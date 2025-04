韓國自由行｜首爾8間打卡Cafe推薦　韓屋咖啡店好食之餘又有山景

韓國人手一杯咖啡的印象深植人心,各式咖啡廳也是多到令人眼花撩亂,在作為首都的首爾就更不用說了,遍地都是咖啡廳,法式鄉村風、美式復古風、韓國傳統韓屋等等,難得來到首爾怎麼能不跑跑咖!



但每間咖啡廳都漂亮又獨具特色,究竟要去哪間才好呢?這次小編幫大家精挑細選出8間必去咖啡廳,裝潢、餐點、特色度、拍照好不好看,小編都有考慮到,讓大家不用猶豫,這幾間通通必去!

首爾弘大、安國、聖水洞、明洞、恩平等8間IG打卡必去Cafe推介,感受韓國咖啡文化(點擊放大瀏覽)👇👇👇

1. Cafe Layered(弘大)

超強英式鬆餅(Scone)!弘大延南洞、安國站必訪鄉村咖啡廳



說到首爾最有質感的咖啡廳,Cafe Layered絕對有在前三名!Cafe Layered延南洞店位於弘大咖啡廳一條街,紅磚砌成的兩層樓房非常顯眼,二樓還有戶外座位~內部走英式鄉村風,綠植、白牆、復古畫像等等擺設都營造出溫馨舒服的氛圍~不只裝潢滿分,英式鬆餅更是令人驚喜,扎實不乾、外皮微酥,英式鬆餅控必來!

蛋糕也是每桌必點,用奶油做出狗狗造型、紅蘿蔔造型都超可愛><如果要去景福宮、北村的話也很推薦Cafe Layered安國店,由韓屋改建,外牆刷成鵝黃色,超多韓星也有造訪過喔~另外,Cafe Layered在釜山、濟州島都有分店,不去首爾也能朝聖!

【Cafe Layered延南洞店】

交通方式:地鐵「弘大」站3號出口步行約12分鐘

營業時間:10:00-22:00

【Cafe Layered安國店】

交通方式:地鐵「安國」站2號出口,步行約2分鐘

營業時間:08:00-22:00

【Cafe Layered現代首爾店】

交通方式:地鐵「汝矣島」站3號出口步行約9分鐘/搭乘巴士至「汝矣島孔雀公寓」站下車,再步行約3分鐘

營業時間:週一至週四10:30-20:00、週五至週日10:30-20:30



2. Pie In The Shop(弘大)

派品選擇超多!延南洞、龍山站巷弄咖啡廳



Pie In The Shop隱藏在延南洞住宅區中的獨棟建築,外牆的塗鴉是一大特色,店內更是驚喜滿滿。座位區有二樓跟地下室,店內空間蠻大的,建議先走一圈再選喜歡的位置入座~這裡的甜派和鹹派加起來就有約30種口味,旁邊搭配手繪介紹小卡,絕對讓你選擇困難,每個都超想吃!

許多網友推薦必點Jambon Arugula Quiche Pie,派皮酥脆,內餡除了火腿和芝麻葉,還有加入開心果、櫛瓜、番茄等等,層次豐富,每一口都是享受!Pie In The Shop在龍山站也有二號店,店面風格不同,一樣很有特色,店內也規劃得很舒適,兩間都列為首爾必去的咖啡廳><

【Pie In The Shop延南洞店】

交通方式:地鐵「弘大」站3號出口步行約13分鐘/搭乘巴士至「景城中學、高中後門」站下車,再步行約2分鐘

營業時間:11:30-21:00

【Pie In The Shop龍山店】

交通方式:地鐵「三角地」站3號出口步行約4分鐘

營業時間:11:00-20:30



3. Brady' s Coffeebar(弘大)

來到法國鄉村!絕美獨棟首爾弘大水池咖啡廳



Brady' s Coffeebar是一棟純白獨棟建築,室內運用不同木頭元素、綠植和米白色牆面搭配,一張張感覺有點年代感的木頭桌椅靜靜佇立,滿屋子的自然室內光,彷彿來到法國鄉村的溫馨小屋。Brady' s Coffeebar另外一大特色是二樓的水池,尤其天氣好的時候,陽光照射在水面上,波光閃爍,隨手拍都氛圍感滿滿。

不只室內裝潢,連托盤和餐盤都完全融入店裡的法式鄉村風,毫無違和感,餐點部分無論是簡單的鹽牛角包還是內餡豐富的三明治都獲得許多好評,搭配飲品更是讓人滿足,視覺、嗅覺、味覺一次滿足!

