馬來西亞手信10大推薦　榴蓮朱古力滿滿果肉　吉隆坡檳城旅行必買

到馬來西亞該買哪些名產呢？大馬的最佳旅遊時機分別是1-3月以及7-9月，此時避開雨季，天氣晴朗且乾燥，大馬有許多特色美食、景點，除了觀光以外，一定也要買一些當地的名產回國。



這次小編為你們整理了馬來西亞必買的手信清單，一起來看看！

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馬來西亞旅行10款必買手信（01製圖）

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1. BeryL's朱古力

第一個就是馬來西亞本地的超人氣朱古力品牌「BeryL's朱古力」，是首都吉隆坡的特產，因此在吉隆坡購買會最划算，這個品牌的朱古力特色是價格平價，口感絲滑不甜膩，網友們口味隨便買完全不會踩雷，最推薦牛奶提拉米蘇、榴蓮、黑朱古力口味，小小一盒包裝又可愛，超級適合送禮！

2. 舊街場OLD TOWN白咖啡

喜歡喝咖啡的讀者可以試試看「舊街場OLD TOWN白咖啡」，喝起來的風味很獨特，口感香醇順口，不會有一般咖啡較苦澀的味道，而且價格非常親民，有經典、榛果、減糖三種口味，經典跟榛果都很好喝，若是在進行飲控的話很推薦減糖口味的，熱量較低不會死甜，可以放心喝！

3. MAMEE媽咪麵

「MAMEE媽咪麵」可以說是馬來西亞的國民零食，跟科學麵一樣包裝內有脆麵及粉包，將脆麵捏碎後撒上調味粉，調味粉是烤肉風味，吃起來讓人停不下來，可以多買幾包！

4. BOH拉茶

「BOH拉茶」是馬來西亞本地的奶茶，有淡淡的輕甜香氣，泡沫很豐富、口感很絲滑，茶味跟奶味比例很剛好，直接沖泡就可以喝非常方便，除了原味以外還有抹茶、薑汁風味，可以根據自己的喜好，帶到辦公室想喝就喝！

5. A1肉骨茶包

如果你很喜歡吃肉骨茶的話，你到超市一定要買「A1肉骨茶包」，包裝內就是湯包，每次只要加一包，就能喝到口味道地的肉骨茶～紅色包裝的肉骨茶是馬來西亞傳統肉骨茶風味，藥材味比較重；黃色包裝則比較偏向新加坡的風味，胡椒味較重，都可以買回家自己做做看，非常方便！

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6. Brahim's咖喱醬

咖哩也是馬來西亞很常見的料理，添加了許多香料咖哩變得更香了，「Brahim's咖喱醬」就可以讓你自製出道地的馬來西亞風味咖哩，吃起來有濃濃的椰漿味道，自己再加入雞肉、紅蘿蔔、馬鈴薯等食材，超簡單又好吃的南洋咖喱雞就完成了！

7. 萬香餅家糕點

「萬香餅家」是馬來西亞的老字號糕餅專賣店，有淡紋餅、太陽餅、馬蹄餅、椰子餅等等，在現場都可以免費試吃，不用怕買到不喜歡的，最多網友們推薦的是「杏仁香脆薄餅」跟「椰子香脆薄餅」，薄餅烤得十分酥脆，配料加的十分有誠意，挑選完後去可以請店員幫你包裝，回香港直接送人超方便！

8. Everything Nyonya娘惹糕

娘惹糕也是馬來西亞當地的特色名產，有許多種類及口味，主要製作原料為糯米、米、木薯粉等，並依照不同的口味添加不同的特殊材料，如班蘭、椰漿、椰絲、綠豆泥、紅豆泥、花生粉、椰糖等等，推薦各位可以參考這家「Everything Nyonya娘惹糕」，每一種糕點不只做的非常好看還很好吃，軟軟糯糯的又充滿馬來西亞風味，是必買手信第一名！

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9. 曉陽 榴蓮巧克力

「曉陽」是馬來西亞一個賣名產的老牌子，最受好評的是貓山王榴蓮系列的產品，榴蓮乾、榴蓮朱古力都很值得買，這款榴蓮朱古力裡面包了足足的榴蓮果肉，朱古力跟榴蓮意外的很搭調，吃起來香甜濃郁，「榴蓮控」們絕不能錯過！

10. 陳金福 粿加蕉

最後一個是「陳金福 粿加蕉」，粿加蕉是馬來西亞的一種傳統糕點，用椰糖、椰漿、糯米粉製成，口感濕潤Q彈，入口就是濃濃椰子香味及甜味超療癒～有誰能抗拒這樣子的甜點！

以上就是本次為各位整理出到馬來西亞旅遊必買的10個手信，全部都超有特色，而且幾乎都在超市就能買到，快買起來吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】