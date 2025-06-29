越南旅遊｜峴港巴拿山6大景點推薦　佛手橋似仙境　會安古鎮必去

來到越南峴港，除了海灘與美食，山上的童話世界「巴拿山樂園」（Ba Na Hills）絕對值得列入行程。



從市區出發只要一小時，搭上世界最長的纜車一路爬升，瞬間從熱帶海岸進入涼爽山城，彷彿穿越到另一個世界。法式城堡、雲海纜車、金色佛手橋……等，每一站都讓手機快門停不下來。這篇懶人包幫你整理巴拿山上最值得拍照的六大景點，適合朋友結伴來這裡打卡拍美照。

越南峴港巴拿山樂園6大峴港必去熱門景點推薦，金色佛手橋睇盡市區與海岸線風景勁靚（點擊放大瀏覽）👇👇👇

越南峴港巴拿山6大景點 金色佛手橋夢幻縹緲 法國村似跌入童話世界（01製圖）

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1. 會安古鎮造景

進入巴拿山樂園前往纜車的路上，會先經過精美的會安古鎮造景區，這裡還原了越南中部經典的會安古鎮風貌。黃色牆面、燈籠街景、水上小橋，讓人一秒到會安，不用跑遠也能拍到道地越南風情。雖然不大，但很適合在這趟巴拿山旅程的最開始拍拍美照，準備開啟美好的行程。如果想先衝樂園的話，留到傍晚回程時在拍攝也別有一番風味，到了傍晚，燈籠亮起，整個氛圍溫柔又浪漫，怎麼拍都美。

2. 登頂纜車

巴拿山樂園有多條纜車路線，從山下通往樂園的纜車，可以說是整趟旅程中最驚喜的體驗之一。其中，登頂纜車長達5公里的路線是世界最長的單纜纜車系統，沿途穿越原始森林、山谷和瀑布，風景變化多端。上升的過程中，可以清楚看到海岸線、峴港市區和巴拿山群峰，運氣好時還能看到雲海。車廂是透明窗設計，不管白天或黃昏，都超適合搭乘纜車欣賞巴拿山之美。

3. 黃金佛手橋（Golden Bridge）

纜車中繼站會先到黃金佛手橋的所在處，一走出纜車站，最先吸引目光的就是這座傳奇打卡地標。金色步道橫跨山谷，兩隻巨大的石手從山林中伸出，像是神祇托起雲端的橋。站在橋上遠眺，雲霧飄渺，背景是壯闊山景，不管從哪個角度拍照都超夢幻。早上雲多的時候有仙境感，天氣晴朗時則能看到整個峴港市區與海岸線。如果想避開人潮，建議一開園就衝上山拍照。

4. 巨人造景

除了知名的黃金佛手橋外，其實這附近還隱藏著一處鮮為人知但同樣引人注目的藝術裝置——巨人的頭與腳雕塑。​這些雕塑巧妙地融入自然景觀，彷彿巨人正沉睡於山林之中，僅露出頭部和腳部，為整個景區增添了神秘色彩。​遊客常常在探索黃金橋時忽略了這些雕塑，但獨特的設計和與周圍環境的融合，成為拍照打卡的絕佳背景。​

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5. 法國村

纜車最終站就會抵達這個法國村，走進法國村，好像掉進了歐洲童話書裡。石板路、哥德式教堂、噴水池廣場，整個區域充滿濃濃歐洲風情。這裡不只有美拍背景，還有許多小咖啡館、餐廳和街頭表演，很適合放慢腳步邊吃邊逛。天氣好的午後，陽光打在石牆與花窗上，拍出來的照片每張都像雜誌封面。和朋友一起穿個有點法式感的穿搭，拍起來會更有味道。

6. 泡泡瑪特（Pop Mart）專門店

如果你和朋友是潮玩控，絕對不能錯過這間開在山上的泡泡瑪特專門店。門市外觀有可愛的大公仔裝置，超適合拍合照打卡。裡面則是三層樓高的泡泡瑪特公仔專門店，裡面陳列了各式聯名系列和限定盲盒，風格和巴拿山的童話感也意外搭配得很剛好，​店內還設有互動區域，讓你可以拍照打卡，與喜愛的角色合影。​無論是購物還是拍照，這裡都是增添旅程樂趣的好去處。

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