質裝潢亦令店內空間份外溫馨，非常值得安排在行程之上！

地址：29-8 Seongmisan-ro 29-gil, Mapo-gu, Seoul

交通：地鐵2號線弘大站3號出口



首爾Cafe推介【2】Milestone Coffee Roaster——不止維也納咖啡！必試Tiramisu

位於新沙洞的人氣咖啡店Milestone Coffee Roaster，除了其招牌的維也納咖啡外，不少人也是為了他們的Tiramisu而來！咖啡店裝修以木質邊框配搭落地玻璃窗為主，相當有質感，因此亦是不少韓國網紅的打卡熱點。而店內空間採用簡約的木系風格，讓人很自然便放鬆下來。

地址：49 Nonhyeon-ro 159-gil, Gangnam District, Seoul

交通：地鐵3號線新沙站3號出口



首爾Cafe推介【3】Archivist coffee——鄰近景福宮 甜點款式超多

Archivist coffee鄰近首爾熱門景點景福宮，同樣也是以維也納咖啡為店家招牌。除了咖啡之外，咖啡店還有麵包、甜點等選擇，而且款式非常多。值得一提，咖啡店可以加錢換成低咖啡因的咖啡，以及轉成燕麥奶，非常體貼！

地址：1F, 52, Hyojaro 13-gil, Jongno-gu, Seoul

交通：地鐵3號線景福宮站3號出口



首爾Cafe推介【4】赤糖 Jeokdang——古早味咖啡店 必試羊羹和起酒糕

赤糖 Jeokdang是一間主打韓式傳統糕點的咖啡店，裝修糅合現代和傳統風格，十分適合拍照。在這裡可品嘗到各種紅豆製甜點及羊羹，其中羊羹就有栗子、綠茶、奶茶、榛果等可以選擇，另外以發酵的瑪格麗酒製成的起酒糕亦深受客人歡迎。

地址：1/F, 29 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea

交通：地鐵2號線 乙支路路口站 1-1出口



首爾Cafe推介【5】Cafe Onion——IG擁5萬Followers 4間分店各具特色

這家在iG有5萬多個followers的網紅咖啡店Cafe Onion，在首爾有四間分店，每間分店也各具特色，其中走工業風、裝修略帶Raw味的聖水洞主店，及由韓屋改建而成的第三間分店較為熱門。而Cafe Onion亦是以麵包種類繁多而聞名。

地址：

8 Achasan-ro 9-gil, Seongdong-gu, Seoul（聖水洞分店）／

55, Solmae-ro 50-gil, Gangbuk-gu, Seoul（彌阿洞店）

5 Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul（安國店）／

215 Cheonggyecheon-ro, Jongno District, Seoul（廣藏店）

交通：

地鐵2號線 聖水站2號出口（聖水洞店）／

地鐵4號線彌阿十字路口站4號出口（彌阿洞店）／

地鐵3號線 安國站3號出口（安國店）／

地鐵1號線鍾路5街站7號出口（廣藏店）



首爾Cafe推介【6】一人一杯—— 坐擁一大片韓屋的山景玻璃窗

如果想遠離鬧市，一邊飲咖啡，一邊欣賞恬靜的美景的話，這間近年爆紅的咖啡店一人一杯就不能錯過。咖啡店的一大賣點就是可以從超大的玻璃窗中，看到擁有一大片韓屋的山景，配搭店內的木系裝修，令人不自覺便會放鬆神經，慢慢沉浸其中，絕對值得遠道而來！

地址：534 Yeonseo-ro, Jingwan-dong, Eunpyeong District, Seoul

交通：地鐵6號線延新川站3號出口中間巴士牌，搭乘7211號巴士，於哈拿高中、三千寺、淨完寺入口下車，往回走約2分鐘。／在弘大乘搭的士約30分鐘



首爾Cafe推介【7】Teddy Beurre House——英倫小鎮風裝修 泰迪熊陪你飲咖啡

對簡約裝修不感興趣的朋友，或許這間處處散發著夢幻氛圍的Teddy Beurre House咖啡店會符合你口味。Teddy Beurre House裝修走英倫小鎮風格，店面擺放著不同的泰迪熊公仔，及設有充滿小鎮風情的窗戶，光是這裡已非常打卡able。而店內亦有掛畫、吊燈等充滿細節的裝飾。值得一提的是，咖啡店的糕點全是自家烘焙，其中法式焦糖忌廉鬆餅及牛角包更是店家的招牌美食。

