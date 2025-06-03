赤柱酒店推介｜赤柱東方酒店必住！寵物友善/海景露台/人均$507起

赤柱酒店推介｜赤柱半島有不少打卡景點，包括舊赤柱警署、赤柱郵政局、美利樓的等，一日都未必行得完！既然如此，不如就在赤柱住返晚！《香港01》「好食玩飛」是次為大家介紹位於赤柱的四星級酒店「香港赤柱東方酒店」，人均只需$507起！



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香港赤柱東方酒店 鄰近赤柱市集／後灘／懲教博物館

香港赤柱東方酒店（Stanley Oriental Hotel）於2009年開幕、2015年翻新，是位於赤柱大街的四星級酒店。酒店鄰近香港懲教博物館、赤柱後灘、舊赤柱警署及赤柱市集，均在15分鐘步程內可以抵達，非常方便！

香港赤柱東方酒店（Stanley Oriental Hotel）（圖片來源：Trip.com）

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公寓房型設廚房＋露台 人均$507起

香港赤柱東方酒店僅提供9間客房，其中7間為公寓式房型，另外兩間則為普通客房。普通客房面積500平方英尺，公寓式房型面積1,200平方英尺。兩種房型均坐擁海景，且配備特大睡床、微波爐、洗衣機等基本設備，連洗浴用品都是來自高級品牌loccitane。

公寓房型同時設有露台、完備的廚房及客廳，浴室更附設奢華的海景浴缸！整體空間寬敞，度假感滿滿，人均更只需$507起！

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寵物友善酒店 180度全海景屋頂露台

香港赤柱東方酒店是香港少見的寵物友善酒店，而且酒店沒有對寵物的大小、重量、數量等進行限制，無論貓狗都歡迎入住，不過毛孩所需用品就需要自備。此外，酒店的最高層更提供180度全海景屋頂露台，配備海景按摩浴缸、躺椅及燒烤設施，可以帶埋毛孩一齊BBQ度假！

180度全海景屋頂露台（圖片來源：Trip.com）

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香港赤柱東方酒店（Stanley Oriental Hotel）

房價：人均HK$507起（開放式公寓）

地址：赤柱大街90B2樓

交通：海洋公園站車程15分鐘

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