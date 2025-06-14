旅遊注意｜日本酒店呼籲旅客勿做「3件事」　直批1行為有礙觀瞻

為了提供旅客清潔又舒適的環境，日本商務旅館員工付出許多努力，但旅客的一點小行動，可能會讓一切付諸流水。



日本大阪府一間酒店員工近日拍攝影片，統整「全日本酒店員工不希望旅客做的3大地雷行為」，受到關注。許多網友也傻眼指出「以為這都是常識」。

《Hint-Pot》報導，位於大阪市的Hotel B Suites，近日在短影音平台TikTok分享影片，呼籲旅客避免在酒店內做「3大地雷舉動」，以避免造成酒店職員的困擾。

日本酒店員工揭3大旅客住宿地雷行為，切記勿為職員造成困擾（點擊放大瀏覽）👇👇👇

3大住宿地雷行為 日本酒店呼籲千萬勿做（01製圖）

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過了退房時間仍不離開

為了迎接當日入住的旅客，酒店在退房時間後會忙著打掃房間，但近日卻有旅客在退房後仍待在房間。這樣的舉動會打亂清掃人員的工作時間表，導致下一位旅客無法順利入住。因此酒店人員希望每位旅客都能嚴守退房時間。

在床上飲食

許多人在外出觀光後相當疲憊，返回酒店後忍不住想賴在床上。日本酒店人員也呼籲旅客盡量在桌前享用餐點和喝飲料，避免在床上飲食。若打翻飲料等留下大量污漬，也會造成酒店人員與下一位旅客的困擾。

把房間內的睡衣和毛巾拿出房間外

許多日本酒店都會提供睡衣。有些旅客換上後，會直接把睡衣穿去逛便利店，不僅可能導致衣物遺失，也有礙觀瞻。因此日本酒店人員強調，旅客外出時必須換上自己的衣服，不要穿酒店提供的睡衣。

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不少網友在該影片下方留言驚呼，

「這不都是理所當然的事嗎？」

「我以為這都是常識」



有酒店職員也留言，

「我之前工作的酒店，真的有旅客在退房時間過後，仍悠哉地待在房間裡」

「如果退房時能把垃圾集中在同一個地方更好」



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