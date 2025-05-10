旅遊心得｜內行人教長途經濟艙生存指南　登機後3招緩解久坐不適

不少人為了省錢會選擇經濟艙，不過狹小的空間常令長途航班的旅客感到不適。



日前一名內地博主分享了「經濟艙生存指南」，從事前準備到飛機選位，供要乘坐6小時以上預算不多的網友參考。

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該博主在小紅書發文表示，若要乘坐經濟艙6小時以上的長途班機，行程表又相對較寬鬆的人，建議可選擇晚上飛，白天到的夜間起飛航班。另外倘若可自行選位，他強調，選擇盡量靠前、靠窗的座位，頻繁跑廁所的人可選擇走道位，別選中間的座位。

原PO繼續說道，在穿著方面以上衣寬鬆保暖，下身寬鬆舒適為主，鞋子部分盡量選擇長襪及運動鞋，長襪在保暖的同時可緩解雙腿腫脹感。事前在規定允許的範圍內將託運行李塞到最滿，盡量減輕手提行李和背包的重量，但頭戴式降噪耳機、U型枕、拖鞋及眼罩，放到隨身行李中，這些物品將能大幅提升在飛機上的睡眠品質。

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最後，他建議當天提前40分鐘候機，戴上降噪耳機、U型枕，換上拖鞋，若時間充足可在上機前裝滿整瓶水。登機後可將飛機提供的小枕頭當作腰墊，毯子捲成毛巾捲狀放置大腿下方，背包當作腳墊以利緩解久坐痛苦。他強調在飛機起飛前別睡覺，可多玩手機珍惜有網絡的時間。

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