交通方式:地鐵「弘大」站3號出口步行約15分鐘/搭乘巴士至「景城中學、高中後門」站下車,再步行約3分鐘

營業時間:11:00-19:00



4. LONDON BAGEL MUSEUM倫敦貝果博物館(安國)

Bagel控必來!來韓國不能錯過的貝果博物館



還有誰去了韓國卻沒去LONDON BAGEL MUSEUM的?倫敦貝果博物館是現在韓國最有人氣的排隊名店,不論在韓國人還是外國人間都有著超高的評價,一進門就能看到琳瑯滿目的貝果出現在眼前,每一款都有讓人想買回家的衝動,Bagel主打手工製作,麵體濕潤Q彈,完全不用擔心咀嚼肌越吃越大~

其中夾餡款以料多實在出名,最熱賣的蔥奶油乳酪貝果,中間夾著滿滿厚厚的奶油乳酪跟翠綠細蔥,光看外表都要流口水><另外純Bagel則更能享受Bagel本身的香氣,覺得無聊還可以加購各種Cream Cheese,完全吃不膩!倫敦貝果博物館在首爾有三間分店,濟州島也有一間,去韓國旅遊別忘了跟上Bagel熱潮呀~

小編小提醒:雖然現場可以登記候位,但是如果不想等太久,建議提前線上預約喔~



【LONDON BAGEL MUSEUM安國店】

交通方式:地鐵「安國」站2號出口步行約5分鐘

營業時間:08:00-19:00

【LONDON BAGEL MUSEUM島山店】

交通方式:地鐵「狎鷗亭羅德奧」站5號出口步行約6分鐘

營業時間:08:00-18:00

【LONDON BAGEL MUSEUM蠶室店】

交通方式:地鐵「蠶室」站11號出口步行約5分鐘

營業時間:10:30-22:00



5. Cafe Onion(聖水洞)

聖水洞必訪!超人氣廢墟風咖啡廳



聖水洞已然成為首爾潮流的新指標,而Cafe Onion將老屋翻新,並保留內部原始物件,搭配現代元素形成大家常聽到的廢墟風,正與聖水洞的潮流風格貼合,這裡販售的麵包都是自家烘培,甚至可以看到麵包的烘烤過程。

每種麵包都裝飾的超有氣質,其中最有特色的是雪山麵包,在麵包尖尖的頭上灑滿厚厚白色糖粉,真的就像一個個小雪山整齊排列在托盤上。來Cafe Onion點個麵包配著咖啡,坐在露臺望著街景,頗為愜意!另外Cafe Onion在安國站也開了一間分店,可以在韓屋裡喝咖啡,也很值得前往喔~

【Cafe Onion聖水洞店】

交通方式:地鐵「聖水」站2號出口步行約3分鐘

營業時間:08:00-22:00

【Cafe Onion安國店】

交通方式:地鐵「安國」站3號出口步行約3分鐘

營業時間:07:00-22:00(週六、日09:00開始營業)



6. TEESSERT티져트(聖水)

聖水洞、延南洞都有的美式復古風咖啡廳



聖水洞的TEESSERT是美式復古的咖啡廳,無論擺設、裝潢,還有繽紛色系搭配都活潑又可愛,還有仿唱片店擺設的拍照空間,讓喜歡拍照的客人可以一次拍得過癮~而店名TEESSERT融合了T恤跟甜點的韓文發音,所以這裡不只餐點好吃又好拍,還有販售自家的周邊商品,讓人愛不釋手~

不過要注意聖水洞的TEESSERT只有平日營業,週末只有延南洞分店有營業,延南洞的TEESSERT有種走進美式漢堡店的錯覺,美式風格超鮮明,拍照空間雖然不是仿唱片店,但每個角落依然好拍到很浮誇!

【TEESSERT聖水洞店】

交通方式:地鐵「聖水」站3號出口步行約3分鐘

營業時間:08:00-19:00(週六、日公休)

【TEESSERT延南洞店】

交通方式:地鐵「弘大」站3號出口步行約6分鐘/搭乘巴士至「延禧洞大宇公寓」站下車,再步行約4分鐘

營業時間:週一至週四13:00-21:00/週五13:00-21:00/週六、日12:00-22:00



7. Coffee Hanyakbang(明洞)

超隱密韓藥房咖啡廳!小巷中的手沖咖啡



Coffee Hanyakbang隱身在只能一人通過的巷弄內,傳統藥房的外表讓人不自覺地踏入這間神祕小店,他們將傳統、低調和復古3個元素結合,店內裝潢充滿懷舊感,讓人彷彿跳脫了城市的喧囂。聽著爵士音樂搭配手沖咖啡,令人著迷、沉靜,還能到對面的惠民堂購買甜點搭配,真的是太幸福了~

交通方式:地鐵「乙支路3街」1號出口步行約3分鐘

營業時間:10:00-22:00(週六、日11:00開始營業)



8. 1인1잔 1人1杯(恩平)

眺望北漢山、韓屋!恩平韓屋村必訪咖啡廳



1인1잔位在恩平韓屋村,這裡可以眺望北漢山和滿滿的韓屋,壯觀的景色令人移不開眼,雖然咖啡廳本身不是韓屋,但是3樓有模仿韓屋的區域,真的超好拍,除了飲料外也有提供少數小點,樓上更有早午餐可以享用,其中小編最推薦紅豆切糕,傳統點心和韓屋是絕配,如果你對韓屋情有獨鍾就絕對不能錯過這裡!

交通方式:搭乘巴士至「韓亞高中、三千寺、津寬寺入口」站下車,再步行約2分鐘

營業時間:10:00-20:30(週一公休)



看完小編的介紹是不是超級心動呢?韓國完全是跑咖人的天堂,一天打卡三間咖啡廳都不夠><每間咖啡廳都有質感又有特色,其中延南洞跟聖水洞的咖啡廳占大多數,剛好這兩個地方都是韓國必逛、超級好買的熱門逛街地點,大家逛累了不用猶豫,趕快找咖啡廳休息,光是坐在漂亮咖啡廳裡喝個下午茶都超療癒~