地址：South Korea, Seoul, Yongsan-gu, Hangang-daero 40ga-gil, 42 1층

交通：地鐵3號線景福宮2號出口



首爾Cafe推介【8】首爾主義Seoulism——與樂天塔同框的咖啡店！

首爾主義Seoulisｍ一大特色便是其戶外用餐區可以觀望到首爾地標樂天塔，以及可從高處以180度欣賞美麗的城景，無論是白天還是晚上前往都有截然不同的風景！此外，餐廳內部環境亦同樣值得拍照，除了設有落地大玻璃窗外，還有柔和的燈光及木製家具，營造出溫馨的氛圍，非常適合與另一半在這裡享受美食。

地址：48-7 Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul

交通：地鐵9號線松坡渡口站1號出口



首爾Cafe推介【9】Cafe Layered——必試英式鬆餅 IVE成員Rei都打過卡

Cafe Layered位於首爾麻浦區，在釜山、濟州島也有分店。而首爾延南洞分店據說是由韓屋改建而成，所以保留了傳統韓屋的屋頂結構。這家店最有名的美食是英式鬆餅，不但選擇多，而且非常足料。值得一提，Cafe Layered更是一間「明星店」，IVE成員Rei和IZ*ONE的惠元也曾打過卡！

地址：161-4 Seongmisan-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：地鐵3號線安國站2號出口



首爾Cafe推介【10】J.Hidden House——百年韓屋改建而成

J.Hidden House由有過百年歷史的韓屋改建而成，裝修結合傳統與現代風格，非常值得打卡。咖啡店的位置鄰近東大門市場，徒步幾分鐘便可到達。而店家的熱門咖啡是花生忌廉拿鐵及蔓越莓忌廉拿鐵，可說是店家獨創的得意之作，來這裡不妨試試！

地址：269-4 종로 Jongno District, Seoul

交通：地鐵4號東大門站10號出口



首爾Cafe推介【11】清水堂cheongsudang——置於園林內的庭園咖啡店 石滴咖啡口感溫順

鄰近益善洞的清水堂cheongsudang，店面兩側種有竹林，並鋪設了石路，就像建立在園林內的小屋，不但古色古香，還予人一種高雅恬靜的感覺，加上咖啡廳內部使用落地大玻璃窗，因此採光感十足，讓人好容易便放鬆神經。值得一提，店家的石滴咖啡使用滴漏式製法萃取而成，口感比一般咖啡更溫順，值得細味。

地址：31-9 Donhwamun-ro 11na-gil, Jongno-gu, Seoul

交通：地鐵1、3、5號線鍾路3街站4號出口



首爾Cafe推介【12】Cafe Guhalgu——天台眺望首爾塔 牛角酥窩夫即叫即製

Cafe Guhalgu位於明洞，整座咖啡店樓高四層，而天台位置可以眺望到首爾塔，因此也是較為熱門的打卡勝地。此外，店家的每一款甜品也是由老闆精心研製，其中即叫即製的牛角酥窩夫更是店家名物，無論是窩夫控還是想和首爾塔打卡的朋友都非常適合前往！

地址：73, Deunggye-ro 20-gil, Jung-gu, Seoul

交通：地鐵4號線明洞站1號出口



在首爾想Chill住去旅行，除了物色一間有格調的咖啡店，其實入住的酒店也非常重要！以下3間首爾高質酒店推介給大家，地點不但鄰近各大景點，而且價錢實惠，性價比超高！

首爾酒店推介

首爾酒店推介【1】HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）開業於2024年3月，酒店走簡約風格，房間面積為23至26平方米。酒店距離地鐵約10分鐘路程，附近有商業圈，也有便利店，吃喝也非常便利。而且有自助入住機，即使乘坐夜機到達韓國，也不用擔心太晚無法入住。酒店還有一條通往屋頂的通道，從那裡可以欣賞到摩天大樓的壯麗景色。

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

房價：人均HK$213／晚（標準雙床房）

地址：首爾衿川區禿山洞182

交通：首爾地鐵1號線禿山站出站步行10分鐘

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首爾酒店推介【2】鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)在2024年全新裝修，為大家提供156間客房，並提供多種房型，例如單人房、雙人房、家庭三人床房、皇室套房，房間面積由16（標準單人房）至35平方米（皇家雙人間）。地點位於仁寺洞，酒店附近有不少傳統茶屋、韓國餐廳，不愁吃喝，而且距離首爾站僅2站之隔，出入交通都非常方便。

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

房價：人均HK$290／晚（標準雙床房）

地址：首爾明洞鍾路區46

交通：鐘閣站出站步行5分鐘

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首爾酒店推介【3】L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）為韓國樂天集團旗下的酒店之一，酒店質素絕對有保證。於弘大站1號出口離開之後，2分鐘即可到達酒店，交通十分方便。酒店附近商店林立，以售賣年青潮流服飾為主。另外，就算留在酒店一樣好玩，當中CP值最高莫過於酒店頂層的泳池，晚上時更可在池邊俯瞰弘大的夜景。

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

房價：人均HK$485起（標準雙人間）

地址：141 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站1號出口步行2分鐘

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