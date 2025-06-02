南丫島酒店5間｜可帶寵物Staycation！新開幕/高評分/人均$156起

南丫島酒店推介2025｜不少人在假日會選擇到南丫島一日遊，山長水遠來到南丫島，不如住一晚酒店！《香港01》「好食玩飛」頻道整合5間位於南丫島的酒店，有酒店更歡迎寵物入住，人均只需$156起！



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南丫島酒店推介【1】天青

天青於2024年全新開幕，坐落於洪聖爺海灘上，步行3分鐘即可到達洪聖爺海灘。天青僅提供一間客房，房間走峇里度假風情，配備私人戶外平台、客廳、臥室等空間，以及音響、智能電視、咖啡機等設施，整體空間寬敞舒適，在其服務、設施及衛生程度方面更獲得住客9.5/10的超高評分！

天青

房價：人均HK$451起（天青渡假屋）

地址：南丫島洪聖爺8號地下

交通：榕樹灣碼頭步行22分鐘

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南丫島酒店推介【2】碧海軒

碧海軒於2011年開幕，地處洪聖爺泳灘，鄰近中央南丫島遠足徑、南丫島觀景台、天后古廟等景點，地理位置優越。酒店僅提供6間客房，房間均為雙人房房型，配備海景露台、小型雙人床、乾濕分離浴室等，基本設施齊全，空間舒適整潔，部分房型更容許寵物入住，CP值超高！

碧海軒

房價：人均HK$241起（海景豪華雙人間）

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣26號

交通：榕樹灣碼頭步行22分鐘

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南丫島酒店推介【3】碧濤軒

碧濤軒於2011年開幕，位於洪聖爺泳灘旁邊，附近有南丫島家樂徑、觀景台、天后古廟、榕樹灣大街等景點。酒店共有10間客房，房間空間不算大，但設備齊全，清潔衛生令人安心。此外，除了地面樓層不設景觀外，其他樓層的房間均能看到海景，部分房型更有露台，可以在露台喝著咖啡看日落！

碧濤軒

房價：人均HK$156起（標準雙人間）

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣29號

交通：榕樹灣碼頭步行22分鐘

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南丫島酒店推介【4】浪濤軒酒店

浪濤軒酒店於2011年開幕，酒店緊鄰海灘，步行可達洪聖爺泳灘、天后古廟、榕樹灣大街、遠足徑等景點。酒店共有14間客房，房間均為雙人房房型，配備私人浴室、露台、小型雙人床、電視等設施。酒店亦設有屋頂露台和花園，可以欣賞洪聖爺灣的海景。酒店同時配備餐廳及酒吧，可以一邊欣賞海洋景色一邊品嘗美食！

浪濤軒酒店

房價：人均HK$201起（高級雙人房）

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺28號

交通：榕樹灣碼頭步行22分鐘

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南丫島酒店推介【5】優閒渡假屋

優閒渡假屋位於榕樹灣碼頭旁邊，步行4分鐘即可抵達碼頭，且鄰近榕樹灣大街及天后古廟，吃喝玩樂都十分方便！渡假屋於2001年開幕、2023年翻新，房間衞生乾淨舒適，在預訂平台上亦獲得8.5/10的高評分。酒店擁有15間客房，提供雙人房至四人房房型，內設有平板電視、微波爐、乾濕分離浴室，部分房型亦配備小廚房及全海景露台。渡假屋還提供燒烤場地、自行車租借服務及餐廳等。

優閒渡假屋

房價：人均HK$185起（標準雙人間）

地址：南丫島榕樹灣大街8號地下, 1及2字樓,

交通：榕樹灣碼頭步行4分鐘

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