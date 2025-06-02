大澳酒店｜必住大澳文物酒店！玻璃屋餐廳　海景早餐人均$456起

大澳酒店推介｜到大澳一日遊除了感受純樸的漁村文化、打卡獨特的棚屋，還可以住到充滿歷史氣息的酒店！《香港01》「好食玩飛」是次為大家介紹由二級歷史建築舊大澳警署活化而成的香港大澳文物酒店，入住19世紀古典風格客房人均只需$456起更包早餐！



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香港大澳文物酒店 二級歷史建築

香港大澳文物酒店（Tai O Heritage Hotel）位於大嶼山大澳石仔埗街，由建於1902年、擁有114年歷史的舊大澳警署活化而成。舊大澳警署於2012年重整成兩層高、擁有9間客房的大澳文物酒店，其後於2022年再度翻新，裝潢保留了舊建築特色，更被古物諮詢委員會評選為二級歷史建築，充滿歷史氣息！

香港大澳文物酒店（Tai O Heritage Hotel）是香港二級歷史建築。（官方圖片）

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19世紀古典風格客房 人均$456起

大澳文物酒店擁有9間客房及套房，房間均以昔日的警察職級、大澳地標或水警輪命名，房價每晚人均$456起。房內的布置融合19世紀的古典風格，牆身和家具以水藍色為主調，浴室則以豪華的大理石設計，別具特色。

此外，房間的牆上更掛著昔日大澳漁村的舊照片，並保留了舊式木製平開窗及法式落地雙扇玻璃門。位於建築上層的套房更坐擁無敵海景，可以在門外的走廊盡情打卡！

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打卡玻璃屋頂餐廳 免費歎精緻雙人早餐

除了9間特色客房，酒店地下的舊報案室及羈留室亦改建成文物探知中心及展覽廳，展出了舊大澳警署運作的收藏品、大澳漁村的珍貴圖片及影片，住客可以進內參觀。

舊報案室及羈留室改建成文物探知中心及展覽廳

當中最吸引大家慕名而至的，是位於酒店一樓的玻璃屋頂餐廳「Tai O Lookout」。餐廳以天台看守塔改建而成，採用全玻璃室設計、殖民地風格的裝潢，非常打卡able！

餐廳供應早餐、午餐、下午茶及晚餐，可一邊欣賞大澳漁村景色，一邊品嚐美味佳餚。酒店房價更包含免費精選雙人早餐，CP值超高！

香港大澳文物酒店（Tai O Heritage Hotel）

房價：人均HK$456起（地下特级雙人房；包早餐）

地址：大嶼山大澳石仔埗街

交通：東涌站車程55分鐘

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