首爾溫泉酒店10間｜私人風呂／近車站／近明洞／新開幕／$291晚起

首爾溫泉酒店｜提及溫泉、風呂，大家第一時間就會想起日本，其實韓國也有溫泉酒店，更有不少酒店會在客房內設置特色私人風呂！今次《香港01》好食玩飛就會為大家介紹韓國首爾10間有溫泉／私人風呂的酒店！



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首爾溫泉酒店推介【1】首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）於2022年4月開幕，是IHG集團旗下的酒店品牌。酒店位於江南區新沙地鐵站及知名購物大道新沙洞林蔭樹路旁邊，從酒店步行到地鐵站和新沙林蔭大道分別僅需5分鐘和7分鐘步程，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供多達12種房型，全部客房均設有浴缸，部分客房的浴缸正對景觀窗，可以一邊睇景一邊浸浴！部分客房更配備檜木風呂、私人泳池及小廚房，設施配套一流！

首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）

房價：人均HKD$510起（豪華大床間）

地址：首爾市江南區島山大路144

交通：新沙站步行5分鐘

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首爾溫泉酒店推介【2】PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）

PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）位於江南區，地理位置優越，鄰近不同交通工具，距離地鐵線鶴洞站大約步行5分鐘，附近亦設有往返機場的大巴，周圍亦有很多餐廳、咖啡店等，前往熱鬧商圈也只需步行15分鐘，非常方便。酒店格局幽靜，其中以極具美感的Hinokki Studio房型最受歡迎，內部提供簡約清新的日式風呂，設計時尚且有特色，隨時都可以影到美美的照片，打卡一流！

PATIO7酒店（PATIO7 Hotel）

房價：人均HKD$259起（市中心特大床房）

地址：首爾市江南區論峴路736 ｜韓國首爾江南區, Nonhyeon-dong, 74

交通：7號線鶴洞站8號出口步行5分鐘

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首爾溫泉酒店推介【3】明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）

明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）走木質風格，房間以日系和風裝潢作為設計主調，提供日式風呂的按摩浴缸兼位於窗前，讓你可以邊看著明洞街景邊浸浴，寫意之餘又舒服！明洞UH套房酒店位置非常方便，樓下便是明洞夜市及明洞地鐵站，更有射擊場可體驗實彈射擊，連GD甚至蕭敬騰都去過！

明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）

房價：人均HKD$791起（雙人木材水療套房（主樓））

地址：首爾市中區明洞8街47號

交通：線明洞站10號出口

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首爾溫泉酒店推介【4】蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）

蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）於2020年開幕，位於龍山區，距離地鐵站亦僅10分鐘步程，出行尚算方便！酒店客房設計非常時尚有格調，空間感十足外，客房窗戶更可以俯瞰首爾城市景色。酒店設有酒吧、室外及室內泳池、桑拿溫泉等娛樂設施，當中透明的室外泳池更非常打卡able，放鬆玩樂一條龍！

蒙德里安首爾梨泰院酒店（Mondrian Seoul Itaewon）

房價：人均HKD$690起（高級雙床房）

地址：首爾龍山區長門路23

交通：梨泰院地鐵站步行10分鐘

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首爾溫泉酒店推介【5】朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）於2021年開業，是韓國朝鮮酒店度假村旗下的星級酒店，距離地鐵站步行數分鐘，交通便利，方便前往江南、瑞草等旅遊熱門地。酒店裝潢充滿濃厚的藝術氣息，從門口到大堂、走廊等，用色具奢華復古的設計特色，客房則以純白和米色為主調，從房內可以欣賞到極美的南山風景，部分房更設有露台，空間感十足。酒店更提供超美的室內游泳池、桑拿溫泉等，舒適又豪華！

朝鮮王宮首爾江南飯店-豪華精選飯店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）

房價：人均HKD$1200起（州廳房）

地址：首爾江南區德黑蘭路231

交通：地鐵驛三站步行6分鐘

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首爾溫泉酒店推介【7】首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）

首爾新羅酒店鄰近南山公園，遠離都市的喧鬧，不過交通卻十分方便，只要乘地鐵3號線至東大入口站5號出口再步行即可到達，酒店有464間客房，當中更有家庭房提供，房間面積平均有36至66平方米。另外，酒店設有室內及室外泳池，供客人免費享用，當中更設有兒童泳池。酒店雖然沒有私人風呂，不過室外按摩池及桑拿房私浴池都是彷日本風呂的風格，也值得去浸泡一番。

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首爾新羅酒店

價格：人均HKD$891起（豪華雙床房）

地址：首爾中區東湖路249

交通：酒店提供從東大門、明洞購物中心至酒店的接駁班車

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首爾溫泉酒店推介【8】首爾帕拉斯帕拉酒店（Paraspara Seoul）

首爾帕拉斯帕拉酒店位於首爾江北區，由於距離市區一段距離，所以自成一角，每逢假日都吸引不少人前往度假。酒店頂樓設有風呂式浴池，如果想私隱度高一點，可以預訂「尊貴木材套房」，酒店房間設有扁柏浴槽，浸浴期間，更可以欣賞窗外山景。

首爾帕拉斯帕拉酒店

價格：人均HKD$760起（木材房）

地址：首爾江北區三養路689

交通：地鐵北漢山牛耳站2號出口

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爾溫泉酒店推介【9】飛躍沙當酒店 (The Leap Sadang)

飛躍沙當酒店位於首爾中心地段，無論是去首爾塔、樂天世界、明洞，都非常方便。酒店在2023年開業，僅提供14間客房，每間客房都提供私人風呂和加熱地板，適合觀光或血揾過後泡澡好好休息一下。加上房間特設55英寸的LED電視，可以觀賞當地節目或電影。不過大部份住客反映位置比較難找到，而且接待處在三樓，建議預先跟酒店聯絡，取得大門密碼以便進門。

飛躍沙當酒店

房價：人均HKD$530起（酒店隨機房型大床房帶私人水療）

地址：首爾冠嶽區南峴1街

交通：地鐵驛舍堂出站步行1分鐘

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首爾溫泉酒店推介【10】首爾UH套房酒店（UH Suite The Seoul）

首爾UH套房酒店分別在首爾和明洞都各有一間，這次要介紹的是就是位於首爾。跟明洞店一樣，首爾店的位置交通非要便利，正正在首爾站附近，出站步行約8分鐘即達。酒店對面就是樂天超市，並且營業到凌晨12點，最適合飯後去買零食、手信。酒店僅17間套房，部份房形可供多達6人入住，部份房型更配置SPA私人風呂，讓住客可以浸浴放鬆身心。

首爾UH套房酒店（UH Suite The Seoul）

房價：人均HKD$291起（私人城市套房）

地址：首爾中區萬里峙路211

交通：地鐵首爾站15號出口步行約8分鐘

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